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    Google Stadia uygulaması Play Store’da yayınlandı

    Google'ın bulut üzerinden AAA oyunları oynamaya imkan sağlayacak abonelik hizmeti Stadia, 19 Kasım'da resmen kullanıma açılacak. Hizmetin Android uygulaması ise bugün kullanıcılara sunuldu.
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    Oyunlar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Google Stadia uygulaması Play Store’da yayınlandı
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    Google’ın oyunları internet üzerinden yayınlayan hizmeti Stadia, hemen hemen her cihazda çalışma vaadiyle geliyor ve iki hafta sonra resmi olarak kullanıcılara sunulacak. 19 Kasım’daki tanıtım öncesinde ise Android uygulaması, Play Store üzerinden indirilmeye açıldı.

    Google Stadia uygulaması Play Store’da yayınlandı
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    Yeni Google Stadia uygulamasını açmak, sizi Destiny 2’den bir kapak resmine sahip ekrana getiriyor. Ekranda “Get started” seçeneğine dokunmak, sizi hesap seçme sayfasına getiriyor ve ardından doğru hesabı seçtiğinizden emin olmak için doğrulamanız isteniyor. Oturum açma tamamlandıktan sonra gelen pencere, sizden Stadia Founders ya da Premiere edition kitiyle gelen davet kodunu girmenize imkan sağlıyor. Bu kodu girmeden uygulamada daha derine gitmek şimdilik mümkün değil. 

    Google Stadia uygulaması Play Store’da yayınlandı
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    Play Store’da yer alan tanıtım görselleri, uygulamanın arayüzü hakkında uygulamanın kendisinden daha çok bilgi veriyor. Ana sekme içerisinde kütüphanenizdeki oyunları gösterecek uygulama, bunların her biri üzerinde büyük bir oyna butonunu bulunduracak. Diğer sekme olan keşfet ise tahminen oyunlarınızla ya da girdiğiniz tartışmalarla ilgili gönderileri size gösterecek. Keşfet sekmesinin en üstünde ise YouTube, Reddit, Twitter, Facebook ve Discord için ayrı ayrı butonlar yer alıyor.

    Ayrıca Bkz. "Çinli Lynk & Co'nun crossover coupe modelinden ilk resmi görseller geldi"

    Stadia’nın halka açık ilk uygulaması olsa da APK’nın sürüm numarası, 1.45.278447916 ile bir hayli yüksek. Bu durum, uygulamanın Google içerisinde şimdiye kadar bir süre geliştirilmiş olduğunu gösteriyor.



    https://9to5google.com/2019/11/07/google-stadia-app-play-store-download/ Yorum Yaz
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    Akbaba89 2 hf.
    Sinsi sinsi steam cloud servisi ile geliyor stadia felan kalmayacak ortada.
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    1ses1 2 hf.
    Bakalım 4k oyunları full ultra ayarlardamı sunacaklar. Bunu söylemek erken , ne zaman karşılaştırmalı incelemeler çıkar youtube de ozaman karar vermemiz daha doğru olur.
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    MetalWave 2 hf.
    stick pc ler değerlenir bu sistemle
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    TheStarBox 2 hf.
    100 megabit internetim ile beklediğim hizmet. Her oyunu ultra 4k da oynamak, hem de yok Frame fare düşünüyor, yoks işlemci ısındı derdi olmadan m
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    AskN0More 2 hf.
    hızlı internete sahip kullanıcılarda server kaynaklı lag olayı vs olmaz ise Nvidia'ya böbrek satmak zorunda kalmayacak artık insanlar. En çok buna seviniyorum. Gayet mütevazi bir itx sistemle bile bir monitor alarak yada hal-i hazırda mevcut olan tv ye baglanarak oyun oynanabilir... Heyecanlı bir gelişme bu.. umarım servis ücretleri ucuk olmaz ve Google bu işi becerir.
    Yanıtla +3
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    a_y_k_u_t 2 hf.
    Türkiyeye de gelir umarım.
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    onurfredy 2 hf.
    Ios yok mu
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