Google, macOS için Gemini uygulamasını test ediyor

Habere göre Google, Gemini’nin Mac uygulaması için davet usulü bir beta programı yürütüyor. Şirketin test kullanıcılarına ilettiği mesajda, bunun erken bir sürüm olduğu ve yalnızca temel özellikleri içerdiği, tüm fonksiyonların henüz eklenmediği belirtiliyor.

Yeni uygulamanın en dikkat çekici yönü, kullanıcıların Gemini’ye doğrudan macOS üzerinden erişebilmesini sağlaması. Şu anda Gemini genellikle tarayıcı üzerinden kullanılırken, bu uygulama ile birlikte daha hızlı ve sistemle entegre bir deneyim sunulması hedefleniyor.

Beta sürecinde kullanıcıların görsel, video ve multimedya içerikleri üretmek için Gemini’nin üretken yapay zeka araçlarını denemesi isteniyor. Bu süreçte “Nano Banana”, “Veo” ve “Lyria” gibi modellerden yararlanılabiliyor. Ayrıca diğer Gemini sürümlerinde olduğu gibi geçmiş sohbetleri hatırlama ve internet verilerine erişme gibi özellikler de uygulamada yer alacak.

Nvidia CEO'su: "OpenClaw yeni ChatGPT" 2 gün önce eklendi

Ekrandaki içeriği analiz edebilecek

Kodlarda ortaya çıkan yeni bir özellik ise “Desktop Intelligence” olarak adlandırılıyor. Bu özellik, Gemini’nin ekranınızdaki içerikleri ve kullandığınız uygulamaları analiz ederek daha kişiselleştirilmiş sonuçlar sunmasını amaçlıyor. Yani sistem, yalnızca aktif kullanım sırasında ekran bağlamını anlayarak size daha alakalı yanıtlar verebilecek. Bu yaklaşım, Android’deki Gemini Live’ın ekran paylaşımı özelliğine benzer bir deneyim sunabilir.

Bu gelişme, Google’ın Gemini’yi yalnızca mobilde değil, tüm platformlarda merkezi bir yapay zeka asistanı haline getirme stratejisinin parçası olarak değerlendiriliyor. Şirket, daha önce iPhone için bağımsız bir uygulama yayınlamış ve Android tarafında da Gemini’yi varsayılan asistan haline getirme planlarını hızlandırmıştı.

Öte yandan Mac uygulamasının ne zaman kullanıma sunulacağı henüz net değil. Ancak beklentiler, 2026 yılı içinde, özellikle Google I/O etkinliği civarında resmi duyurunun yapılabileceği yönünde.