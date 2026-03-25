macOS Tahoe 26.4 yayınlandı: Mac'lere pil şarj sınırı geldi

Tam Boyutta Gör Şubat 2025'te önemli yeni özellikler içermeyen macOS 26.3'ün herkese açık sürümünün ardından Apple, bu sürümü iki kez güncelledi. Birincisi, macOS 26.3.1 ile yeni Studio Display modellerini desteklemek için, ikincisi ise macOS 26.3.2 ile MacBook Neo içindi. Şimdi, tüm uyumlu Mac’lere macOS 26.4 güncellemesini sundu.

macOS 26.4 güncellemesi neler getiriyor?

macOS 26.4, kullanıcıların şarj limitini %80 - %100 arasında sınırlandırmalarına olanak tanıyan Şarj Sınırı ayarı ekliyor. Bu, bir süredir üçüncü taraf uygulamalarda popüler bir özellikti ancak artık bu Sistem Ayarları - Pil menüsü altından ayarlanabiliyor.

macOS 26.4 ayrıca Apple'ın macOS 26 ilk çıktığında kaldırdığı Safari'deki kompakt sekme çubuğu düzenini ekliyor. Artık Ayrı ve Kompakt arasında seçim yapmak mümkün.

Freeform kullananlar ve yeni Creator Studio paketine abone olanlar için, macOS 26.4, İçerik Merkezi'nde premium görüntülere erişim, düşük çözünürlüklü görüntülerin yükseltilmesi ve OpenAI’ın görüntü oluşturma modeliyle uyumluluk sağlıyor.

macOS Tahoe 26.4 güncellemesi, iOS 26.4 ile aynı Aile Paylaşımı değişikliğini getiriyor. Aile grubunun yetişkin üyeleri artık satın alımlar için tek bir ödeme yöntemini paylaşmak yerine kendi ödeme yöntemlerini kullanmayı tercih edebiliyor.

Güncelleme ayrıca bale dansçıları, bozulmuş yüz, katil balina, trombon dahil olmak üzere sekiz yeni emoji sunuyor. Yeni emojiler yalnızca macOS 26.4 yüklü olan kullanıcılarda görünüyor.

Apple, macOS 26.4 ile Rosetta 2 desteğinin yakında sona ereceği konusunda da kullanıcıları uyarmaya başlayacak. Apple, Intel'den Apple Silicon'a geçiş katmanı olan Rosetta 2'yi destekleyen son sistem sürümünün macOS 27 olacağını zaten duyurmuştu. macOS 26.4'ten itibaren Apple, Rosetta'ya bağımlı bir uygulama açtıklarında kullanıcılara desteğin yakında sona ereceğine ilişkin bilgi vermeye başlayacak.

Sistem Ayarları uygulamasını açıp Yazılım Güncelleme bölümüne giderek macOS 26.4 güncellemesini indirebilirsiniz.

