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    Google Translate yepyeni özelliklere kavuştu: Yüzyüze modu ve daha fazlası

    Google popüler Translate (Çeviri) uygulamasının arayüzünü yenileme çalışmalarına başladı. Şirketin yeni arayüzü sınırlı sayıda kullanıcı ile test ettiği ortaya çıktı.
    Google Translate yepyeni özelliklere kavuştu: İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    Google’ın popüler çeviri uygulaması Google Translate, hem web hem de Translate (Çeviri) uygulama tarafında sürekli olarak güncellenmeye devam ediyor. Bu bağlamda kısa süre önce yayınlanan 7.12 sürümü bazı heyecan verici özellikleri beraberinde getirdi. İşte Yüz yüze modu da dahil olmak üzere Google Translate'e eklenen yeni özellikler...

    Google Translate yepyeni özelliklere kavuştu

    Yeni güncellemenin tartışmasız en dikkat çeken özelliklerinden biri ''Face-to-Face mode'' (Yüz Yüze modu) diyebiliriz. Bu özellik kapsamında uygulamanın kullanıcı arayüzünün üst yarısı ters dönecek ve böylece siz konuşurken diğer kişi çevrilen metni anında görebilecek. Tabii ki bu özelliğin ters bir biçimde kullanılabileceğini de belirtmekte fayda var. Böylece kültürler arası iletişim daha kolay hale gelecek diyebiliriz. 

    Google Translate yepyeni özelliklere kavuştu: İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    Ayrıca yeni güncelleme, kullanıcı arayüzünde de birkaç görünür değişiklik içeriyor. Örneğin sol alt köşedeki Konuşma modu simgesinin yerini El Yazısı giriş düğmesi alacak. Bu düğme yabancı dilde metin yazmanıza olanak tanırken ve çevrilmiş metin hemen üzerinde görünecek.

    Öte yandan Konuşma moduna da artık mikrofon düğmesine basılarak erişilebiliyor. Dokunduktan sonra sağ üst köşede Konuşma modunu etkinleştirecek bir ''mesaj kutusu'' simgesi göreceksiniz. Ek olarak mikrofon düğmesi de yeni bir animasyonlu tasarıma kavuşacak.

    Bir diğer yenilikse seslendirme bölümünde. Otomatik oynatma artık kullanıcı konuştuktan sonra çevirileri anında seslendirebiliyor. Ayrıca Google, otomatik dil algılama özelliğini sesli moda getirmiş. Böylece uygulama, konuştuğunuz dili otomatik olarak algılayacak ve manuel olarak seçmeniz gerekmeyek. Ayrıca Yüz yüze modu dahil olmak üzere bazı özelliklerin kademeli olarak kullanıma sunulduğunu hatırlatalım. Bu nedenle kullanıcıların bir süre daha beklemesi gerekebilir. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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