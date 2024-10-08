Çin, ilk silikon fotonik çipini geliştirdiğini açıkladı: Avantajları neler?

Tam Boyutta Gör Çin devleti destekli bir yarı iletken araştırma şirketi olan JFS Laboratory, ülke için bir ilk olan bir silikon fotonik çip geliştirdiğini açıkladı. Lazer tabanlı G/Ç'ye (girdi çıktı) sahip işlemciler, yapay zeka ve HPC (yüksek performanslı hesaplama) gibi uygulamalarda bakır arayüzlü geleneksel çiplere göre önemli avantajlara sahip.

South China Morning Post tarafından aktarılan haberde çipin önemli bir kilometre taşı olduğu söylense de, detaylar belirtilmiyor. JFS Laboratory hakkında bildiğimiz tek şey, Wuhan'da bulunduğu ve 2021'de hükümetten aldığı 8,2 milyar yuan (1,2 milyar dolar) fonla kurulduğu. Şirket, 3 yıl gibi kısa bir sürede bir lazer ışık kaynağını silikon tabanlı bir çipe entegre ederek önemli bir başarıya imza attı.

Silikon fotonik çiplerin avantajları

Silikon fotonik çipler, geleneksel bakır tabanlı bağlantıların sınırlamalarını aşarak veri iletimi için optik sinyalleri kullanıyor. Bu sayede, bant genişliği, gecikme ve enerji verimliliği gibi alanlarda bakır bağlantılardan da iyi sonuçlar elde edilebiliyor.

Bakır tabanlı ara bağlantıların neden olduğu güç tüketimini artırmadan hesaplama gücünü ölçeklendirme yeteneği, özellikle büyük ölçekli yapay zeka ve HPC veri merkezleri için kilit öneme sahip. Ayrıca, optik bağlantıların düşük gecikme süresi, özellikle yapay zeka alanında gerçek zamanlı işleme ve karar alma konularında büyük avantaj sağlıyor. Dolayısıyla gelecekte bu çiplerin çok daha yaygın kullanılmaya başlandığını görebiliz.

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Veri işleme, grafik ve yapay zeka için gelişmiş çipler geliştirme potansiyelini fark eden küresel yarı iletken liderleri, silikon fotonik alanına yoğun yatırım yapıyor. TSMC, Intel ve Huawei gibi devler bu alanda çalışmalarını sürdüren şirketlerden bazıları. Uluslararası yarı iletken endüstrisi birliği SEMI'nin tahminlerine göre, silikon fotonik çipler için küresel pazarın 2022'de 1,26 milyar dolardan 2030'a kadar 7,86 milyar dolara çıkması öngörülüyor.

ABD'nin gelişmiş çip üretim teknolojileri konusunda Çin'e uyguladığı yaptırımlar nedeniyle silikon fotonik teknolojisi, ülke için büyük bir fırsat haline gelebilir.

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Çin, ilk silikon fotonik çipini geliştirdiğini açıkladı