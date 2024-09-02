Samsung Galaxy Fold ve Flip modelleri yeni çeviri özelliğine kavuştu

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Samsung’un yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6, çift ekranlı çeviri işlevi sunan yenilikçi bir özelliğe kavuşuyor. Şirketin açıklamasına göre, bu özellik sayesinde kullanıcılar, farklı dil konuşan kişilerle gerçek zamanlı olarak konuşurken çevirileri hem Kapak Ekranı’nda hem de Ana Ekran’da görebiliyor. Ancak bu işlevselliği ilk kez pazara sunan Güney Koreli teknoloji devi değil, Google idi. Pixel Fold ile tanıtılan bu özellik, Google'ın cihazında biraz daha karmaşık bir şekilde erişilebiliyordu. Bu özelliğe Pixel Fold kullanıcılarının ulaşabilmeleri için, bir uygulama veya hızlı ayar seçeneği yerine, Google Asistan'ı çağırıp "Çeviri modunu aç" komutunu vermeleri gerekiyordu.

Google Çeviri uygulaması katlanabilir telefonlarda nasıl kullanılıyor?

Neyse ki, Google bu sorunu çözmek için adımlar attı ve şimdi Pixel Fold’da çift ekran çeviri moduna erişimi kolaylaştıran ve bu özelliği Samsung cihazları da dahil olmak üzere diğer katlanabilir cihazlara getiren bir güncelleme yayınlıyor. Android Authority'ye göre, Google Çeviri uygulaması artık Android’deki Yüz Yüze Konuşma modunda katlanabilir cihazlarda çift ekran desteği sunuyor. Bu yenilik, çevirilerin dış ekranda da görüntülenmesini sağlıyor, böylece karşı tarafa ne söylemek istediğinizi iletmek daha da kolaylaşıyor. Daha da iyisi, bu özellik Samsung’un Galaxy Z Fold 6 modelinde de çalışıyor. Ayrıca, bu özelliğin Galaxy Z Flip 6 ve önceki Galaxy Z Fold ve Z Flip modellerinde de çalıştığı düşünülüyor.

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Bu yeni özellik sayesinde, Galaxy katlanabilir cihaz sahiplerinin, çift ekran çeviri işlevselliğini kullanabilmek için One UI 6.1.1 güncellemesini beklemelerine gerek kalmayacak. Google Çeviri uygulamasını indirip bu pratik özelliğin keyfini çıkarabilirler. Ancak bu özelliğin eski Galaxy Z Fold ve Z Flip modellerinde çalışıp çalışmadığı henüz kesinleşmedi.

Bu yeni özelliği kullanmak için, Google Çeviri uygulamasını açın, ekranın sol alt köşesindeki Konuşma moduna tıklayın, ardından sağ üst köşedeki yüz yüze modunu seçin ve iki çeviri penceresi arasında yer alan katlanabilir telefon simgesine dokunun. Bunu yaptığınızda, telefonunuz “Çift ekran açık” şeklinde bir bildirim gösterecektir ve özellik kullanılabilir hale gelecektir.

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Samsung Galaxy Fold ve Flip modelleri çeviri özelliğine kavuştu