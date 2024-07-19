Google Pixel Watch 3 serisinin Avrupa fiyatı sızdırıldı

Google Pixel Watch 3 ve Pixel Watch 3 XL sızdırıldı
Piksel Watch 3 (41 mm)
- Bluetooth/Wi-Fi versiyonu: 399 Euro
- 4G LTE + Bluetooth/Wi-Fi versiyonu: 499 Euro
- Renkler: Obsidyen, Porselen Beyazı, Ekru ve Pembe
Piksel Watch 3 XL (45mm)
- Bluetooth/Wi-Fi versiyonu: 449 Euro
- 4G LTE + Bluetooth/Wi-Fi versiyonu: 549 Euro
- Renkler: Obsidyen, Porselen Beyazı ve Fındık
Pixel Watch 3 serisi, daha iyi performans ve kullanıcı deneyimi vadeden birçok yeni yükseltmeyle geliyor. Pixel Watch 3 serisi Qualcomm Snapdragon W5 yonga setinden güç alacak. Bu çip daha hızlı işleme, daha iyi verimlilik ve daha güçlü bağlantı sağlıyor.
Kullanıcılar akıcı performans ve hızlı tepki süreleriyle akıllı saati günlük kullanım için daha güvenilir kullanabilirler. Snapdragon W5 ile birlikte Pixel Watch 3 serisi özel bir yardımcı işlemciye sahip olacak. Bu çip görevleri iyi bir şekilde hallederek güç kullanımını azaltıyor.
Böylece daha iyi pil ömrüyle akıllı saatleri sık sık şarj etmeye ihtiyaç duymadan daha uzun süre kullanılabileceksiniz. Pixel Watch 3 serisinin ekran parlaklığında da büyük bir artış var. Son modelde 1000 nit 2000 nite çıkarıldı. Bu yükseltme parlak ışıkta bile harika bir görünürlük sağlayarak mesajları okumayı, saati kontrol etmeyi ve uygulamaları açık havada kullanmayı kolaylaştırıyor.
Bir diğer önemli özellik ise UWB (ultra geniş bant) teknolojisine destek. UWB, hassas konum takibi ve diğer UWB özellikli cihazlarla daha iyi bağlantı sunar. Bu teknoloji saatin kullanımını artırarak daha hassas konum tabanlı hizmetlere ve akıllı ev cihazlarıyla sorunsuz çalışmaya olanak tanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.