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    Google Pixel Watch 3 serisinin Avrupa fiyatı sızdırıldı

    Google yeni akıllı saatleri Pixel 3 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu cihazla ilgili son paylaşılan bilgi Pixel 3'ün Avrupa'daki fiyatını ortaya koyan bir sızıntı oldu.
    Google Pixel Watch 3 serisinin Avrupa fiyatı sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Google'ın yakında piyasaya sürmesi beklenen yeni akıllı saati Pixel Watch 3 ve Pixel Watch 3 XL'ın fiyatı merakla bekleniyordu. Teknoloji sızıntılarıyla tanınan blog yazarı @billbil-kun tarafından paylaşılan bilgiler şu şekilde:

    Google Pixel Watch 3 ve Pixel Watch 3 XL sızdırıldı

    Piksel Watch 3 (41 mm)

    • Bluetooth/Wi-Fi versiyonu: 399 Euro
    • 4G LTE + Bluetooth/Wi-Fi versiyonu: 499 Euro
    • Renkler: Obsidyen, Porselen Beyazı, Ekru ve Pembe

    Piksel Watch 3 XL (45mm)

    • Bluetooth/Wi-Fi versiyonu: 449 Euro
    • 4G LTE + Bluetooth/Wi-Fi versiyonu: 549 Euro
    • Renkler: Obsidyen, Porselen Beyazı ve Fındık

    Pixel Watch 3 serisi, daha iyi performans ve kullanıcı deneyimi vadeden birçok yeni yükseltmeyle geliyor. Pixel Watch 3 serisi Qualcomm Snapdragon W5 yonga setinden güç alacak. Bu çip daha hızlı işleme, daha iyi verimlilik ve daha güçlü bağlantı sağlıyor.

    Kullanıcılar akıcı performans ve hızlı tepki süreleriyle akıllı saati günlük kullanım için daha güvenilir kullanabilirler. Snapdragon W5 ile birlikte Pixel Watch 3 serisi özel bir yardımcı işlemciye sahip olacak. Bu çip görevleri iyi bir şekilde hallederek güç kullanımını azaltıyor.

    Böylece daha iyi pil ömrüyle akıllı saatleri sık sık şarj etmeye ihtiyaç duymadan daha uzun süre kullanılabileceksiniz. Pixel Watch 3 serisinin ekran parlaklığında da büyük bir artış var. Son modelde 1000 nit 2000 nite çıkarıldı. Bu yükseltme parlak ışıkta bile harika bir görünürlük sağlayarak mesajları okumayı, saati kontrol etmeyi ve uygulamaları açık havada kullanmayı kolaylaştırıyor.

    Bir diğer önemli özellik ise UWB (ultra geniş bant) teknolojisine destek. UWB, hassas konum takibi ve diğer UWB özellikli cihazlarla daha iyi bağlantı sunar. Bu teknoloji saatin kullanımını artırarak daha hassas konum tabanlı hizmetlere ve akıllı ev cihazlarıyla sorunsuz çalışmaya olanak tanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 6 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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