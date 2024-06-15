Tam Boyutta Gör Samsung genellikle iki boyutta ürettiği akıllı saatleri piyasaya sürüyor. Markanın mevcut amiral gemisi akıllı saati Galaxy Watch 6, 43 mm ve 47 mm olmak üzere iki farklı boyutta üretildi.

Pixel Watch 3 XL, Galaxy Watch 7'ye rakip olacak

Oysa Google yalnızca iki yıldır akıllı saatler üretiyor. Markanın Pixel Watch ve Pixel Watch 2 adını verdiği iki modelide yalnızca 41 mm seçeneğiyle gelmişti. Bu durum Pixel Watch modellerinin Samsung'un daha büyük akıllı saatleriyle rekabet edemediği algısını oluşturuyordu.

Bildirildiğine göre Google'ın bir sonraki akıllı saati Pixel Watch 3 iki boyutta satışa sunulacak. Küçük model 41 mm kadran boyutuna sahip olacak ve Pixel Watch 3 olarak adlandırılacak. Daha büyük model ise 45 mm kadran boyutuna sahip olacak ve Pixel Watch 3 XL olarak adlandırılacak.

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Böylece Google, daha büyük Galaxy Watch modelleri için önemli bir rakip konumuna gelecek. Daha büyük modelin sızan bilgilerine göre Pixel Watch 3 XL, 45 mm x 45 mm x 13,89 mm boyutlarında olacak. Buna karşılık Galaxy Watch 6 Classic, 46,5 x 46,5 x 10,9 mm boyutlarında.

Yani Galaxy Watch 6 Classic, Pixel Watch 3 XL'den daha ince. Renderler ayrıca Google'ın yakında çıkacak 45 mm'lik akıllı saatinin Pixel Watch 2 ile aynı tasarıma sahip olacağını da gösteriyor. Google bir sonraki akıllı saat serisini Ekim ayında piyasaya sürecek.

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Daha büyük Pixel Watch 3, Galaxy Watch 7'ye rakip olacak