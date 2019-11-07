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    Çinli Lynk & Co'nun crossover coupe modelinden ilk resmi görseller geldi

    Çinli üretici Geely'nin başarılı alt markası Lynk & Co, gelecek yıl satışa sunacağı crossover coupe modelinin ilk resmi görsellerini yayınladı. İşte Lynk & Co 05 adını taşıması beklenen yeni model:
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Çinli Lynk & Co'nun crossover coupe modelinden ilk resmi görseller geldi
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    Geçtiğimiz günlerde küresel pazarda satışa sunacağı kompakt SUV modeli Icon’u tanıtan Geely, bu kez de alt markası Lynk & Co ile gündemde. Çinli şirket, yeni crossover coupe modelinin ilk resmi görsellerini paylaştı.

    Lynk & Co’nun ürün gamındaki beşinci model olacak araç, 2020’nin ilk yarısında Çin’de tanıtılacak. Yeni crossover coupe’ye markanın isim stratejisi kapsamında Lynk & Co 05 adı verilmesi bekleniyor. Zira bundan önceki crossover’lar 01 ve 02 adını taşırken, sedan modele 03, gelecek hatchback modele de 04 ismi verildi.

    Ayrıca Bkz. "Citroen'den elektriğe ilk adım: Yeni C5 Aircross Hybrid"

    Teknik olarak Lynk & Co 01’in coupe versiyonu olarak tanımlayabileceğimiz 05 ile ilgili görsellere baktığımızda oldukça tanıdık bir ön tasarım ile karşılaşıyoruz. Çinli markanın simgesi haline gelen ızgara tasarımı ve bölünmüş farlar, Lynk & Co 05 modelinde de karşımıza çıkan detaylar arasında. Arka çaprazdan çekilen görüntüye baktığımızda ise geriye doğru alçalan tavanı, büyük jantları, LED stopları, arka spoyleri ve çift egzoz çıkışına ev sahipliği yapan agresif difüzörü ile oldukça kaslı bir araç görüyoruz.

    Lynk & Co 05, markanın diğer dört modeli gibi Geely ve Volvo iş birliğiyle geliştirilen CMA platformunu kullanacak. Aracın motor seçenekleriyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Fakat 180 beygirlik 1.5 litre üç silindirli turbo ünite ve 254 beygirlik 2.0 litre dört silindirli turbo ünitelerin seçenekler arasında yer alması muhtemel. Dört tekerlekten çekişli ve hibrit versiyonlarında seçenekler arasında olması bekleniyor.



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    muratkaya 1 hf.
    Arka tasarımı çok güzel ama önden birebir Kia Sportage... Önü de güzel olsaydı bari.
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