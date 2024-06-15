Daha büyük Pixel Watch 3, Galaxy Watch 7'ye rakip olacak

Pixel Watch 3 XL, Galaxy Watch 7'ye rakip olacak
Oysa Google yalnızca iki yıldır akıllı saatler üretiyor. Markanın Pixel Watch ve Pixel Watch 2 adını verdiği iki modelide yalnızca 41 mm seçeneğiyle gelmişti. Bu durum Pixel Watch modellerinin Samsung'un daha büyük akıllı saatleriyle rekabet edemediği algısını oluşturuyordu.
Bildirildiğine göre Google'ın bir sonraki akıllı saati Pixel Watch 3 iki boyutta satışa sunulacak. Küçük model 41 mm kadran boyutuna sahip olacak ve Pixel Watch 3 olarak adlandırılacak. Daha büyük model ise 45 mm kadran boyutuna sahip olacak ve Pixel Watch 3 XL olarak adlandırılacak.
Böylece Google, daha büyük Galaxy Watch modelleri için önemli bir rakip konumuna gelecek. Daha büyük modelin sızan bilgilerine göre Pixel Watch 3 XL, 45 mm x 45 mm x 13,89 mm boyutlarında olacak. Buna karşılık Galaxy Watch 6 Classic, 46,5 x 46,5 x 10,9 mm boyutlarında.
Yani Galaxy Watch 6 Classic, Pixel Watch 3 XL'den daha ince. Renderler ayrıca Google'ın yakında çıkacak 45 mm'lik akıllı saatinin Pixel Watch 2 ile aynı tasarıma sahip olacağını da gösteriyor. Google bir sonraki akıllı saat serisini Ekim ayında piyasaya sürecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.