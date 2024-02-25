Google Tensor G3'ün yeni bir özelliği keşfedildi: Rakibi yok

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl tanıtılan Pixel 8 ve 8 Pro, bildiğiniz gibi Tensor G3 yonga seti nedeniyle beklentilerin altında kaldı. Hatta yeni nesil platform, üç yıllık Apple A14 Bionic'i (iPhone 12) bile geçmeyi başaramadı. Ancak Tensor G3, yeni keşfedilen bir özelliği ile rakiplerini geride bırakmış olabilir. Akıllı telefonlarda 4K 60FPS AV1 kodlama sunan ilk platform.

AV1 kodlamayı destekleyen ilk platform

Kaçıranlar için AV1'i, H.264'e daha verimli bir alternatif olarak tanımlayabiliriz. Ancak akıllı telefonlara geldiğimizde, Snapdragon 8 Gen 3, Dimensity 9300 ve Exynos 2400 işlemcilerinden hiçbiri 4K 60 FPS’de AV1 kodlamayı desteklemiyor. Teknoloji muhabiri Mishaal Rahman ise, Tensor G3 üzerinde bu standardı doğrulayan görüntüler paylaştı.

Söz konusu gelişme, Tensor G3'ü kodlama yeteneği açısından Qualcomm, MediaTek ve Samsung gibi rakiplerinden ayırıyor. Ancak bir sorun var, o da 4K 60FPS'de bu standardı kullanabilen yaygın hiçbir uygulama yok. Dolayısıyla diğer yonga setlerinde AV1 kodlama desteğinin bulunmaması da, uyumluluk kaygılarından kaynaklanıyor olabilir.

Diğer tarafta iPhone 15 Pro modellerinde kullanılan Apple'ın A17 Pro'nun AV1 kod çözmeyi desteklediğini ancak kodlamayı desteklemediğini belirtmekte fayda var.

Tensor G4'ten sürpriz gelişme: Exynos 2400'ü temel alabilir 1 hf. önce eklendi

Günümüzde ise Google, mevcut odağını Tensor G4 platformuna çevirmiş durumda. Hatırlayanlar olacaktır, daha önce Tensor G4'ün Samsung Exynos 2400'ün kırpılmış bir sürümü olacağı belirtilmişti. Bu noktada daha az çekirdek sayısının yanı sıra, ARM Immortalis-G715 GPU'yu da koruyacak.

Bunun dışında 4LPP+ fabrikasyon düğümü ve termal verimlilik odaklı ''Fan-out Wafer Level Packaging'' (FOWLP) paketleme teknolojisinin kullanılması muhtemel görünüyor. Pixel 9 ve 9 Pro'nun cihaz içi yapay zeka özellikleri ve daha gelişmiş kamera sensörleri ile öne çıkması muhtemel. Ancak Google'ın neler sunacağını görmek için bir süre daha beklememiz gerekecek. Yeni platformun, önümüzdeki Ekim ayına kadar lanse edilmesi bekleniyor.

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Google Tensor G3'ün yeni bir özelliği keşfedildi: Rakibi yok