Çin, ilk silikon fotonik çipini geliştirdiğini açıkladı: Avantajları neler?

South China Morning Post tarafından aktarılan haberde çipin önemli bir kilometre taşı olduğu söylense de, detaylar belirtilmiyor. JFS Laboratory hakkında bildiğimiz tek şey, Wuhan'da bulunduğu ve 2021'de hükümetten aldığı 8,2 milyar yuan (1,2 milyar dolar) fonla kurulduğu. Şirket, 3 yıl gibi kısa bir sürede bir lazer ışık kaynağını silikon tabanlı bir çipe entegre ederek önemli bir başarıya imza attı.
Silikon fotonik çiplerin avantajları
Silikon fotonik çipler, geleneksel bakır tabanlı bağlantıların sınırlamalarını aşarak veri iletimi için optik sinyalleri kullanıyor. Bu sayede, bant genişliği, gecikme ve enerji verimliliği gibi alanlarda bakır bağlantılardan da iyi sonuçlar elde edilebiliyor.
Bakır tabanlı ara bağlantıların neden olduğu güç tüketimini artırmadan hesaplama gücünü ölçeklendirme yeteneği, özellikle büyük ölçekli yapay zeka ve HPC veri merkezleri için kilit öneme sahip. Ayrıca, optik bağlantıların düşük gecikme süresi, özellikle yapay zeka alanında gerçek zamanlı işleme ve karar alma konularında büyük avantaj sağlıyor. Dolayısıyla gelecekte bu çiplerin çok daha yaygın kullanılmaya başlandığını görebiliz.
Veri işleme, grafik ve yapay zeka için gelişmiş çipler geliştirme potansiyelini fark eden küresel yarı iletken liderleri, silikon fotonik alanına yoğun yatırım yapıyor. TSMC, Intel ve Huawei gibi devler bu alanda çalışmalarını sürdüren şirketlerden bazıları. Uluslararası yarı iletken endüstrisi birliği SEMI'nin tahminlerine göre, silikon fotonik çipler için küresel pazarın 2022'de 1,26 milyar dolardan 2030'a kadar 7,86 milyar dolara çıkması öngörülüyor.
ABD'nin gelişmiş çip üretim teknolojileri konusunda Çin'e uyguladığı yaptırımlar nedeniyle silikon fotonik teknolojisi, ülke için büyük bir fırsat haline gelebilir.Kaynakça https://www.tomshardware.com/tech-industry/chinese-company-claims-breakthrough-in-developing-domestic-silicon-photonics-chip https://www.scmp.com/tech/tech-war/article/3281156/chip-war-china-claims-breakthrough-silicon-photonics-could-clear-technical-hurdle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.