Google Pixel 8'in görselleri sızdırıldı: Pixel 7'den bile küçük olabilir

Teknoloji Editörü
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Mayıs ayında gerçekleşmesi beklenen Google I/O 2023 etkinliğinde şirket en yeni ürünlerini tanıtacak. Yakın bir zamanda ortaya çıkan yeni bir rapor ise bu ürünler arasında yer alması beklenen Pixel 8'in tasarımını ortaya çıkardı.
İşte Google Pixel 8 hakkında bilinenler:
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MySmartPrice ve OnLeaks iş birliğiyle hazıranan yeni bir rapor, Google Pixel 8'in renderlarını ortaya çıkardı. 2023'ün ikinci yarısında piyasaya sürülmesi beklenen cihaz, söylentilere göre Pixel 7'nin 6,3 inçlik ekranından bile küçük olan 5,8 inçlik bir ekrana sahip olacak ve Tensor G3 yonga setinden güç alacak.
Arka tarafta
çift arka kamera kurulumuna sahip olması beklenen cihazın, Pixel 8 Pro'da olması beklenen telefoto kameradan mahrum olması oldukça muhtemel. Yaklaşık 150,5 x 70,8 x 8,9 mm ölçülerinde olacak cihaz, arka kamerasıyla birlikte 12mm ölçüsünde olabilir.
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Kavisli bir çerçeveye sahip Pixel 8'in sağ kenarında güç ve ses düğmeleri bulunurken alt tarafında ise hoparlör ızgarası ve USB Type-C bağlantı noktası bulunacak. Metal bir kasa ile gelmesi beklenen cihazın her iki tarafında ise anten çizgileri bulunacak. Aşağıdaki videodan cihazın 360 derece tasarımını izleyebilirsiniz.
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Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)