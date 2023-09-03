Google Translate yepyeni özelliklere kavuştu: Yüzyüze modu ve daha fazlası

Google Translate yepyeni özelliklere kavuştu
Yeni güncellemenin tartışmasız en dikkat çeken özelliklerinden biri ''Face-to-Face mode'' (Yüz Yüze modu) diyebiliriz. Bu özellik kapsamında uygulamanın kullanıcı arayüzünün üst yarısı ters dönecek ve böylece siz konuşurken diğer kişi çevrilen metni anında görebilecek. Tabii ki bu özelliğin ters bir biçimde kullanılabileceğini de belirtmekte fayda var. Böylece kültürler arası iletişim daha kolay hale gelecek diyebiliriz.
Öte yandan Konuşma moduna da artık mikrofon düğmesine basılarak erişilebiliyor. Dokunduktan sonra sağ üst köşede Konuşma modunu etkinleştirecek bir ''mesaj kutusu'' simgesi göreceksiniz. Ek olarak mikrofon düğmesi de yeni bir animasyonlu tasarıma kavuşacak.
Bir diğer yenilikse seslendirme bölümünde. Otomatik oynatma artık kullanıcı konuştuktan sonra çevirileri anında seslendirebiliyor. Ayrıca Google, otomatik dil algılama özelliğini sesli moda getirmiş. Böylece uygulama, konuştuğunuz dili otomatik olarak algılayacak ve manuel olarak seçmeniz gerekmeyek. Ayrıca Yüz yüze modu dahil olmak üzere bazı özelliklerin kademeli olarak kullanıma sunulduğunu hatırlatalım. Bu nedenle kullanıcıların bir süre daha beklemesi gerekebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.