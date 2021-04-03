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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Pixel 6, Google'ın kendi yongası tarafından desteklenebilir

    Ortaya konulan son raporlar, Google'ın bir süredir üzerinde çalıştığı kendi yongasını ilk olarak bu yıl sonbaharda tanıtılması beklenen Pixel 6 telefonlarda kullanması bekleniyor.
    03 Nisan 2021, 13:30 (Güncellendi, 1 hf.)
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    Cep Telefonları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Pixel 6, Google'ın kendi yongası tarafından desteklenebilir
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    2016 yılında ilk Google Pixel telefonların piyasaya sürülmesinden bu yana şirket, cihazlarda Qualcomm yonga setlerini kullanıyordu ancak bu durum değişecek gibi görünüyor. 9to5Google tarafından yayınlanan bir rapora göre Google'ın yaklaşmakta olan amiral gemisi telefonu Pixel 6, Google yapımı bir yonga seti tarafından desteklenecek.

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    Uygun fiyatlı amiral gemisi telefonlar

    Geçtiğimiz yıl Nisan ayında, Google'ın Pixel akıllı telefonları ve Chromebook'lar için 'Whitechapel' kod adlı kendi yongasını tasarlamak için Samsung'la birlikte çalıştığı bildirilmişti. Google belgelerine dayanan yeni bir rapor, bu yıl sonbaharda piyasaya sürülecek Pixel telefonlarının Whitechapel platformu tarafından destekleneceğini gösteriyor.

    Raporlara göre Google dahili olarak yongasını 'GS101' olarak adlandırıyor. Ayrıca buradaki GS harflerinin Google Silicon'u temsil ettiği düşünülüyor. Raporda vurgulanan diğer bir kod adı ise 9to5Google'ın ilk Whitechapel yongası için paylaşılan bir platform olduğuna inandığı "Slider" kodu.

    Slider platformu üzerine inşa edilecek ilk telefonların Raven ve Oriole kod adlarına sahip olmaları beklenen Pixel 6 ve Pixel 5a  olacağı düşünülüyor.

    Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Qualcomm'un amiral gemisi yonga seti Snapdragon 865, ayrı bir 5G modem gerektiriyordu. Bu da üreticiler ve dolayısıyla tüketiciler için maliyetleri artmasına sebep oldu. Google ise amiral gemisi Qualcomm işlemcileri kullanmak yerine Pixel 5'te için Snapdragon 765 yonga setine yer verdi. Şirket, daha uygun fiyata amiral gemisi telefonları kullanıcılara sunmak için kendi yongasını geliştiriyor.



    https://www.engadget.com/google-silicon-whitechapel-pixel-6-170200955.html
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    Bloodin 1 gün önce

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    danlabilic (Danla Bilic) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    keşke türkiyede resmi satışı ve desteği olsa
    2 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ah keşke...
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    DaggeredByRuhtan (Ruhtan İnkaya) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    google pixel balonu hala sönmedi mi ? Sadece pixel 3 ile güzel bir başarı elde etti gerisi balondu söndü. şu telefonu hiç bir şeklde anmayın istemeyin.
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    danlabilic (Danla Bilic) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    keşke türkiyede resmi satışı ve desteği olsa
    2 Yanıt Yanıtla +4
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    | OMG! | 1 hf. ( Mesaj Silindi ) danlabilic
    Temiz bir android tecrübesi yaşayabileceğiniz tek modeller. Nexus ve Pixel kullanıp, ardından samsung, xiaomi ve oneplus kullandım. En yakını oneplus.
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    Holk (Holk Holk) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) danlabilic
    Ahhh ahhh hayalimdeki telefon. Xiaomi telefonuma pixelexperience romunu kurdum ve ''android güzelmiş'' dedim. Birde pixel cihazı kullansam ne güzel olurdu...
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