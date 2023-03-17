Samsung telefonlarda güvenlik açığı: Telefon numarası yeterli oluyor!

Tam Boyutta Gör Google’ın Project Zero güvenlik araştırma ekibi, Exynos işlemcili Samsung telefonlarda 18 güvenlik açığı tespit etti. Kötüsü, hackerların telefona erişmek için tek ihtiyacı olan; kişinin telefon numarası. Daha kötüsü, söz konusu güvenlik açıkları Samsung Galaxy S, M ve A serisi, kısaca tüm Samsung telefonları etkiliyor.

Samsung’dan dev atak 2 gün önce eklendi

Samsung, hâlâ açığı kapatmadı

Güvenlik araştırmacıları, genellikle güvenlik açıklarını kapatılana kadar açıklamıyor. Project Zero araştırmacısı Maddie Stone, Samsung’un söz konusu açığı dikkate almadığını, bildirmenin üzerinden 90 gün geçmesine rağmen hâlâ kapatılmadığını söylüyor. Araştırmacılar, Samsung telefonlarla sınırlı olmadığını, bazı Vivo ve Pixel 6, 7 serisi telefonların da Exynos çip güvenlik açığından etkilendiğini belirtiyor.

Exynos işlemcili tüm cihazlar risk altında

Güvenlik açığından etkilenen Samsung telefonlar; Galaxy S22, Galaxy M33, Galaxy M13, Galaxy M12, Galaxy A71, Galaxy A53, Galaxy A33, Galaxy A21, Galaxy A13, Galaxy A12 ve Galaxy A04 serisi. Güvenlik açığı çipten kaynaklandığından yalnızca telefonlar değil, akıllı saatler ve araçlar da risk altında.

Geçici çözüm yolu var

Google, Pixel 7 için Mart ayında yayınladığı güvenlik güncellemesiyle sorunu giderdi. Ancak, Samsung telefonlar için henüz güvenlik güncellemesi yayınlanmadığından, geçici çözüm yolu sunuluyor; WiFi arama ve VoLTE özelliğini kapatmak.

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Büyük güvenlik açığı: Tüm Samsung telefonlar risk altında!