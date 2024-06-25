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    Google, Gemini'yi öğrencilerin kullanımına sunuyor

    Google, yapay zeka Gemini'yi okul hesabı olan gençler için aktif hale getiriyor. Şirketin yapay zeka destekli okuma destek aracı da öğrencilerin kullanımına sunulacak.
    Google, Gemini'yi öğrencilerin kullanımına sunuyor Tam Boyutta Gör
    GoogleGemini'yi gençlere kişisel hesaplarını kullanarak zaten sunuyordu ancak gençler chatbot'u eğitim hesaplarıyla kullanamıyorlardı. Google, Gemini'nin "önümüzdeki aylarda" okul tarafından verilen hesaplar aracılığıyla gençlerin kullanımına sunacağını duyurdu.

    100'den fazla ülkede okul hesabı olan gençlere İngilizce olarak sunulacak

    Google, yöneticilerin bu hesaplarda Gemini'yi etkinleştirmeyi seçebileceğini söylüyor. Hizmet, bu hesaplarda kullanıldığında ek veri korumalarına da sahip olacaktır. Daha spesifik olarak Google, daha önce okul hesaplarından oluşturulan verilerin hiç kimse tarafından incelenmeyeceğine, yapay zeka modellerini eğitmek için kullanılmayacağına ve diğer kullanıcılarla ve kurumlarla paylaşılmayacağına dair söz vermişti.

    Bu, arama şirketinin okulla ilgili tek dikkate değer duyurusu değil. Google ayrıca, Classroom'da birlikte okuma özelliğini dünya çapında başlatacağını da açıkladı. Bu özellik, öğrencilerin okuma becerilerini geliştirmelerine ve "gerçek zamanlı destek" almalarına olanak tanıyacak. Bu özellik şimdilik İngilizce olarak mevcut olacak.

    Şirket ayrıca yöneticiler için çeşitli güvenlik özelliklerine de dikkat çekti. Bu özellikler arasında çok taraflı onay (hassas değişiklikler yapmak için birden fazla yöneticinin olmasını gerektirir), öğrencilerin doğrudan mesaj başlatmasını engelleme yeteneği ve güvenliği ihlal edilmiş cihazları proaktif olarak engelleme yeteneği mevcut.

    Google ayrıca Chromebook'lar ve Chrome tarayıcısı için çeşitli erişilebilirlik özelliklerini de duyurdu. Buna, Chrome'un okuma modundaki yüksek sesle okuma özelliği, ekran okumak için Chrome'daki PDF'lerden metin çıkarma ve firmanın Project Gameface özelliği (bu yılın sonlarında gelecek) dahil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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