Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 16, Galaxy S24 ve Xiaomi 14: Hangi kompakt model daha iyi?

    Apple’ın iPhone 16 serisini tanıtmasıyla birlikte, artık tüm gözler serinin baz modeli iPhone 16’nın üzerine çevrildi. Peki kompakt modeller içerisinde en iyi seçenek hangisi?

    iPhone 16, Galaxy S24 ve Xiaomi 14: Hangi kompakt model daha iyi? Tam Boyutta Gör

    2024 yılı itibarıyla, büyük ekranlı akıllı telefonlar yaygın hale gelse de, kompakt ve güçlü cihazlar hâlâ tercih sebebi. Apple, Samsung ve Xiaomi, bu segmentte birbirine oldukça yakın üç model sunuyor: iPhone 16, Galaxy S24 ve Xiaomi 14. Bu içeriğimizde, bu üç amiral gemisi telefonun ekran, performans, kamera ve fiyat gibi özelliklerini karşılaştıracağız.

    Küçük telefon tercih edenler için, ekran kalitesi ve performans en önemli kriterlerden biri. Bu üç cihaz, boyutlarına rağmen en üst düzey özellikleri sunarak dikkat çekiyor. Peki iPhone 16, Galaxy S24 ve Xiaomi 14 arasında temel özellikler açısından hangisi öne çıkıyor?

    Ekran ve tasarım

    iPhone 16, Galaxy S24 ve Xiaomi 14: Hangi kompakt model daha iyi? Tam Boyutta Gör

    Kompakt telefonların ekran boyutu, kullanıcılar için en belirgin tercih sebebidir. iPhone 16, 6.1 inç OLED ekranıyla, en küçük ekrana sahip. Ancak, sadece 60Hz yenileme hızına sahip olması, onu diğer modellere kıyasla bir adım geride bırakıyor. Galaxy S24, 6.2 inç LTPO AMOLED ekran sunarken, 120Hz yenileme hızıyla daha akıcı bir deneyim sunuyor. Xiaomi 14 ise 6.36 inçlik ekranıyla en büyük olan model ve 120Hz yenileme hızına ek olarak 3000 nit parlaklıkla dikkat çekiyor. Üç modelin de ekranı oldukça kaliteli, ancak Xiaomi, en parlak ekranıyla öne çıkıyor.

    Performans

    iPhone 16, Galaxy S24 ve Xiaomi 14: Hangi kompakt model daha iyi? Tam Boyutta Gör

    Performans konusunda, Apple’ın A18 çipseti, iPhone 16'yı güçlü kılarken, Galaxy S24 ve Xiaomi 14'te Snapdragon 8 Gen 3 işlemci bulunuyor. Ancak Galaxy S24'ün bazı bölgelerde Exynos 2400 işlemcisiyle satılması, performans konusunda Xiaomi'nin rakibinin bir adım önüne geçmesine neden oluyor. Günlük kullanım ve oyun performansı açısından, her üç telefon da oldukça başarılı. Yine de, Apple'ın kendi çipseti sayesinde iPhone 16, uzun vadede daha stabil bir performans sunabilir.

    Kamera özellikleri

    iPhone 16, Galaxy S24 ve Xiaomi 14: Hangi kompakt model daha iyi?

    Fotoğraf severler için kameralar en belirleyici özelliklerden biridir. iPhone 16, 48 megapiksel ana kameraya sahipken, Galaxy S24 üçlü kamera diziliminde 50 megapiksel ana sensör, 10 megapiksel telefoto ve 12 megapiksel ultra geniş açılı kameralar sunuyor. Xiaomi 14 ise üç adet 50 megapiksel kamerayla rakiplerini geride bırakıyor. Her üç model de kaliteli fotoğraflar sunsa da, Xiaomi 14'ün kamera dizilimi en çok esneklik sağlayan model olarak öne çıkıyor. Ancak burada sadece sayıları dikkate almak hepimizi yanıltabilir. Bunun için ilerleyen günlerde sık sık göreceğimiz çekim kalitesi karşılaştırmaları sonuçları daha iyi analiz etmemizi sağlayacaktır.

    Batarya ve şarj özellikleri

    iPhone 16, Galaxy S24 ve Xiaomi 14: Hangi kompakt model daha iyi? Tam Boyutta Gör

    Batarya kapasitesi ve şarj hızları da kullanıcılar için önemli kriterlerden biridir. Xiaomi 14, 4610mAh bataryasıyla en büyük kapasiteye sahip model olarak öne çıkıyor. Ayrıca, 90W hızlı şarj desteğiyle en hızlı şarj olabilen telefon olduğunu da belirtelim. Galaxy S24 ve iPhone 16 ise şarj hızları ve batarya kapasiteleri konusunda Xiaomi’nin gerisinde kalıyor. Xiaomi'nin hızlı şarj ve kablosuz şarj desteği, yoğun kullanımda kullanıcılarına büyük bir avantaj sağlıyor.

    Fiyat karşılaştırması

    iPhone 16, Galaxy S24 ve Xiaomi 14: Hangi kompakt model daha iyi? Tam Boyutta Gör

    Türkiye'deki fiyatlara baktığımızda, Samsung Galaxy S24 46.499-TL fiyatı ile en uygun fiyatlı model olarak karşımıza çıkıyor. Xiaomi 14, 49.999 TL’lik fiyat ile kullanıcıları selamlarken, iPhone 16 ise 64.999 TL ile en pahalı kompakt telefon olarak öne çıkıyor.

    Son sözler

    iPhone 16, Galaxy S24 ve Xiaomi 14: Hangi kompakt model daha iyi? Tam Boyutta Gör

    iPhone 16, Galaxy S24 ve Xiaomi 14, kompakt boyutlara sahip olmalarına rağmen üst düzey özellikler sunan cihazlar. Eğer Apple ekosistemindeyseniz, iPhone 16 sizin için en iyi tercih olabilir. Ancak, fiyat-performans oranı açısından Xiaomi 14 rakiplerini geride bırakıyor. Sonuç olarak, kompakt bir telefon arayışında olanlar için Xiaomi 14, en cazip seçeneklerden biri olsa da, daha güçlü bir marka olsun ancak Android’den de vazgeçmeyelim diyenler içinse Samsung Galaxy S24 bir seçenek olarak beliriyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 1 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 1 gün önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bulgaristan tax free hesaplama twingo alırken dikkat pasta cila çizik giderir mi motoru kontrol ettirin ne demek suzuki baleno alınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S23
    Samsung Galaxy S23
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 3
    Lenovo IdeaPad 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız