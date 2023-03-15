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    Google Pixel 8'in görselleri sızdırıldı: Pixel 7'den bile küçük olabilir

    Tensor G3 yonga setini kullanması beklenen Google Pixel 8'in renderları sızdırıldı. İşte 10 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Google I/O 2023 etkinliğinde tanıtılması beklenen cihazın detayları:
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    Google Pixel 8'in görselleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Mayıs ayında gerçekleşmesi beklenen Google I/O 2023 etkinliğinde şirket en yeni ürünlerini tanıtacak. Yakın bir zamanda ortaya çıkan yeni bir rapor ise bu ürünler arasında yer alması beklenen Pixel 8'in tasarımını ortaya çıkardı.

    İşte Google Pixel 8 hakkında bilinenler:

    Google Pixel 8'in görselleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    MySmartPrice ve OnLeaks iş birliğiyle hazıranan yeni bir rapor, Google Pixel 8'in renderlarını ortaya çıkardı. 2023'ün ikinci yarısında piyasaya sürülmesi beklenen cihaz, söylentilere göre Pixel 7'nin 6,3 inçlik ekranından bile küçük olan 5,8 inçlik bir ekrana sahip olacak ve Tensor G3 yonga setinden güç alacak.

    Arka tarafta çift arka kamera kurulumuna sahip olması beklenen cihazın, Pixel 8 Pro'da olması beklenen telefoto kameradan mahrum olması oldukça muhtemel. Yaklaşık 150,5 x 70,8 x 8,9 mm ölçülerinde olacak cihaz, arka kamerasıyla birlikte 12mm ölçüsünde olabilir.

    Google Pixel 8'in görselleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Kavisli bir çerçeveye sahip Pixel 8'in sağ kenarında güç ve ses düğmeleri bulunurken alt tarafında ise hoparlör ızgarası ve USB Type-C bağlantı noktası bulunacak. Metal bir kasa ile gelmesi beklenen cihazın her iki tarafında ise anten çizgileri bulunacak. Aşağıdaki videodan cihazın 360 derece tasarımını izleyebilirsiniz.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    P
    pskillercheto 17 saat önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 18 saat önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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