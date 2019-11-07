Google Stadia uygulaması Play Store’da yayınlandı

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Google’ın oyunları internet üzerinden yayınlayan hizmeti Stadia, hemen hemen her cihazda çalışma vaadiyle geliyor ve iki hafta sonra resmi olarak kullanıcılara sunulacak. 19 Kasım’daki tanıtım öncesinde ise Android uygulaması, Play Store üzerinden indirilmeye açıldı.

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Yeni Google Stadia uygulamasını açmak, sizi Destiny 2’den bir kapak resmine sahip ekrana getiriyor. Ekranda “Get started” seçeneğine dokunmak, sizi hesap seçme sayfasına getiriyor ve ardından doğru hesabı seçtiğinizden emin olmak için doğrulamanız isteniyor. Oturum açma tamamlandıktan sonra gelen pencere, sizden Stadia Founders ya da Premiere edition kitiyle gelen davet kodunu girmenize imkan sağlıyor. Bu kodu girmeden uygulamada daha derine gitmek şimdilik mümkün değil.

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Play Store’da yer alan tanıtım görselleri, uygulamanın arayüzü hakkında uygulamanın kendisinden daha çok bilgi veriyor. Ana sekme içerisinde kütüphanenizdeki oyunları gösterecek uygulama, bunların her biri üzerinde büyük bir oyna butonunu bulunduracak. Diğer sekme olan keşfet ise tahminen oyunlarınızla ya da girdiğiniz tartışmalarla ilgili gönderileri size gösterecek. Keşfet sekmesinin en üstünde ise YouTube, Reddit, Twitter, Facebook ve Discord için ayrı ayrı butonlar yer alıyor.

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Stadia’nın halka açık ilk uygulaması olsa da APK’nın sürüm numarası, 1.45.278447916 ile bir hayli yüksek. Bu durum, uygulamanın Google içerisinde şimdiye kadar bir süre geliştirilmiş olduğunu gösteriyor.

https://9to5google.com/2019/11/07/google-stadia-app-play-store-download/