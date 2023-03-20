Google telefonlarında güvenlik açığı: 5 yıldır kapatılmamış!

Gizlenen kısımlar görülebiliyor
Google, bu haftanın başlarında Android Mart ayı güvenlik güncellemesini sundu. Pixel telefonlardaki markup ekran görüntüsü aracındaki güvenlik açığı kapatmak amacıyla yayınlanmış bir yamaydı ancak tersine mühendisler, Pixel kullanıcılarının hâlâ risk altında olduğunu söylüyor. aCropalypse adını taşıyan güvenlik açığı, hackerların işaretleme aracında yapılan düzenlemeleri bir noktaya kadar geri almalarına ve ekran görüntüsü almalarına izin veriyor.
Güvenlik yaması yayınlandı ancak risk sürüyor
Güvenlik açığını ortaya çıkaran isimlerden biri olan Buchanan, söz konusu açığın 2018’den beri olduğunu söylüyor. Mart ayı güvenlik yamasıyla birlikte açık kapatıldı ancak daha önce paylaşılan ekran görüntülerinin açığa çıkma ihtimali var. Ancak şunu belirtmek gerekiyor; Twitter dahil bazı web siteleri, paylaşılan bir ekran görüntüsü veya resimde yapılan değişiklikleri görmeyi mümkün kılmayacak şekilde görselleri işliyor. Ancak bunu yapmayan sosyal ağ platformları da var; Discord gibi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)