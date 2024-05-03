Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google sürpriz bir hamleyle Android’den RISC-V desteğini kaldırdı

    Açık kaynaklı RISC-V komut seti mimarisi, uluslararası destek ve işbirliği kazanırken Google, sürpriz bir hamleyle Android çekirdeğinden RISC-V desteğini kaldırdı.
    Google sürpriz bir hamleyle Android’den RISC-V desteğini kaldırdı Tam Boyutta Gör
    Açık kaynaklı RISC-V komut seti mimarisi, son yıllarda uluslararası alanda daha fazla ilgi görmekte ve işbirliği kazanmakta. Ancak Google, beklenmedik bir şekilde RISC-V desteğini Android'in temelinden silme kararı aldı. Bu durum, RISC-V’nin yaygınlaşması için önemli bir engel teşkil edecek gibi görünüyor.

    RISC-V için kötü gelişme

    Yakın zamanda birleştirilen kod paketleri, Android Common Kernel'den (ACK) "riscv64" mimarisi desteğini tamamen kaldırdı. Bilmeyenler için ACK, tüm Android işletim sistemlerinin temelini oluşturan Android Açık Kaynak Projesi'nin (AOSP) merkezinde bulunuyor. ACK ve AOSP'den RISC-V desteğinin kaldırılması, Google'ın kendi mobil işletim sisteminde RISC-V mimarisine yer vermeyeceğini gösteriyor.

    Google’ın tersine birçok çip üreticisi ve işlemci tasarımcısı, RISC-V teknolojisinin geleceğine yatırım yapıyor. Hatta Google, Ekim 2023'te Android'e RISC-V desteği getirerek önemli bir destek de sağlamıştı. Qualcomm bile akıllı saatler ve giyilebilir cihazlar için RISC-V çipleri üzerinde bir süredir çalışıyor.

    Açık standart olan RISC-V, Çinli üretici Yingren Technology'e göre SSD kontrol birimlerinde bile şu an baskın olan Arm mimarisine ciddi anlamda rakip olabilecek potansiyele sahip. ACK/AOSP'den RISC-V desteği kaldırılması, gelecek Android sürümlerinin RISC-V işlemcilerle çalışmayacağı anlamına geliyor. Üreticiler kendi özelleştirmeleriyle bu desteği geri getirebilecek olsalar da, bu durum ekstra çaba gerektiriyor.

    RISC-V ile çalışan akıllı telefonlar henüz piyasada yer almamışken, Google'un AOSP'den bu mimariyi çıkarması kafa karıştırıcı. Şirketin temsilcisi tarafından verilen bir demeçte RISC-V desteğinin tamamen kalkmadığı, ancak mimarinin AOSP dışında tutulacağı belirtildi. Hızlı gelişen teknoloji nedeniyle, şu an tüm üreticiler için tek bir çekirdek görüntüsü sağlamanın mümkün olmadığı ifade ediliyor. Dolayısıyla teknoloji olgunlaştığında RISC-V, Android için geri dönebilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    acnturk yorumları renault scenic otomatik vites nasıl eski sevgilimi unutamıyorum max payne 3 crack 18 yaş altı banka hesabı açma velisiz

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6.000-8.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A16s
    Oppo A16s
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Vivobook 16X M1603QA-MB137
    Asus Vivobook 16X M1603QA-MB137
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız