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    Anlık Bildirim

    Samsung telefonlarda güvenlik açığı: Telefon numarası yeterli oluyor!

    Exynos işlemcili Samsung telefonlarda güvenlik açığı keşfedildi. Güvenlik araştırmacılarına göre, telefona erişmek için telefon numarasını bilmek yeterli!       
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    samsung telefonlar güvenlik açığı Tam Boyutta Gör
    Google’ın Project Zero güvenlik araştırma ekibi, Exynos işlemcili Samsung telefonlarda 18 güvenlik açığı tespit etti. Kötüsü, hackerların telefona erişmek için tek ihtiyacı olan; kişinin telefon numarası. Daha kötüsü, söz konusu güvenlik açıkları Samsung Galaxy S, M ve A serisi, kısaca tüm Samsung telefonları etkiliyor.

    Samsung, hâlâ açığı kapatmadı

    Güvenlik araştırmacıları, genellikle güvenlik açıklarını kapatılana kadar açıklamıyor. Project Zero araştırmacısı Maddie Stone, Samsung’un söz konusu açığı dikkate almadığını, bildirmenin üzerinden 90 gün geçmesine rağmen hâlâ kapatılmadığını söylüyor. Araştırmacılar, Samsung telefonlarla sınırlı olmadığını, bazı Vivo ve Pixel 6, 7 serisi telefonların da Exynos çip güvenlik açığından etkilendiğini belirtiyor.

    Exynos işlemcili tüm cihazlar risk altında

    Güvenlik açığından etkilenen Samsung telefonlar; Galaxy S22, Galaxy M33, Galaxy M13, Galaxy M12, Galaxy A71, Galaxy A53, Galaxy A33, Galaxy A21, Galaxy A13, Galaxy A12 ve Galaxy A04 serisi. Güvenlik açığı çipten kaynaklandığından yalnızca telefonlar değil, akıllı saatler ve araçlar da risk altında.

    Geçici çözüm yolu var

    Google, Pixel 7 için Mart ayında yayınladığı güvenlik güncellemesiyle sorunu giderdi. Ancak, Samsung telefonlar için henüz güvenlik güncellemesi yayınlanmadığından, geçici çözüm yolu sunuluyor; WiFi arama ve VoLTE özelliğini kapatmak.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    F
    fehim71 6 saat önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 2 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 3 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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