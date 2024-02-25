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    Google Tensor G3'ün yeni bir özelliği keşfedildi: Rakibi yok

    Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'ya güç veren Google Tensor G3, bir özelliği ile rakiplerini geride bırakmış olabilir. Akıllı telefonlarda 4K 60FPS AV1 kodlama sunan ilk platform. 
    Google Tensor G3'ün yeni bir özelliği keşfedildi: Rakibi yok Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl tanıtılan Pixel 8 ve 8 Pro, bildiğiniz gibi Tensor G3 yonga seti nedeniyle beklentilerin altında kaldı. Hatta yeni nesil platform, üç yıllık Apple A14 Bionic'i (iPhone 12) bile geçmeyi başaramadı. Ancak Tensor G3, yeni keşfedilen bir özelliği ile rakiplerini geride bırakmış olabilir. Akıllı telefonlarda 4K 60FPS AV1 kodlama sunan ilk platform. 

    AV1 kodlamayı destekleyen ilk platform

    Kaçıranlar için AV1'i, H.264'e daha verimli bir alternatif olarak tanımlayabiliriz. Ancak akıllı telefonlara geldiğimizde, Snapdragon 8 Gen 3, Dimensity 9300 ve Exynos 2400 işlemcilerinden hiçbiri 4K 60 FPS’de AV1 kodlamayı desteklemiyor. Teknoloji muhabiri Mishaal Rahman ise, Tensor G3 üzerinde bu standardı doğrulayan görüntüler paylaştı. 

    Söz konusu gelişme, Tensor G3'ü kodlama yeteneği açısından Qualcomm, MediaTek ve Samsung gibi rakiplerinden ayırıyor. Ancak bir sorun var, o da 4K 60FPS'de bu standardı kullanabilen yaygın hiçbir uygulama yok. Dolayısıyla diğer yonga setlerinde AV1 kodlama desteğinin bulunmaması da, uyumluluk kaygılarından kaynaklanıyor olabilir. 

    Diğer tarafta iPhone 15 Pro modellerinde kullanılan Apple'ın A17 Pro'nun AV1 kod çözmeyi desteklediğini ancak kodlamayı desteklemediğini belirtmekte fayda var.

    Günümüzde ise Google, mevcut odağını Tensor G4 platformuna çevirmiş durumda. Hatırlayanlar olacaktır, daha önce Tensor G4'ün Samsung Exynos 2400'ün kırpılmış bir sürümü olacağı belirtilmişti. Bu noktada daha az çekirdek sayısının yanı sıra, ARM Immortalis-G715 GPU'yu da koruyacak.

    Bunun dışında 4LPP+ fabrikasyon düğümü ve termal verimlilik odaklı ''Fan-out Wafer Level Packaging'' (FOWLP) paketleme teknolojisinin kullanılması muhtemel görünüyor. Pixel 9 ve 9 Pro'nun cihaz içi yapay zeka özellikleri ve daha gelişmiş kamera sensörleri ile öne çıkması muhtemel. Ancak Google'ın neler sunacağını görmek için bir süre daha beklememiz gerekecek. Yeni platformun, önümüzdeki Ekim ayına kadar lanse edilmesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 3 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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