Google Veo 3.1 tanıtıldı: AI video üretiminde ikinci perde

Tam Boyutta Gör Google, Veo AI video oluşturma modeli için komutlara daha iyi uymasını ve görüntüleri videoya dönüştürmesini sağlayacak yeni bir güncelleme yayınladı. Şirket, araca entegre edilen Veo 3.1 güncellemesiyle birlikte ışıklandırma, gölge ekleme ve ses üretimi gibi gelişmiş düzenleme seçeneklerini duyurdu. Şirket aynı zamanda daha fazla hız sunan Veo 3.1 Fast modelini de ekledi.

Google, yeni sürümle birlikte Flow’un oluşturduğu videoların artık insan yapımı içeriklerden ayırt edilmesinin daha da zorlaştığını belirtiyor. Kullanıcılar, artık AI tarafından üretilen videolardaki ışığı değiştirebiliyor, gölgeleri düzenleyebiliyor veya yeni efektler ekleyebiliyor. Bu sayede yapay zeka tarafından oluşturulan sahneler, gerçek çekimlere çok daha yakın bir görünüm kazanıyor.

Detaylı kontroller getirildi

Güncellemeyle birlikte Flow artık sesli video üretimini de destekliyor. Kullanıcılar, “Ingredients to Video” adı verilen yeni özellik sayesinde yalnızca üç referans görüntü kullanarak hem görüntü hem de ses içeren videolar oluşturabiliyor. Diğer bir özellik olan “Frames to Video”, başlangıç ve bitiş kareleri arasında akıcı geçişler yapan videolar üretirken, aynı anda senkronize ses de ekliyor. Ayrıca “Scene Extension” aracı, mevcut bir videonun son saniyesini temel alarak bir dakikaya kadar yeni sahneler oluşturabiliyor. Oluşturulan bu sahneler de yine AI tarafından üretilen seslerle destekleniyor.

Yeni Veo 3.1 sürümü, Veo 3 ile aynı fiyata (saniye başına 0,40 dolar, Fast modelinde 0,15 dolar) sunuluyor ve şu anda Gemini API üzerinden geliştiricilere açık ücretli önizleme kapsamında erişilebiliyor. Ayrıca Flow özelliklerinin Gemini uygulamasıyla da entegre biçimde çalıştığı bildirildi. Google, yakın zamanda Flow kullanıcılarının videolardan istediği herhangi bir nesneyi tamamen kaldırabileceğini de duyurdu. Şirketin açıklamasına göre sistem, kaldırılan nesnenin bulunduğu alanı yeniden yapılandırarak “sanki o nesne hiç orada olmamış gibi” bir sonuç üretecek.

Google, beş ay önce, Veo tarafından desteklenen yapay zeka film yapım aracımız Flow'u tanıttıklarını ve şimdiye kadar 275 milyondan fazla videonun oluşturulduğunu da açıkladı. Bir zamanlar fotoğraf üretiminde yaşanan hızlı rekabet şimdilerde AI dünyasında video üretimine taşınmış durumda.

