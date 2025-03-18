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    Google, Starlink’e rakip olacak Taara’yı bağımsız hale getiriyor

    Google’ın çatı şirketi Alphabet, lazer tabanlı internet girişimi olan Taara’yı bağımsız hale getiriyor. Taara çipleri ışık ile internet sağlamayı hedefleyerek Starlink’e alternatif olarak yükseliyor.
    Google, Starlink’e rakip olacak Taara’yı bağımsız hale getiriyor Tam Boyutta Gör
    Google’ın çatı şirketi Alphabet’in X adlı birimi tarafından yedi yıldır üzerinde çalışılan Taara adındaki yüksek hızlı silikon fotonik çipi geçtiğimiz haftalarda tanıtılmıştı. Bu kritik gelişmenin üzerinden çok geçmeden Alphabet, lazer tabanlı internet girişimi Taara’yı bağımsız bir şirkete dönüştürerek, Elon Musk’ın Starlink ağına doğrudan rakip olacak yeni bir döneme adım atıyor.

    Taara iplerinden kurtuluyor

    Financial Times'ın haberine göre Taara, internet bağlantısını ışığın kendisini kullanarak sağlıyor ve bu sayede ulaşılması zor bölgelere yüksek bant genişlikli internet ve telefon hizmeti sunabiliyor. Geleneksel altyapıya bağımlı olmayan bu sistem, 20 gigabit/sn hızında veri iletimi sağlayabiliyor ve yaklaşık 20 kilometre mesafeye kadar bağlantı kurabiliyor.

    Alphabet, şirkette azınlık hissedar olarak kalırken, yeni yatırımların ve pazara daha hızlı erişimin önünü açmak amacıyla bağımsızlık kararı alındığı belirtiliyor. Öte yandan Taara’nın kökenleri, Alphabet’in daha önce geliştirdiği Loon projesine dayanıyor. Loon, lazer ışınlarını stratosferde süzülen balonlar aracılığıyla iletmek üzerine kurulmuştu. Ancak regülasyon engelleri ve lojistik zorluklar nedeniyle proje 2021’de sona erdirildi. Bu süreçte geliştirilen lazer tabanlı teknoloji, Taara’nın temelini oluşturdu.

    Taara’nın Genel Müdürü Mahesh Krishnaswamy, şirketin bir sonraki hedefinin çalışma prensibi üstteki GIF'te gösterilen silikon fotonik çipler geliştirmek olduğunu belirtiyor. Hedef doğrultusunda ilk adım zaten kısa süre önce atıldı. Bu yeni teknoloji, sistemde kullanılan ayna ve lens ihtiyacını ortadan kaldırarak maliyetleri düşürecek ve ölçeklenebilirliği artıracak. Taara halihazırda dünya çapında 12 ülkede faaliyet gösteriyor olsa da şirketin hedefi bireysel kullanıcılar olmayacak gibi görünüyor. Bunun yerine T-Mobile gibi büyük telekomünikasyon şirketleriyle ortaklık kurarak onların ağlarını genişletmesine yardımcı olacak. Bununla birlikte dört milyondan fazla aboneye ulaşan Starlink karşısında Taara’nın yolu oldukça uzun.

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