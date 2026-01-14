Google Veo 3.1 güncellendi: Fotoğraflardan dikey ve 4K video

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Google, yapay zekâ tabanlı video üretim aracı Veo 3.1 için yepyeni özellikler duyurdu. Yeni güncelleme ile birlikte model, referans görsellerden yerel dikey video üretimini desteklemeye başlarken, karakter tutarlılığı, hikâye anlatımı ve görüntü kalitesi tarafında da önemli iyileştirmeler sunuyor.

Google Veo 3.1 güncellendi

Veo 3.1, artık YouTube Shorts, Instagram ve TikTok gibi platformlar için yerel 9:16 dikey video formatında çıktı verebiliyor. Bu sayede kullanıcılar, kırpma ya da kadraj kaybı olmadan doğrudan mobil odaklı videolar üretebiliyor. Google, dikey video desteğini YouTube Shorts ve YouTube Create uygulamasına doğrudan entegre ediyor. Özelliklere Gemini uygulaması üzerinden de erişilebiliyor.

Referans görsellerle video üretimi tarafında da önemli geliştirmeler var. Veo 3.1, kısa ve basit komutlarla dahi daha canlı karakter mimikleri, doğal hareketler ve akıcı sahneler oluşturabiliyor. Google'a göre yeni sürüm, karakter, nesne ve arka plan tutarlılığını önceki versiyonlara kıyasla belirgin şekilde iyileştiriyor. Aynı karakter farklı sahnelerde kimliğini korurken, arka planlar ve dokular sahneler arasında yeniden kullanabilmek mümkün.

Ayrıca kullanıcılar, farklı karakterleri, objeleri, arka planları ve dokuları tek bir projede birleştirerek daha bütünlüklü ve hikâye odaklı videolar oluşturabiliyor. Diyaloglar ve sahne geçişleri daha doğal bir anlatım sunacak şekilde elden geçirilmiş durumda.

Görüntü kalitesi tarafında ise Veo 3.1, 1080p ve 4K yükseltme desteği kazanıyor. Bu özellik, Flow, Gemini API ve Vertex AI üzerinden profesyonel kullanıcıların erişimine açılıyor. Google, bu sayede Veo'nun yalnızca sosyal medya içerikleri değil, daha yüksek prodüksiyon kalitesine sahip projeler için de uygun hâle geldiğini söylüyor.

