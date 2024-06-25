Google, Gemini'yi öğrencilerin kullanımına sunuyor

Tam Boyutta Gör Google, Gemini'yi gençlere kişisel hesaplarını kullanarak zaten sunuyordu ancak gençler chatbot'u eğitim hesaplarıyla kullanamıyorlardı. Google, Gemini'nin "önümüzdeki aylarda" okul tarafından verilen hesaplar aracılığıyla gençlerin kullanımına sunacağını duyurdu.

100'den fazla ülkede okul hesabı olan gençlere İngilizce olarak sunulacak

Google, yöneticilerin bu hesaplarda Gemini'yi etkinleştirmeyi seçebileceğini söylüyor. Hizmet, bu hesaplarda kullanıldığında ek veri korumalarına da sahip olacaktır. Daha spesifik olarak Google, daha önce okul hesaplarından oluşturulan verilerin hiç kimse tarafından incelenmeyeceğine, yapay zeka modellerini eğitmek için kullanılmayacağına ve diğer kullanıcılarla ve kurumlarla paylaşılmayacağına dair söz vermişti.

Bu, arama şirketinin okulla ilgili tek dikkate değer duyurusu değil. Google ayrıca, Classroom'da birlikte okuma özelliğini dünya çapında başlatacağını da açıkladı. Bu özellik, öğrencilerin okuma becerilerini geliştirmelerine ve "gerçek zamanlı destek" almalarına olanak tanıyacak. Bu özellik şimdilik İngilizce olarak mevcut olacak.

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Şirket ayrıca yöneticiler için çeşitli güvenlik özelliklerine de dikkat çekti. Bu özellikler arasında çok taraflı onay (hassas değişiklikler yapmak için birden fazla yöneticinin olmasını gerektirir), öğrencilerin doğrudan mesaj başlatmasını engelleme yeteneği ve güvenliği ihlal edilmiş cihazları proaktif olarak engelleme yeteneği mevcut.

Google ayrıca Chromebook'lar ve Chrome tarayıcısı için çeşitli erişilebilirlik özelliklerini de duyurdu. Buna, Chrome'un okuma modundaki yüksek sesle okuma özelliği, ekran okumak için Chrome'daki PDF'lerden metin çıkarma ve firmanın Project Gameface özelliği (bu yılın sonlarında gelecek) dahil.

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