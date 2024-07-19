Google Pixel Watch 3 serisinin Avrupa fiyatı sızdırıldı

Tam Boyutta Gör Google'ın yakında piyasaya sürmesi beklenen yeni akıllı saati Pixel Watch 3 ve Pixel Watch 3 XL'ın fiyatı merakla bekleniyordu. Teknoloji sızıntılarıyla tanınan blog yazarı @billbil-kun tarafından paylaşılan bilgiler şu şekilde:

Google Pixel Watch 3 ve Pixel Watch 3 XL sızdırıldı

Piksel Watch 3 (41 mm)

Bluetooth/Wi-Fi versiyonu: 399 Euro

4G LTE + Bluetooth/Wi-Fi versiyonu: 499 Euro

Renkler: Obsidyen, Porselen Beyazı, Ekru ve Pembe

Piksel Watch 3 XL (45mm)

Bluetooth/Wi-Fi versiyonu: 449 Euro

4G LTE + Bluetooth/Wi-Fi versiyonu: 549 Euro

Renkler: Obsidyen, Porselen Beyazı ve Fındık

Pixel Watch 3 serisi, daha iyi performans ve kullanıcı deneyimi vadeden birçok yeni yükseltmeyle geliyor. Pixel Watch 3 serisi Qualcomm Snapdragon W5 yonga setinden güç alacak. Bu çip daha hızlı işleme, daha iyi verimlilik ve daha güçlü bağlantı sağlıyor.

Daha büyük Pixel Watch 3, Galaxy Watch 7'ye rakip olacak 1 ay önce eklendi

Kullanıcılar akıcı performans ve hızlı tepki süreleriyle akıllı saati günlük kullanım için daha güvenilir kullanabilirler. Snapdragon W5 ile birlikte Pixel Watch 3 serisi özel bir yardımcı işlemciye sahip olacak. Bu çip görevleri iyi bir şekilde hallederek güç kullanımını azaltıyor.

Böylece daha iyi pil ömrüyle akıllı saatleri sık sık şarj etmeye ihtiyaç duymadan daha uzun süre kullanılabileceksiniz. Pixel Watch 3 serisinin ekran parlaklığında da büyük bir artış var. Son modelde 1000 nit 2000 nite çıkarıldı. Bu yükseltme parlak ışıkta bile harika bir görünürlük sağlayarak mesajları okumayı, saati kontrol etmeyi ve uygulamaları açık havada kullanmayı kolaylaştırıyor.

Bir diğer önemli özellik ise UWB (ultra geniş bant) teknolojisine destek. UWB, hassas konum takibi ve diğer UWB özellikli cihazlarla daha iyi bağlantı sunar. Bu teknoloji saatin kullanımını artırarak daha hassas konum tabanlı hizmetlere ve akıllı ev cihazlarıyla sorunsuz çalışmaya olanak tanıyor.

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Google Pixel Watch 3 serisinin Avrupa fiyatı sızdırıldı