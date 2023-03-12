Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin bu yıl piyasaya sürmesi beklenen yeni orta segment telefonu Redmi Note 12 4G'nin detayları ortaya çıktı. Üçlü arka kamera kurulumuyla gelecek cihaz, üç farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek.

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İşte Xiaomi Redmi Note 12 4G'nin beklenen özellikleri:

Tipster Sudhanshu Ambhore'un yaptığı Twitter paylaşımı, Redmi Note 12 4G'nin tasarımını ortaya çıkardı. Bu yılın başlarında piyasaya sürülen Note 12 Pro ve Note 12 Pro Plus 5G'ye oldukça benzeyen bir tasarıma sahip cihazın sol kenarında SIM girişi bulunurken sağ tarafında ise güç ve ses düğmeleri bulunacak. Cihazın alt tarafında ise USB Type-C bağlantı noktası, hoparlör ızgarası ve mikrofon bulunacak. Ayrıca cihaz, gri, mavi ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olacak.

Tam Boyutta Gör Cihazın teknik özelliklerine değinecek olursak Qualcomm Snapdragon 680 SoC'ye sahip olacak cihaz, Snapdragon 680 SoC'nin hız aşırtmalı bir versiyonuna sahip olacak. 4 GB RAM ve 3 GB sanal RAM ile piyasaya sürülecek cihaz, Android 13 tabanlı MIUI 14'le kutudan çıkacak.

Full HD+ çözünürlüğe sahip 6.67 inç 120Hz AMOLED ekrana sahip olması beklenen Redmi Note 12 4G'nin ön tarafında 13MP selfie kamerası bulunurken arka tarafında ise 50MP birincil kamera, 8MP ultra geniş açı kamera ve 2MP makro kameradan oluşan üçlü arka kamera kurulumu bulunacak. Son olarak cihazın 33W hızlı şarj desteğine sahip 5000mAh batarya ile kutudan çıkması bekleniyor.

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Xiaomi Redmi Note 12 4G'nin tasarımı ve özellikleri sızdırıldı