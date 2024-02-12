Tensor G4'ten sürpriz gelişme: Exynos 2400'ü temel alabilir

Tensor G4, Exynos 2400'ü temel alabilir
Kaçıranlar için Google Tensor işlemciler, ufak farklılıklar olsa da çoğunlukla Samsung Exynos lansmanlarına dayanıyor. Hatta Tensor G3'ün, iptal edilen 9 çekirdekli Exynos 2300 olduğu belirtilmişti. Son raporlar ise, bunun bir nesilde daha devam edeceğini gösteriyor. Ancak CPU kümesi ve GPU bölümünde önemli farklılıklar olacak.
Hatırlayanlar olacaktır Galaxy S24 ve S24 Plus'a güç veren Exynos 2400, 10 çekirdekli bir konfigürasyonda tanıtıldı. Yakın tarihli Geekbench listesi ise, Tensor G4'ün ise 8 çekirdeğe sahip olacağını doğruladı. Ayrıca Tensor G4'ün AMD RDNA 3 mimarisine ait Xclipse 940 kıyasla, Tensor G3'te kullanılan ARM Immortalis-G715 GPU'yu koruyacağı belirtiliyor.
Bunun dışında 4LPP+ fabrikasyon düğümü ve termal verimlilik odaklı ''Fan-out Wafer Level Packaging'' (FOWLP) paketleme teknolojisi her iki platformda benzer olacak. Dolayısıyla Pixel 9 ve 9 Pro'nun cihaz içi yapay zeka ve daha gelişmiş kamera sensörlerinin yanı sıra, bir kez daha ana akım telefonların arkasında olduğunu görebiliriz. Ancak Google'ın neler sunacağını görmek için bir süre daha beklememiz gerekecek. Yeni platformun, önümüzdeki Ekim ayına kadar lanse edilmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.