Google bombayı patlattı: Artık kendi dijital kopyanızı oluşturabileceksiniz

Tam Boyutta Gör Google, düzenlediği I/O 2026 geliştirici konferansında şirketin video üretim platformu Flow için geliştirilen yeni “avatar” sistemini duyurdu. Yeni sistem kullanıcıların kendi dijital kopyalarını oluşturup yapay zeka videolarına doğrudan dahil olmasına imkan tanıyor. Yeni sistem, Google’ın geliştirdiği Omni Flash adlı video modeliyle birlikte çalışıyor.

Google Labs Ürün Yönetimi Başkan Yardımcısı Elias Roman’ın sahnede gerçekleştirdiği demo sırasında, daha önce oluşturduğu dijital kopyasını farklı yapay zeka videolarına yerleştirdiği görüldü. Roman, bu özelliğin özellikle içerik üreticileri için geliştirildiğini belirterek kullanıcıların artık kamera karşısına geçmeden kendilerini videoların içine ekleyebileceğini söyledi.

Flow platformunda yeni dönem başladı

Yeni sistemin merkezinde yer alan Omni Flash modeli, daha önce kullanılan Veo modelinin yerini alıyor. Google, bu modelin özellikle video üretim kalitesinde ciddi ilerleme sunduğunu vurguluyor. Omni Flash sayesinde yapay zeka videolarındaki karakterlerin sahneler arasında tutarlılığı korunabiliyor. Önceki sürümlerde karakterlerin zaman zaman bozulduğu veya görünüm değiştirdiği belirtilirken yeni modelle bu problemin büyük ölçüde çözüldüğü ifade ediliyor.

Tam Boyutta Gör Flow’daki yeni avatar sistemi ise oldukça basit bir kurulum süreciyle çalışıyor. Kullanıcılar öncelikle Flow hesap ayarlarından telefonlarına bir QR kod okutuyor. Ardından Google, kullanıcılardan belirli sayı dizilerini sesli şekilde okumalarını ve başlarını farklı açılara çevirmelerini istiyor. Böylece sistem hem yüzü hem de sesi çok açılı biçimde analiz ederek dijital bir kopya oluşturuyor.

İlk bakışta bu şimdilerde fişi çekilmiş olan Sora’yı hatırlatsa da Google’ın sistemi başlangıç aşamasında yalnızca kişinin kendi dijital kopyasını oluşturmasına izin veriyor. Başka kişilerin yapay zeka avatarlarını üretme seçeneği şu an için sunulmuyor.

Tam Boyutta Gör Şirket ayrıca güvenlik tarafında da bazı önlemler aldığını belirtiyor. Omni modeliyle oluşturulan tüm videolarda, avatar içersin ya da içermesin, Google’ın görünmez dijital işaretleme sistemi olan SynthID filigranı bulunuyor. Böylece yapay zeka üretimi içeriklerin tespit edilmesi hedefleniyor.

SynthID filigranı kulağa ilk başta güven verici geliyor ama milyarlarca AI görselinde kullanılan bu “kırılamaz” filigranın çözüldüğünü geçen ay sizlere aktarmıştık. Elbette Google sistemini sürekli olarak geliştiriyor ancak SynthID’den kurtulmak imkansız değil.

Videoları düzenleme süreci de hızlandı

Öte yandan kullanıcılar yalnızca dijital kopyalarını oluşturmakla kalmayacak, aynı zamanda sahneleri doğal dil komutlarıyla düzenleyebilecek.

Google ayrıca Flow’a otomatik iş akışları ve tekrar kullanılabilir komut sistemleri de ekliyor. Böylece kullanıcılar benzer stile sahip videoları otomatik klasörlere ayırabilecek ve aynı içerik ayarlarını tekrar tekrar kullanabilecek. Şirketin bu yaklaşımı, üretken yapay zekayı daha geniş kullanıcı kitlesine yayma stratejisinin parçası olarak değerlendiriliyor.

Deepfake içeriklere karşı yeni önlemler geliyor

Her ne kadar Google, kişilerin kendi deepfake videolar yapabilmesini kolaylaştırmış olsa da aynı zamanda deepfake içeriklerin tespit edilmesini kolaylaştıracak yeni doğrulama sistemlerini de genişletiyor. 2023 yılında tanıtılan SynthID teknolojisi artık Google Search içinde aktif olarak çalışıyor ve önümüzdeki haftalarda Chrome tarayıcısına da gelecek.

Böylece Gemini uygulaması ve Google servisleri bu içeriklerin yapay zeka üretimi olduğunu kullanıcıya gösterebiliyor. Özellik şu anda Google Lens ve Search AI Mode üzerinden erişilebilir durumda. Nvidia’nın geçen yıl SynthID desteği eklediği belirtilirken, OpenAI, Kakao ve ElevenLabs gibi şirketlerin de sistemi desteklemeye başladığı ifade edildi.

Google ayrıca gerçek fotoğrafların çekildiği anda işaretlenmesini sağlayan C2PA teknolojisini de yaygınlaştırıyor. İlk olarak Pixel 10 kamera uygulamasında kullanılan sistemin, yakında Pixel 8, 9 ve 10 modellerindeki video içeriklerinde de aktif olacağı açıklandı. Instagram’ın da yakın dönemde C2PA desteği sunacağı belirtildi.

