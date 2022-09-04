Google, 24 yaşında: İşte Google'ın kuruluş hikayesi

Google, bugün 24. yaşını kutluyor. İşte teknoloji tarihinde son derece önemli olan dev arama motoru Google’ın kuruluş hikayesi

Google ne zaman kuruldu?

Tam 24 yıl önce, 4 Eylül 1998’de Stanford Üniversitesi’nde öğrenim gören iki öğrenci, bugün birçok bilgiye hızlıca ulaşmamızı sağlayan arama motorunu kurdu. Bugün, Google’ın 24. yıl dönümü.

Google, yapay zeka, elektronik, reklamcılık, bulut bilişim ve daha birçok alanda yer alan, önde gelen internet arama motoru haline geldi. Günümüzde birçok kişi, bilgiye ulaşmak, iletişim kurmak, iş yapmak, medya tüketmek ve sonsuz internette aradığına çok daha kısa sürede ulaşmak için Google’da arama yapıyor.

Tam Boyutta Gör

Google nasıl kuruldu?

BackRub olarak bilinen Google, 1995 yılında Stanford’un bilgisayar bilimleri yüksek lisans programına kaydolan Larry Page’in bir araştırma projesi olarak başladı.

O sırada bilgisayar bilimi öğrencisi Sergey Brin ile iletişimde olan Page, internette hangi sayfaların diğer sayfalara bağlantı verdiğini belirlemek için interneti tarayan bir sistem tasarladı ve arama motorunun oluşturulmasının önünü açtı. Brin’in matematikteki uzmanlığıyla birlikte ikili, arama sonuçlarını bağlantı davranışına göre sıralayan PageRank algoritmasını kurdu. Ağustos 1996’da Stanford’un özel ağında başlatılan iki teknoloji, zamanında dünyanın en güçlü arama motorunun temelini oluşturdu.

Tam Boyutta Gör

Web büyümeye devam ettikçe sayfalar arasındaki bağlantı sayısı artacağından, ikili, arama motorlarını nasıl daha kullanışlı hale getireceğini düşündü ve 1998’de şirketlerinin adını matematiksel terim olan googol olarak değiştirdi. İkili daha sonra, California’da, Menlon Park’ta, Susan Wojcicki’nin (YouTube CEO’su) garajına taşındı. Sun Microsystems’ın kurucu ortağı Andy Bechtolsheim’dan 100.000 dolarlık yatırım aldılar ve firma, Google olarak tüzel kişilik kazandı.

Dünyanın en değerli şirketlerinden biri olan Google’ın 140.000'nin üzerinde çalışanı var ve Amazon, Apple, Meta, Microsoft’la birlikte en büyük 5 teknoloji şirketinden biri.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Diğer Haberleri

Google ne zaman kuruldu?