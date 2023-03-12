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    Xiaomi Redmi Note 12 4G'nin tasarımı ve özellikleri sızdırıldı

    Yakın bir zamanda piyasaya sürülmesi beklenen Xiaomi'nin yeni telefonu Redmi Note 12 4G'nin tasarımı ve teknik özellikleri sızdırıldı. İşte üç farklı renk seçeneğine sahip cihazın detayları:
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    Xiaomi Redmi Note 12 4G'nin tasarımı ve özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin bu yıl piyasaya sürmesi beklenen yeni orta segment telefonu Redmi Note 12 4G'nin detayları ortaya çıktı. Üçlü arka kamera kurulumuyla gelecek cihaz, üç farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek.

    İşte Xiaomi Redmi Note 12 4G'nin beklenen özellikleri:

    Tipster Sudhanshu Ambhore'un yaptığı Twitter paylaşımı, Redmi Note 12 4G'nin tasarımını ortaya çıkardı. Bu yılın başlarında piyasaya sürülen Note 12 Pro ve Note 12 Pro Plus 5G'ye oldukça benzeyen bir tasarıma sahip cihazın sol kenarında SIM girişi bulunurken sağ tarafında ise güç ve ses düğmeleri bulunacak. Cihazın alt tarafında ise USB Type-C bağlantı noktası, hoparlör ızgarası ve mikrofon bulunacak. Ayrıca cihaz, gri, mavi ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olacak.

    Xiaomi Redmi Note 12 4G'nin tasarımı ve özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Cihazın teknik özelliklerine değinecek olursak Qualcomm Snapdragon 680 SoC'ye sahip olacak cihaz, Snapdragon 680 SoC'nin hız aşırtmalı bir versiyonuna sahip olacak. 4 GB RAM ve 3 GB sanal RAM ile piyasaya sürülecek cihaz, Android 13 tabanlı MIUI 14'le kutudan çıkacak.

    Full HD+ çözünürlüğe sahip 6.67 inç 120Hz AMOLED ekrana sahip olması beklenen Redmi Note 12 4G'nin ön tarafında 13MP selfie kamerası bulunurken arka tarafında ise 50MP birincil kamera, 8MP ultra geniş açı kamera ve 2MP makro kameradan oluşan üçlü arka kamera kurulumu bulunacak. Son olarak cihazın 33W hızlı şarj desteğine sahip 5000mAh batarya ile kutudan çıkması bekleniyor.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 1 gün önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 1 gün önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 1 gün önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 3 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 4 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 5 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 5 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 5 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 5 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 6 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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