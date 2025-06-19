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    OpenAI, merakla beklenen GPT-5'i bu yaz tanıtacak

    OpenAI CEO'su Sam Altman, GPT-5'in yaz aylarında çıkacağını duyurdu. Yeni model, gelişmiş yeteneklerinin yanı sıra gizlilik ve reklam tartışmalarıyla da gündemde.

    OpenAI, merakla beklenen GPT-5'i bu yaz tanıtacak Tam Boyutta Gör
    OpenAI CEO’su Sam Altman, şirketin yeni podcast serisinin ilk bölümünde yaptığı açıklamayla GPT-5’in bu yaz kullanıma sunulacağını duyurdu. Net bir tarih paylaşılmasa da, bu açıklama şirketin üretken yapay zeka alanındaki bir sonraki büyük adımına işaret ediyor.

    GPT-5 açıkça daha iyi olacak

    Sam Altman, GPT-5’in önceki nesle göre büyük bir sıçrama olacağını söylerken Business Insider’a göre, GPT-5 şu anda sınırlı sayıda kullanıcı tarafından test ediliyor ve erken geri bildirimler oldukça olumlu. Test kullanıcıları, yeni modelin GPT-4'e kıyasla gözle görülür derecede daha iyi performans sunduğunu belirtiyor.

    [twitter:https://x.com/OpenAI/status/1935357512011890815]

    OpenAI'nin gelirlerinin büyük kısmı, kurumsal müşterilerin satın aldığı gelişmiş ChatGPT sürümlerinden geliyor. GPT-5’in piyasaya sürülmesi, bu iş modelini daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.

    ChatGPT’ye reklam gelebilir

    Altman, podcast yayınında ChatGPT’ye reklam entegrasyonu konusuna da değindi. Bu fikre tamamen karşı olmadığını söyleyen Altman, sürecin kullanıcı güvenini sarsmayacak şekilde yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.

    Sosyal medya veya arama motorlarının aksine, ChatGPT gibi bir sistemde kullanıcıların reklamlara karşı daha hassas olduğuna işaret eden reklamların modelin yanıtlarını etkilemesinin “güveni yerle bir edeceğini” söyledi. Alternatif olarak, reklamların model çıktısının dışında, örneğin bir kenar çubuğunda ya da sayfa alt kısmında gösterilebileceğini belirtti.

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    C
    curufperlit 5 saat önce

    firma 7 yıl dayanırsa :D

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