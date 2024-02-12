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    Tensor G4'ten sürpriz gelişme: Exynos 2400'ü temel alabilir

    Pixel 9 ve 9 Pro'ya güç vermesi beklenen Google Tensor G4 üzerindeki perde aralanmaya başladı. Yeni yonga seti, Samsung Exynos 2400'ü temel alabilir. İşte detaylar...
    Tensor G4'ten sürpriz gelişme: Exynos 2400'ü temel alabilir Tam Boyutta Gör
    Google, yeni akıllı telefonları Pixel 9 ve Pixel 9 Pro için çalışmalarını hızlandırmış durumda. Bildiğiniz gibi mevcut Pixel 8 ve 8 Pro, Tensor G3 yonga seti nedeniyle beklentilerin altında kalmış, dolayısıyla tüm gözler bir sonraki modellere çevrilmişti. Geçtiğimiz saatlerde ise, Tensor G4 hakkında bazı sürpriz bilgiler ortaya çıktı.

    Tensor G4, Exynos 2400'ü temel alabilir

    Kaçıranlar için Google Tensor işlemciler, ufak farklılıklar olsa da çoğunlukla Samsung Exynos lansmanlarına dayanıyor. Hatta Tensor G3'ün, iptal edilen 9 çekirdekli Exynos 2300 olduğu belirtilmişti. Son raporlar ise, bunun bir nesilde daha devam edeceğini gösteriyor. Ancak CPU kümesi ve GPU bölümünde önemli farklılıklar olacak.

    Hatırlayanlar olacaktır Galaxy S24 ve S24 Plus'a güç veren Exynos 2400, 10 çekirdekli bir konfigürasyonda tanıtıldı. Yakın tarihli Geekbench listesi ise, Tensor G4'ün ise 8 çekirdeğe sahip olacağını doğruladı. Ayrıca Tensor G4'ün AMD RDNA 3 mimarisine ait Xclipse 940 kıyasla, Tensor G3'te kullanılan ARM Immortalis-G715 GPU'yu koruyacağı belirtiliyor.

    Bunun dışında 4LPP+ fabrikasyon düğümü ve termal verimlilik odaklı ''Fan-out Wafer Level Packaging'' (FOWLP) paketleme teknolojisi her iki platformda benzer olacak. Dolayısıyla Pixel 9 ve 9 Pro'nun cihaz içi yapay zeka ve daha gelişmiş kamera sensörlerinin yanı sıra, bir kez daha ana akım telefonların arkasında olduğunu görebiliriz. Ancak Google'ın neler sunacağını görmek için bir süre daha beklememiz gerekecek. Yeni platformun, önümüzdeki Ekim ayına kadar lanse edilmesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 14 saat önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 4 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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