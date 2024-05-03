Google sürpriz bir hamleyle Android’den RISC-V desteğini kaldırdı

RISC-V için kötü gelişme
Yakın zamanda birleştirilen kod paketleri, Android Common Kernel'den (ACK) "riscv64" mimarisi desteğini tamamen kaldırdı. Bilmeyenler için ACK, tüm Android işletim sistemlerinin temelini oluşturan Android Açık Kaynak Projesi'nin (AOSP) merkezinde bulunuyor. ACK ve AOSP'den RISC-V desteğinin kaldırılması, Google'ın kendi mobil işletim sisteminde RISC-V mimarisine yer vermeyeceğini gösteriyor.
Google’ın tersine birçok çip üreticisi ve işlemci tasarımcısı, RISC-V teknolojisinin geleceğine yatırım yapıyor. Hatta Google, Ekim 2023'te Android'e RISC-V desteği getirerek önemli bir destek de sağlamıştı. Qualcomm bile akıllı saatler ve giyilebilir cihazlar için RISC-V çipleri üzerinde bir süredir çalışıyor.
Açık standart olan RISC-V, Çinli üretici Yingren Technology'e göre SSD kontrol birimlerinde bile şu an baskın olan Arm mimarisine ciddi anlamda rakip olabilecek potansiyele sahip. ACK/AOSP'den RISC-V desteği kaldırılması, gelecek Android sürümlerinin RISC-V işlemcilerle çalışmayacağı anlamına geliyor. Üreticiler kendi özelleştirmeleriyle bu desteği geri getirebilecek olsalar da, bu durum ekstra çaba gerektiriyor.
RISC-V ile çalışan akıllı telefonlar henüz piyasada yer almamışken, Google'un AOSP'den bu mimariyi çıkarması kafa karıştırıcı. Şirketin temsilcisi tarafından verilen bir demeçte RISC-V desteğinin tamamen kalkmadığı, ancak mimarinin AOSP dışında tutulacağı belirtildi. Hızlı gelişen teknoloji nedeniyle, şu an tüm üreticiler için tek bir çekirdek görüntüsü sağlamanın mümkün olmadığı ifade ediliyor. Dolayısıyla teknoloji olgunlaştığında RISC-V, Android için geri dönebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.