Xiaomi Redmi Note 12 4G'nin tasarımı ve özellikleri sızdırıldı

İşte Xiaomi Redmi Note 12 4G'nin beklenen özellikleri:
Tipster Sudhanshu Ambhore'un yaptığı Twitter paylaşımı, Redmi Note 12 4G'nin tasarımını ortaya çıkardı. Bu yılın başlarında piyasaya sürülen Note 12 Pro ve Note 12 Pro Plus 5G'ye oldukça benzeyen bir tasarıma sahip cihazın sol kenarında SIM girişi bulunurken sağ tarafında ise güç ve ses düğmeleri bulunacak. Cihazın alt tarafında ise USB Type-C bağlantı noktası, hoparlör ızgarası ve mikrofon bulunacak. Ayrıca cihaz, gri, mavi ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olacak.
Full HD+ çözünürlüğe sahip 6.67 inç 120Hz AMOLED ekrana sahip olması beklenen Redmi Note 12 4G'nin ön tarafında 13MP selfie kamerası bulunurken arka tarafında ise 50MP birincil kamera, 8MP ultra geniş açı kamera ve 2MP makro kameradan oluşan üçlü arka kamera kurulumu bulunacak. Son olarak cihazın 33W hızlı şarj desteğine sahip 5000mAh batarya ile kutudan çıkması bekleniyor.
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umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez