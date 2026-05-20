Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google bombayı patlattı: Artık kendi dijital kopyanızı oluşturabileceksiniz

    Herkes kendi deepfake’ini yapabilecek! Google, Flow platformuna eklediği yeni yapay zeka araçlarıyla kullanıcıların kendi dijital avatarlarını oluşturup videolara eklemesini mümkün hale getirdi.

    AI ile artık kendi dijital kopyanızı oluşturabileceksiniz Tam Boyutta Gör
    Google, düzenlediği I/O 2026 geliştirici konferansında şirketin video üretim platformu Flow için geliştirilen yeni “avatar” sistemini duyurdu. Yeni sistem kullanıcıların kendi dijital kopyalarını oluşturup yapay zeka videolarına doğrudan dahil olmasına imkan tanıyor. Yeni sistem, Google’ın geliştirdiği Omni Flash adlı video modeliyle birlikte çalışıyor.

    Google Labs Ürün Yönetimi Başkan Yardımcısı Elias Roman’ın sahnede gerçekleştirdiği demo sırasında, daha önce oluşturduğu dijital kopyasını farklı yapay zeka videolarına yerleştirdiği görüldü. Roman, bu özelliğin özellikle içerik üreticileri için geliştirildiğini belirterek kullanıcıların artık kamera karşısına geçmeden kendilerini videoların içine ekleyebileceğini söyledi.

    Flow platformunda yeni dönem başladı

    Yeni sistemin merkezinde yer alan Omni Flash modeli, daha önce kullanılan Veo modelinin yerini alıyor. Google, bu modelin özellikle video üretim kalitesinde ciddi ilerleme sunduğunu vurguluyor. Omni Flash sayesinde yapay zeka videolarındaki karakterlerin sahneler arasında tutarlılığı korunabiliyor. Önceki sürümlerde karakterlerin zaman zaman bozulduğu veya görünüm değiştirdiği belirtilirken yeni modelle bu problemin büyük ölçüde çözüldüğü ifade ediliyor.

    AI ile artık kendi dijital kopyanızı oluşturabileceksiniz Tam Boyutta Gör
    Flow’daki yeni avatar sistemi ise oldukça basit bir kurulum süreciyle çalışıyor. Kullanıcılar öncelikle Flow hesap ayarlarından telefonlarına bir QR kod okutuyor. Ardından Google, kullanıcılardan belirli sayı dizilerini sesli şekilde okumalarını ve başlarını farklı açılara çevirmelerini istiyor. Böylece sistem hem yüzü hem de sesi çok açılı biçimde analiz ederek dijital bir kopya oluşturuyor.

    İlk bakışta bu şimdilerde fişi çekilmiş olan Sora’yı hatırlatsa da Google’ın sistemi başlangıç aşamasında yalnızca kişinin kendi dijital kopyasını oluşturmasına izin veriyor. Başka kişilerin yapay zeka avatarlarını üretme seçeneği şu an için sunulmuyor.

    AI ile artık kendi dijital kopyanızı oluşturabileceksiniz Tam Boyutta Gör
    Şirket ayrıca güvenlik tarafında da bazı önlemler aldığını belirtiyor. Omni modeliyle oluşturulan tüm videolarda, avatar içersin ya da içermesin, Google’ın görünmez dijital işaretleme sistemi olan SynthID filigranı bulunuyor. Böylece yapay zeka üretimi içeriklerin tespit edilmesi hedefleniyor.

    SynthID filigranı kulağa ilk başta güven verici geliyor ama milyarlarca AI görselinde kullanılan bu “kırılamaz” filigranın çözüldüğünü geçen ay sizlere aktarmıştık. Elbette Google sistemini sürekli olarak geliştiriyor ancak SynthID’den kurtulmak imkansız değil.

    Videoları düzenleme süreci de hızlandı

    Öte yandan kullanıcılar yalnızca dijital kopyalarını oluşturmakla kalmayacak, aynı zamanda sahneleri doğal dil komutlarıyla düzenleyebilecek.

    Google ayrıca Flow’a otomatik iş akışları ve tekrar kullanılabilir komut sistemleri de ekliyor. Böylece kullanıcılar benzer stile sahip videoları otomatik klasörlere ayırabilecek ve aynı içerik ayarlarını tekrar tekrar kullanabilecek. Şirketin bu yaklaşımı, üretken yapay zekayı daha geniş kullanıcı kitlesine yayma stratejisinin parçası olarak değerlendiriliyor.

    Deepfake içeriklere karşı yeni önlemler geliyor

    Her ne kadar Google, kişilerin kendi deepfake videolar yapabilmesini kolaylaştırmış olsa da aynı zamanda deepfake içeriklerin tespit edilmesini kolaylaştıracak yeni doğrulama sistemlerini de genişletiyor. 2023 yılında tanıtılan SynthID teknolojisi artık Google Search içinde aktif olarak çalışıyor ve önümüzdeki haftalarda Chrome tarayıcısına da gelecek.

    Böylece Gemini uygulaması ve Google servisleri bu içeriklerin yapay zeka üretimi olduğunu kullanıcıya gösterebiliyor. Özellik şu anda Google Lens ve Search AI Mode üzerinden erişilebilir durumda. Nvidia’nın geçen yıl SynthID desteği eklediği belirtilirken, OpenAI, Kakao ve ElevenLabs gibi şirketlerin de sistemi desteklemeye başladığı ifade edildi.

    Google ayrıca gerçek fotoğrafların çekildiği anda işaretlenmesini sağlayan C2PA teknolojisini de yaygınlaştırıyor. İlk olarak Pixel 10 kamera uygulamasında kullanılan sistemin, yakında Pixel 8, 9 ve 10 modellerindeki video içeriklerinde de aktif olacağı açıklandı. Instagram’ın da yakın dönemde C2PA desteği sunacağı belirtildi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 2 gün önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 5 gün önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 5 gün önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    100 bin tl hasar kaydı değer kaybı 500 bin tl ye alınabilecek arabalar mb ceza tutanağı nedir bekleyen iade ne demek vatan bilgisayar fatura sorgulama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder S19 Max Pro S Edge
    Reeder S19 Max Pro S Edge
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    LENOVO V15
    LENOVO V15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum