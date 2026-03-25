Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    macOS Tahoe 26.4 yayınlandı: Mac'lere pil şarj sınırı geldi

    Apple, iOS 26.4 ile birlikte macOS Tahoe işletim sisteminin dördüncü büyük güncellemesi olan macOS Tahoe 26.4'ü yayınladı. İşte Mac bilgisayarlara gelen yeni özellikler:     

    macOS 26.4 güncellemesi çıktı işte yenilikler Tam Boyutta Gör
    Şubat 2025'te önemli yeni özellikler içermeyen macOS 26.3'ün herkese açık sürümünün ardından Apple, bu sürümü iki kez güncelledi. Birincisi, macOS 26.3.1 ile yeni Studio Display modellerini desteklemek için, ikincisi ise macOS 26.3.2 ile MacBook Neo içindi. Şimdi, tüm uyumlu Mac’lere macOS 26.4 güncellemesini sundu.

    macOS 26.4 güncellemesi neler getiriyor?

    macOS 26.4, kullanıcıların şarj limitini %80 - %100 arasında sınırlandırmalarına olanak tanıyan Şarj Sınırı ayarı ekliyor. Bu, bir süredir üçüncü taraf uygulamalarda popüler bir özellikti ancak artık bu Sistem Ayarları - Pil menüsü altından ayarlanabiliyor.

    macOS 26.4 ayrıca Apple'ın macOS 26 ilk çıktığında kaldırdığı Safari'deki kompakt sekme çubuğu düzenini ekliyor. Artık Ayrı ve Kompakt arasında seçim yapmak mümkün.

    Freeform kullananlar ve yeni Creator Studio paketine abone olanlar için, macOS 26.4, İçerik Merkezi'nde premium görüntülere erişim, düşük çözünürlüklü görüntülerin yükseltilmesi ve OpenAI’ın görüntü oluşturma modeliyle uyumluluk sağlıyor.

    macOS Tahoe 26.4 güncellemesi, iOS 26.4 ile aynı Aile Paylaşımı değişikliğini getiriyor. Aile grubunun yetişkin üyeleri artık satın alımlar için tek bir ödeme yöntemini paylaşmak yerine kendi ödeme yöntemlerini kullanmayı tercih edebiliyor.

    Güncelleme ayrıca bale dansçıları, bozulmuş yüz, katil balina, trombon dahil olmak üzere sekiz yeni emoji sunuyor. Yeni emojiler yalnızca macOS 26.4 yüklü olan kullanıcılarda görünüyor.

    Apple, macOS 26.4 ile Rosetta 2 desteğinin yakında sona ereceği konusunda da kullanıcıları uyarmaya başlayacak. Apple, Intel'den Apple Silicon'a geçiş katmanı olan Rosetta 2'yi destekleyen son sistem sürümünün macOS 27 olacağını zaten duyurmuştu. macOS 26.4'ten itibaren Apple, Rosetta'ya bağımlı bir uygulama açtıklarında kullanıcılara desteğin yakında sona ereceğine ilişkin bilgi vermeye başlayacak.

    Sistem Ayarları uygulamasını açıp Yazılım Güncelleme bölümüne giderek macOS 26.4 güncellemesini indirebilirsiniz.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    aniden duran arabaya arkadan çarpmak vodafone 25 gb 175 tl dudaktan öpüşerek selamlaşan ülke gülücük kelimesinde hangi ses olayı vardır en inandırıcı bahaneler

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 FE
    Samsung Galaxy S25 FE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Monster Abra A5
    Monster Abra A5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum