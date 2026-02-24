Giriş
    Gemini, yeni özelliği hazır video şablonları ile üretimi kolaylaştırıyor

    Teknoloji devi Google'ın yapay zekası Gemini, video şablonlarıyla hızlı üretim dönemini başlatıyor. İşte Veo 3.1 ve Lyria 3 limitleriyle gelen güncelleme ve paket detayları:

    Gemini, hazır video şablonları ile üretimi kolaylaştırıyor Tam Boyutta Gör
    Google’ın yapay zekâ platformu Gemini uygulaması, video üretim sürecini hızlandıran yeni şablon özelliğini devreye aldı. Geçtiğimiz hafta müzik üretim tarafında yapılan güncellemenin ardından gelen bu adım, kullanıcıların daha az karmaşık komutla video oluşturabilmesini hedefliyor. Yeni özellik, hem gemini.google.com üzerinden hem de mobil uygulamalarda kullanıma sunulmaya başladı. Güncelleme kapsamında Veo 3.1 video üretim modeli desteklenirken farklı abonelik paketlerine göre günlük üretim sınırları da netleştirildi.

    Gemini, video şablonları ile karmaşık komutları azaltıyor

    Gemini uygulamasındaki yeni sistem, Araçlar menüsü üzerinden erişilebilen "Video oluştur" seçeneğiyle çalışıyor. Kullanıcı bu bölümü açtığında, önizlemeli Galeri stillerinin yer aldığı bir tabloyla karşılaşıyor. Medeniyet, Metalik, Not, Glam, Tığ İşi, Siberpunk, Video Oyunu, Kozmos, Aksiyon Kahramanı, Yıldız Tozu, Jellytoon, Yarış Pisti, ASMR Elma, Kırmızı Halı ve Patlamış Mısır gibi farklı estetik temalar sunuluyor. Özellikle yapay zekâ ile ilk kez içerik üreten kullanıcılar için sıfırdan komut yazmak yerine hazır bir stil seçmek süreci belirgin biçimde sadeleştiriyor.

    Yeni şablon sistemi, istem kutusundaki "Fotoğraf veya açıklama ile özelleştirin" alanıyla birlikte çalışıyor. Kullanıcılar ister yalnızca metin komutu girerek ister bir fotoğraf yükleyerek video oluşturabiliyor. Fotoğraf ekleme seçeneği, geçen ay 9:16 en boy oranı desteğiyle güncellenen Video İçerikleri özelliğinin bir parçası olarak sunuluyor.

    Google’ın verdiği örnekte, "Benim bu fotoğrafımı videoya dönüştür" gibi basit bir komutla doğrudan üretim yapılabiliyor. Video üretim altyapısında ise Google’ın Veo 3.1 modeli kullanılıyor. Bu model, abonelik paketine göre günlük üretim sınırlarıyla erişilebilir durumda. Google AI Plus paketinde kullanıcılar günde iki video oluşturabiliyor. Pro paketinde bu sayı üçe, Ultra paketinde ise beşe çıkıyor. 

    Son olarak video tarafındaki bu genişleme, müzik üretim modeli Lyria 3 ile paralel ilerliyor. Lyria 3 için belirlenen kullanım sınırları daha geniş bir dağılım gösteriyor. Ücretsiz kullanıcılar günde 10 parça üretebilirken, AI Plus paketinde bu sayı 20’ye çıkıyor. AI Pro paketi günlük 50 parça, AI Ultra paketi ise günlük 100 parça üretim hakkı tanıyor. Bu farkın, ses üretiminin video üretimine kıyasla daha düşük işlem maliyeti gerektirmesinden ötürü olması muhtemeldir.

