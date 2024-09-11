iPhone 16, Galaxy S24 ve Xiaomi 14: Hangi kompakt model daha iyi?

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2024 yılı itibarıyla, büyük ekranlı akıllı telefonlar yaygın hale gelse de, kompakt ve güçlü cihazlar hâlâ tercih sebebi. Apple, Samsung ve Xiaomi, bu segmentte birbirine oldukça yakın üç model sunuyor: iPhone 16, Galaxy S24 ve Xiaomi 14. Bu içeriğimizde, bu üç amiral gemisi telefonun ekran, performans, kamera ve fiyat gibi özelliklerini karşılaştıracağız.

Küçük telefon tercih edenler için, ekran kalitesi ve performans en önemli kriterlerden biri. Bu üç cihaz, boyutlarına rağmen en üst düzey özellikleri sunarak dikkat çekiyor. Peki iPhone 16, Galaxy S24 ve Xiaomi 14 arasında temel özellikler açısından hangisi öne çıkıyor?

Ekran ve tasarım

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Kompakt telefonların ekran boyutu, kullanıcılar için en belirgin tercih sebebidir. iPhone 16, 6.1 inç OLED ekranıyla, en küçük ekrana sahip. Ancak, sadece 60Hz yenileme hızına sahip olması, onu diğer modellere kıyasla bir adım geride bırakıyor. Galaxy S24, 6.2 inç LTPO AMOLED ekran sunarken, 120Hz yenileme hızıyla daha akıcı bir deneyim sunuyor. Xiaomi 14 ise 6.36 inçlik ekranıyla en büyük olan model ve 120Hz yenileme hızına ek olarak 3000 nit parlaklıkla dikkat çekiyor. Üç modelin de ekranı oldukça kaliteli, ancak Xiaomi, en parlak ekranıyla öne çıkıyor.

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Performans

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Performans konusunda, Apple’ın A18 çipseti, iPhone 16'yı güçlü kılarken, Galaxy S24 ve Xiaomi 14'te Snapdragon 8 Gen 3 işlemci bulunuyor. Ancak Galaxy S24'ün bazı bölgelerde Exynos 2400 işlemcisiyle satılması, performans konusunda Xiaomi'nin rakibinin bir adım önüne geçmesine neden oluyor. Günlük kullanım ve oyun performansı açısından, her üç telefon da oldukça başarılı. Yine de, Apple'ın kendi çipseti sayesinde iPhone 16, uzun vadede daha stabil bir performans sunabilir.

Kamera özellikleri

Fotoğraf severler için kameralar en belirleyici özelliklerden biridir. iPhone 16, 48 megapiksel ana kameraya sahipken, Galaxy S24 üçlü kamera diziliminde 50 megapiksel ana sensör, 10 megapiksel telefoto ve 12 megapiksel ultra geniş açılı kameralar sunuyor. Xiaomi 14 ise üç adet 50 megapiksel kamerayla rakiplerini geride bırakıyor. Her üç model de kaliteli fotoğraflar sunsa da, Xiaomi 14'ün kamera dizilimi en çok esneklik sağlayan model olarak öne çıkıyor. Ancak burada sadece sayıları dikkate almak hepimizi yanıltabilir. Bunun için ilerleyen günlerde sık sık göreceğimiz çekim kalitesi karşılaştırmaları sonuçları daha iyi analiz etmemizi sağlayacaktır.

Batarya ve şarj özellikleri

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Batarya kapasitesi ve şarj hızları da kullanıcılar için önemli kriterlerden biridir. Xiaomi 14, 4610mAh bataryasıyla en büyük kapasiteye sahip model olarak öne çıkıyor. Ayrıca, 90W hızlı şarj desteğiyle en hızlı şarj olabilen telefon olduğunu da belirtelim. Galaxy S24 ve iPhone 16 ise şarj hızları ve batarya kapasiteleri konusunda Xiaomi’nin gerisinde kalıyor. Xiaomi'nin hızlı şarj ve kablosuz şarj desteği, yoğun kullanımda kullanıcılarına büyük bir avantaj sağlıyor.

Fiyat karşılaştırması

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Türkiye'deki fiyatlara baktığımızda, Samsung Galaxy S24 46.499-TL fiyatı ile en uygun fiyatlı model olarak karşımıza çıkıyor. Xiaomi 14, 49.999 TL’lik fiyat ile kullanıcıları selamlarken, iPhone 16 ise 64.999 TL ile en pahalı kompakt telefon olarak öne çıkıyor.

Son sözler

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iPhone 16, Galaxy S24 ve Xiaomi 14, kompakt boyutlara sahip olmalarına rağmen üst düzey özellikler sunan cihazlar. Eğer Apple ekosistemindeyseniz, iPhone 16 sizin için en iyi tercih olabilir. Ancak, fiyat-performans oranı açısından Xiaomi 14 rakiplerini geride bırakıyor. Sonuç olarak, kompakt bir telefon arayışında olanlar için Xiaomi 14, en cazip seçeneklerden biri olsa da, daha güçlü bir marka olsun ancak Android’den de vazgeçmeyelim diyenler içinse Samsung Galaxy S24 bir seçenek olarak beliriyor.

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iPhone 16, Galaxy S24 ve Xiaomi 14: Hangi kompakt model daha iyi?