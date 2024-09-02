Samsung Galaxy Fold ve Flip modelleri yeni çeviri özelliğine kavuştu

Samsung’un yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6, çift ekranlı çeviri işlevi sunan yenilikçi bir özelliğe kavuşuyor. Şirketin açıklamasına göre, bu özellik sayesinde kullanıcılar, farklı dil konuşan kişilerle gerçek zamanlı olarak konuşurken çevirileri hem Kapak Ekranı’nda hem de Ana Ekran’da görebiliyor. Ancak bu işlevselliği ilk kez pazara sunan Güney Koreli teknoloji devi değil, Google idi. Pixel Fold ile tanıtılan bu özellik, Google'ın cihazında biraz daha karmaşık bir şekilde erişilebiliyordu. Bu özelliğe Pixel Fold kullanıcılarının ulaşabilmeleri için, bir uygulama veya hızlı ayar seçeneği yerine, Google Asistan'ı çağırıp "Çeviri modunu aç" komutunu vermeleri gerekiyordu.
Google Çeviri uygulaması katlanabilir telefonlarda nasıl kullanılıyor?
Neyse ki, Google bu sorunu çözmek için adımlar attı ve şimdi Pixel Fold’da çift ekran çeviri moduna erişimi kolaylaştıran ve bu özelliği Samsung cihazları da dahil olmak üzere diğer katlanabilir cihazlara getiren bir güncelleme yayınlıyor. Android Authority'ye göre, Google Çeviri uygulaması artık Android’deki Yüz Yüze Konuşma modunda katlanabilir cihazlarda çift ekran desteği sunuyor. Bu yenilik, çevirilerin dış ekranda da görüntülenmesini sağlıyor, böylece karşı tarafa ne söylemek istediğinizi iletmek daha da kolaylaşıyor. Daha da iyisi, bu özellik Samsung’un Galaxy Z Fold 6 modelinde de çalışıyor. Ayrıca, bu özelliğin Galaxy Z Flip 6 ve önceki Galaxy Z Fold ve Z Flip modellerinde de çalıştığı düşünülüyor.
Bu yeni özellik sayesinde, Galaxy katlanabilir cihaz sahiplerinin, çift ekran çeviri işlevselliğini kullanabilmek için One UI 6.1.1 güncellemesini beklemelerine gerek kalmayacak. Google Çeviri uygulamasını indirip bu pratik özelliğin keyfini çıkarabilirler. Ancak bu özelliğin eski Galaxy Z Fold ve Z Flip modellerinde çalışıp çalışmadığı henüz kesinleşmedi.
Bu yeni özelliği kullanmak için, Google Çeviri uygulamasını açın, ekranın sol alt köşesindeki Konuşma moduna tıklayın, ardından sağ üst köşedeki yüz yüze modunu seçin ve iki çeviri penceresi arasında yer alan katlanabilir telefon simgesine dokunun. Bunu yaptığınızda, telefonunuz “Çift ekran açık” şeklinde bir bildirim gösterecektir ve özellik kullanılabilir hale gelecektir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.