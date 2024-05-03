Google sürpriz bir hamleyle Android’den RISC-V desteğini kaldırdı

Tam Boyutta Gör Açık kaynaklı RISC-V komut seti mimarisi, son yıllarda uluslararası alanda daha fazla ilgi görmekte ve işbirliği kazanmakta. Ancak Google, beklenmedik bir şekilde RISC-V desteğini Android'in temelinden silme kararı aldı. Bu durum, RISC-V’nin yaygınlaşması için önemli bir engel teşkil edecek gibi görünüyor.

RISC-V için kötü gelişme

Yakın zamanda birleştirilen kod paketleri, Android Common Kernel'den (ACK) "riscv64" mimarisi desteğini tamamen kaldırdı. Bilmeyenler için ACK, tüm Android işletim sistemlerinin temelini oluşturan Android Açık Kaynak Projesi'nin (AOSP) merkezinde bulunuyor. ACK ve AOSP'den RISC-V desteğinin kaldırılması, Google'ın kendi mobil işletim sisteminde RISC-V mimarisine yer vermeyeceğini gösteriyor.

Google’ın tersine birçok çip üreticisi ve işlemci tasarımcısı, RISC-V teknolojisinin geleceğine yatırım yapıyor. Hatta Google, Ekim 2023'te Android'e RISC-V desteği getirerek önemli bir destek de sağlamıştı. Qualcomm bile akıllı saatler ve giyilebilir cihazlar için RISC-V çipleri üzerinde bir süredir çalışıyor.

One UI 6.1, Samsung'un en popüler güncellemelerinden biri oldu 6 sa. önce eklendi

Açık standart olan RISC-V, Çinli üretici Yingren Technology'e göre SSD kontrol birimlerinde bile şu an baskın olan Arm mimarisine ciddi anlamda rakip olabilecek potansiyele sahip. ACK/AOSP'den RISC-V desteği kaldırılması, gelecek Android sürümlerinin RISC-V işlemcilerle çalışmayacağı anlamına geliyor. Üreticiler kendi özelleştirmeleriyle bu desteği geri getirebilecek olsalar da, bu durum ekstra çaba gerektiriyor.

RISC-V ile çalışan akıllı telefonlar henüz piyasada yer almamışken, Google'un AOSP'den bu mimariyi çıkarması kafa karıştırıcı. Şirketin temsilcisi tarafından verilen bir demeçte RISC-V desteğinin tamamen kalkmadığı, ancak mimarinin AOSP dışında tutulacağı belirtildi. Hızlı gelişen teknoloji nedeniyle, şu an tüm üreticiler için tek bir çekirdek görüntüsü sağlamanın mümkün olmadığı ifade ediliyor. Dolayısıyla teknoloji olgunlaştığında RISC-V, Android için geri dönebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

Google sürpriz bir hamleyle Android’den RISC-V desteğini kaldırdı