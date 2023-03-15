Google Pixel 8'in görselleri sızdırıldı: Pixel 7'den bile küçük olabilir

Tam Boyutta Gör Mayıs ayında gerçekleşmesi beklenen Google I/O 2023 etkinliğinde şirket en yeni ürünlerini tanıtacak. Yakın bir zamanda ortaya çıkan yeni bir rapor ise bu ürünler arasında yer alması beklenen Pixel 8'in tasarımını ortaya çıkardı.

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İşte Google Pixel 8 hakkında bilinenler:

Tam Boyutta Gör MySmartPrice ve OnLeaks iş birliğiyle hazıranan yeni bir rapor, Google Pixel 8'in renderlarını ortaya çıkardı. 2023'ün ikinci yarısında piyasaya sürülmesi beklenen cihaz, söylentilere göre Pixel 7'nin 6,3 inçlik ekranından bile küçük olan 5,8 inçlik bir ekrana sahip olacak ve Tensor G3 yonga setinden güç alacak.

Arka tarafta çift arka kamera kurulumuna sahip olması beklenen cihazın, Pixel 8 Pro'da olması beklenen telefoto kameradan mahrum olması oldukça muhtemel. Yaklaşık 150,5 x 70,8 x 8,9 mm ölçülerinde olacak cihaz, arka kamerasıyla birlikte 12mm ölçüsünde olabilir.

Tam Boyutta Gör Kavisli bir çerçeveye sahip Pixel 8'in sağ kenarında güç ve ses düğmeleri bulunurken alt tarafında ise hoparlör ızgarası ve USB Type-C bağlantı noktası bulunacak. Metal bir kasa ile gelmesi beklenen cihazın her iki tarafında ise anten çizgileri bulunacak. Aşağıdaki videodan cihazın 360 derece tasarımını izleyebilirsiniz.

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