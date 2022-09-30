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    Google Stadia kapanıyor

    Google’ın bulut oyun sektöründe devrim yapma sloganıyla hayata geçirdiği Google Stadia adındaki hizmeti 3 yıllık bir sürenin ardından kapılarını kapatıyor.      
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    Google Stadia
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    Haftalardır süren dedikodular ve yalanlamalar sonrasında nihayet Google Stadia gerçeği ortaya çıktı. Çevrim içi oyun platformu Google Stadia rekabete direnemedi ve gelecek yıl itibariyle hizmetlerini sonlandırıyor.

    Google Stadia neden kapanıyor?

    2019 yılında belirli ülkelerde faaliyete başlayan Google Stadia, oyun satın alma gerektirmeden belirli bir abonelik ücreti ile oyunlara erişim sunuyordu. Düşük donanımlı cihazlarda bile internet hızına bağlı olarak çevrim içi oyun oynatıyordu.

    Oyunları kütüphanede tutmak belirli bir çaba gerektirdiği için Google Stadia verdiği sözleri zamanında yerine getiremedi. Mobilde ekran görüntüsü alma, 3.5mm çıkışla ses alma, sesli sohbete cevap verme gibi özellikler çok geç geldi. Oyun kütüphanesi vadedilen orijinal oyunlara da bir türlü kavuşamadı. Amazon Luna, Nvidia GeForce ve Microsoft xCloud hizmetleri daha hızlı hamle yapınca Google Stadia kullanıcı kaybetmeye başladı.

    Google geçen sene kendi oyun geliştirme stüdyolarını kapatmıştı. Bu yıl da bazı önemli oyunlar Google Stadia seçeneğine listede yer vermedi. Gidişat zaten beklenen sonu gösteriyordu ancak Google bir türlü bunu doğrulamamıştı.

    Bu hafta yapılan açıklamaya göre 18 Ocak 2023 tarihi itibariyle Google Stadia kapılarını kapatıyor. Bu tarihe kadar, abonelere bedeller ve yapılan harcamalar iade edilecek. Abonelik ile birlikte gelen kontrolcü gibi donanımlar da kullanıcıda kalacak. Google Stadia Pro abonelerine ise bir iade yapılmıyor ancak kapanışa kadar ücretsiz olarak Pro avantajlarından yararlanmaya devam edecekler. Google hizmetin teknolojilerini YouTube, Google Play gibi diğer platformlara aktaracak. Ayrıca zengin gerçeklik gibi teknolojiler de sektördeki diğer orgazinasyonların erişimine açılacak.

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    anzubesti 1 gün önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

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    Sarı Mucit 1 gün önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 3 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 3 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 4 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 5 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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