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    Çin, ilk silikon fotonik çipini geliştirdiğini açıkladı: Avantajları neler?

    Çin devleti destekli JFS Laboratory, ülke için bir ilk olan bir silikon fotonik çip geliştirdiğini açıkladı. Lazer tabanlı bağlantı kuran çiplerin avantajları neler?
    Çin, ilk silikon fotonik çipini geliştirdiğini açıkladı Tam Boyutta Gör
    Çin devleti destekli bir yarı iletken araştırma şirketi olan JFS Laboratory, ülke için bir ilk olan bir silikon fotonik çip geliştirdiğini açıkladı. Lazer tabanlı G/Ç'ye (girdi çıktı) sahip işlemciler, yapay zeka ve HPC (yüksek performanslı hesaplama) gibi uygulamalarda bakır arayüzlü geleneksel çiplere göre önemli avantajlara sahip.

    South China Morning Post tarafından aktarılan haberde çipin önemli bir kilometre taşı olduğu söylense de, detaylar belirtilmiyor. JFS Laboratory hakkında bildiğimiz tek şey, Wuhan'da bulunduğu ve 2021'de hükümetten aldığı 8,2 milyar yuan (1,2 milyar dolar) fonla kurulduğu. Şirket, 3 yıl gibi kısa bir sürede bir lazer ışık kaynağını silikon tabanlı bir çipe entegre ederek önemli bir başarıya imza attı.

    Silikon fotonik çiplerin avantajları

    Silikon fotonik çipler, geleneksel bakır tabanlı bağlantıların sınırlamalarını aşarak veri iletimi için optik sinyalleri kullanıyor. Bu sayede, bant genişliği, gecikme ve enerji verimliliği gibi alanlarda bakır bağlantılardan da iyi sonuçlar elde edilebiliyor.

    Bakır tabanlı ara bağlantıların neden olduğu güç tüketimini artırmadan hesaplama gücünü ölçeklendirme yeteneği, özellikle büyük ölçekli yapay zeka ve HPC veri merkezleri için kilit öneme sahip. Ayrıca, optik bağlantıların düşük gecikme süresi, özellikle yapay zeka alanında gerçek zamanlı işleme ve karar alma konularında büyük avantaj sağlıyor. Dolayısıyla gelecekte bu çiplerin çok daha yaygın kullanılmaya başlandığını görebiliz.

    Veri işleme, grafik ve yapay zeka için gelişmiş çipler geliştirme potansiyelini fark eden küresel yarı iletken liderleri, silikon fotonik alanına yoğun yatırım yapıyor. TSMC, Intel ve Huawei gibi devler bu alanda çalışmalarını sürdüren şirketlerden bazıları. Uluslararası yarı iletken endüstrisi birliği SEMI'nin tahminlerine göre, silikon fotonik çipler için küresel pazarın 2022'de 1,26 milyar dolardan 2030'a kadar 7,86 milyar dolara çıkması öngörülüyor.

    ABD'nin gelişmiş çip üretim teknolojileri konusunda Çin'e uyguladığı yaptırımlar nedeniyle silikon fotonik teknolojisi, ülke için büyük bir fırsat haline gelebilir.

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/tech-industry/chinese-company-claims-breakthrough-in-developing-domestic-silicon-photonics-chip https://www.scmp.com/tech/tech-war/article/3281156/chip-war-china-claims-breakthrough-silicon-photonics-could-clear-technical-hurdle
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 4 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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