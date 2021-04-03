Pixel 6, Google'ın kendi yongası tarafından desteklenebilir

Tam Boyutta Gör

2016 yılında ilk Google Pixel telefonların piyasaya sürülmesinden bu yana şirket, cihazlarda Qualcomm yonga setlerini kullanıyordu ancak bu durum değişecek gibi görünüyor. 9to5Google tarafından yayınlanan bir rapora göre Google'ın yaklaşmakta olan amiral gemisi telefonu Pixel 6, Google yapımı bir yonga seti tarafından desteklenecek.

Ayrıca Bkz. "Opera, M1 işlemcili Mac'ler için yerel destek aldı: 2 kat daha hızlı Opera deneyimi"

İlginizi Çekebilir

Google, Pixel 5a'nın iptal edildiği söylentilerine cevap verdi: Bu yıl piyasaya sürülecek

Uygun fiyatlı amiral gemisi telefonlar

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında, Google'ın Pixel akıllı telefonları ve Chromebook'lar için 'Whitechapel' kod adlı kendi yongasını tasarlamak için Samsung'la birlikte çalıştığı bildirilmişti. Google belgelerine dayanan yeni bir rapor, bu yıl sonbaharda piyasaya sürülecek Pixel telefonlarının Whitechapel platformu tarafından destekleneceğini gösteriyor.

Raporlara göre Google dahili olarak yongasını 'GS101' olarak adlandırıyor. Ayrıca buradaki GS harflerinin Google Silicon'u temsil ettiği düşünülüyor. Raporda vurgulanan diğer bir kod adı ise 9to5Google'ın ilk Whitechapel yongası için paylaşılan bir platform olduğuna inandığı "Slider" kodu.

Slider platformu üzerine inşa edilecek ilk telefonların Raven ve Oriole kod adlarına sahip olmaları beklenen Pixel 6 ve Pixel 5a olacağı düşünülüyor.

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Qualcomm'un amiral gemisi yonga seti Snapdragon 865, ayrı bir 5G modem gerektiriyordu. Bu da üreticiler ve dolayısıyla tüketiciler için maliyetleri artmasına sebep oldu. Google ise amiral gemisi Qualcomm işlemcileri kullanmak yerine Pixel 5'te için Snapdragon 765 yonga setine yer verdi. Şirket, daha uygun fiyata amiral gemisi telefonları kullanıcılara sunmak için kendi yongasını geliştiriyor.

https://www.engadget.com/google-silicon-whitechapel-pixel-6-170200955.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.