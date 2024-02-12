Tensor G4'ten sürpriz gelişme: Exynos 2400'ü temel alabilir

Tam Boyutta Gör Google, yeni akıllı telefonları Pixel 9 ve Pixel 9 Pro için çalışmalarını hızlandırmış durumda. Bildiğiniz gibi mevcut Pixel 8 ve 8 Pro, Tensor G3 yonga seti nedeniyle beklentilerin altında kalmış, dolayısıyla tüm gözler bir sonraki modellere çevrilmişti. Geçtiğimiz saatlerde ise, Tensor G4 hakkında bazı sürpriz bilgiler ortaya çıktı.

Tensor G4, Exynos 2400'ü temel alabilir

Kaçıranlar için Google Tensor işlemciler, ufak farklılıklar olsa da çoğunlukla Samsung Exynos lansmanlarına dayanıyor. Hatta Tensor G3'ün, iptal edilen 9 çekirdekli Exynos 2300 olduğu belirtilmişti. Son raporlar ise, bunun bir nesilde daha devam edeceğini gösteriyor. Ancak CPU kümesi ve GPU bölümünde önemli farklılıklar olacak.

Hatırlayanlar olacaktır Galaxy S24 ve S24 Plus'a güç veren Exynos 2400, 10 çekirdekli bir konfigürasyonda tanıtıldı. Yakın tarihli Geekbench listesi ise, Tensor G4'ün ise 8 çekirdeğe sahip olacağını doğruladı. Ayrıca Tensor G4'ün AMD RDNA 3 mimarisine ait Xclipse 940 kıyasla, Tensor G3'te kullanılan ARM Immortalis-G715 GPU'yu koruyacağı belirtiliyor.

Google'ın yaklaşan yeni Pixel'i sertifika alırken ortaya çıktı 18 sa. önce eklendi

Bunun dışında 4LPP+ fabrikasyon düğümü ve termal verimlilik odaklı ''Fan-out Wafer Level Packaging'' (FOWLP) paketleme teknolojisi her iki platformda benzer olacak. Dolayısıyla Pixel 9 ve 9 Pro'nun cihaz içi yapay zeka ve daha gelişmiş kamera sensörlerinin yanı sıra, bir kez daha ana akım telefonların arkasında olduğunu görebiliriz. Ancak Google'ın neler sunacağını görmek için bir süre daha beklememiz gerekecek. Yeni platformun, önümüzdeki Ekim ayına kadar lanse edilmesi bekleniyor.

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