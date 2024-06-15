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    Anlık Bildirim

    Daha büyük Pixel Watch 3, Galaxy Watch 7'ye rakip olacak

    Pixel Watch 3 XL, yakında çıkacak olan Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch Ultra ile rekabet etmeye hazırlanıyor. Samsung akıllı saatler 10 Temmuz 2024'te Galaxy Unpacked etkinliğinde piyasaya sürülecek.
    Daha büyük Pixel Watch 3, Galaxy Watch 7'ye rakip olacak Tam Boyutta Gör
    Samsung genellikle iki boyutta ürettiği akıllı saatleri piyasaya sürüyor. Markanın mevcut amiral gemisi akıllı saati Galaxy Watch 6, 43 mm ve 47 mm olmak üzere iki farklı boyutta üretildi.

    Pixel Watch 3 XL, Galaxy Watch 7'ye rakip olacak

    Oysa Google yalnızca iki yıldır akıllı saatler üretiyor. Markanın Pixel Watch ve Pixel Watch 2 adını verdiği iki modelide yalnızca 41 mm seçeneğiyle gelmişti. Bu durum Pixel Watch modellerinin Samsung'un daha büyük akıllı saatleriyle rekabet edemediği algısını oluşturuyordu.

    Bildirildiğine göre Google'ın bir sonraki akıllı saati Pixel Watch 3 iki boyutta satışa sunulacak. Küçük model 41 mm kadran boyutuna sahip olacak ve Pixel Watch 3 olarak adlandırılacak. Daha büyük model ise 45 mm kadran boyutuna sahip olacak ve Pixel Watch 3 XL olarak adlandırılacak.

     

    Böylece Google, daha büyük Galaxy Watch modelleri için önemli bir rakip konumuna gelecek. Daha büyük modelin sızan bilgilerine göre Pixel Watch 3 XL, 45 mm x 45 mm x 13,89 mm boyutlarında olacak. Buna karşılık Galaxy Watch 6 Classic, 46,5 x 46,5 x 10,9 mm boyutlarında.

    Yani Galaxy Watch 6 Classic, Pixel Watch 3 XL'den daha ince. Renderler ayrıca Google'ın yakında çıkacak 45 mm'lik akıllı saatinin Pixel Watch 2 ile aynı tasarıma sahip olacağını da gösteriyor. Google bir sonraki akıllı saat serisini Ekim ayında piyasaya sürecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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