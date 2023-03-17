Samsung telefonlarda güvenlik açığı: Telefon numarası yeterli oluyor!

- Samsung, hâlâ açığı kapatmadı
- Exynos işlemcili tüm cihazlar risk altında
- Geçici çözüm yolu var
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Samsung, hâlâ açığı kapatmadı
Güvenlik araştırmacıları, genellikle güvenlik açıklarını kapatılana kadar açıklamıyor. Project Zero araştırmacısı Maddie Stone, Samsung’un söz konusu açığı dikkate almadığını, bildirmenin üzerinden 90 gün geçmesine rağmen hâlâ kapatılmadığını söylüyor. Araştırmacılar, Samsung telefonlarla sınırlı olmadığını, bazı Vivo ve Pixel 6, 7 serisi telefonların da Exynos çip güvenlik açığından etkilendiğini belirtiyor.
Exynos işlemcili tüm cihazlar risk altında
Güvenlik açığından etkilenen Samsung telefonlar; Galaxy S22, Galaxy M33, Galaxy M13, Galaxy M12, Galaxy A71, Galaxy A53, Galaxy A33, Galaxy A21, Galaxy A13, Galaxy A12 ve Galaxy A04 serisi. Güvenlik açığı çipten kaynaklandığından yalnızca telefonlar değil, akıllı saatler ve araçlar da risk altında.
Geçici çözüm yolu var
Google, Pixel 7 için Mart ayında yayınladığı güvenlik güncellemesiyle sorunu giderdi. Ancak, Samsung telefonlar için henüz güvenlik güncellemesi yayınlanmadığından, geçici çözüm yolu sunuluyor; WiFi arama ve VoLTE özelliğini kapatmak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)