Google Tensor G3'ün yeni bir özelliği keşfedildi: Rakibi yok

AV1 kodlamayı destekleyen ilk platform
Kaçıranlar için AV1'i, H.264'e daha verimli bir alternatif olarak tanımlayabiliriz. Ancak akıllı telefonlara geldiğimizde, Snapdragon 8 Gen 3, Dimensity 9300 ve Exynos 2400 işlemcilerinden hiçbiri 4K 60 FPS’de AV1 kodlamayı desteklemiyor. Teknoloji muhabiri Mishaal Rahman ise, Tensor G3 üzerinde bu standardı doğrulayan görüntüler paylaştı.
Söz konusu gelişme, Tensor G3'ü kodlama yeteneği açısından Qualcomm, MediaTek ve Samsung gibi rakiplerinden ayırıyor. Ancak bir sorun var, o da 4K 60FPS'de bu standardı kullanabilen yaygın hiçbir uygulama yok. Dolayısıyla diğer yonga setlerinde AV1 kodlama desteğinin bulunmaması da, uyumluluk kaygılarından kaynaklanıyor olabilir.
Diğer tarafta iPhone 15 Pro modellerinde kullanılan Apple'ın A17 Pro'nun AV1 kod çözmeyi desteklediğini ancak kodlamayı desteklemediğini belirtmekte fayda var.
Günümüzde ise Google, mevcut odağını Tensor G4 platformuna çevirmiş durumda. Hatırlayanlar olacaktır, daha önce Tensor G4'ün Samsung Exynos 2400'ün kırpılmış bir sürümü olacağı belirtilmişti. Bu noktada daha az çekirdek sayısının yanı sıra, ARM Immortalis-G715 GPU'yu da koruyacak.
Bunun dışında 4LPP+ fabrikasyon düğümü ve termal verimlilik odaklı ''Fan-out Wafer Level Packaging'' (FOWLP) paketleme teknolojisinin kullanılması muhtemel görünüyor. Pixel 9 ve 9 Pro'nun cihaz içi yapay zeka özellikleri ve daha gelişmiş kamera sensörleri ile öne çıkması muhtemel. Ancak Google'ın neler sunacağını görmek için bir süre daha beklememiz gerekecek. Yeni platformun, önümüzdeki Ekim ayına kadar lanse edilmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.