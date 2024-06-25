Google, Gemini'yi öğrencilerin kullanımına sunuyor

100'den fazla ülkede okul hesabı olan gençlere İngilizce olarak sunulacak
Google, yöneticilerin bu hesaplarda Gemini'yi etkinleştirmeyi seçebileceğini söylüyor. Hizmet, bu hesaplarda kullanıldığında ek veri korumalarına da sahip olacaktır. Daha spesifik olarak Google, daha önce okul hesaplarından oluşturulan verilerin hiç kimse tarafından incelenmeyeceğine, yapay zeka modellerini eğitmek için kullanılmayacağına ve diğer kullanıcılarla ve kurumlarla paylaşılmayacağına dair söz vermişti.
Bu, arama şirketinin okulla ilgili tek dikkate değer duyurusu değil. Google ayrıca, Classroom'da birlikte okuma özelliğini dünya çapında başlatacağını da açıkladı. Bu özellik, öğrencilerin okuma becerilerini geliştirmelerine ve "gerçek zamanlı destek" almalarına olanak tanıyacak. Bu özellik şimdilik İngilizce olarak mevcut olacak.
Şirket ayrıca yöneticiler için çeşitli güvenlik özelliklerine de dikkat çekti. Bu özellikler arasında çok taraflı onay (hassas değişiklikler yapmak için birden fazla yöneticinin olmasını gerektirir), öğrencilerin doğrudan mesaj başlatmasını engelleme yeteneği ve güvenliği ihlal edilmiş cihazları proaktif olarak engelleme yeteneği mevcut.
Google ayrıca Chromebook'lar ve Chrome tarayıcısı için çeşitli erişilebilirlik özelliklerini de duyurdu. Buna, Chrome'un okuma modundaki yüksek sesle okuma özelliği, ekran okumak için Chrome'daki PDF'lerden metin çıkarma ve firmanın Project Gameface özelliği (bu yılın sonlarında gelecek) dahil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.