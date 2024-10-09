Google, veri merkezlerine güç sağlamak için nükleer enerji kullanmak istiyor

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Tam Boyutta Gör Google, yapay zeka patlamasının neden olduğu artan elektrik talebini karşılamak amacıyla veri merkezleri için potansiyel bir enerji kaynağı olarak nükleer enerjiye iyi bir seçenek olarak görüyor. Google'dan Amanda Peterson Corio, teknoloji devinin bu olasılığı araştırmak için ABD ve diğer ülkelerdeki kamu hizmetleri şirketleriyle birlikte çalıştığını söyledi.

Teknoloji devleri veri merkezleri için nükleer enerjiye yöneliyor

Corio, Google'ın doğrudan elektrik satın alımının mümkün olmadığı, sıkı düzenlemelerin olduğu pazarlardaki stratejisini açıkladı. "Bu yeni teknolojileri (nükleer de bunlardan biri olabilir) şebekeye nasıl getirebileceğimizi bulmak için enerji ortaklarımız ve üreticilerle birlikte çalışıyoruz" dedi. Bu, Google'ın veri merkezleri için yenilikçi enerji çözümleri keşfetmeye ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor.

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Corio, Japonya gibi ülkelerde nükleer enerji kullanma fikrini dışlamıyor. Bu, Google'ın veri merkezleri için potansiyel bir enerji kaynağı olarak nükleer gücü değerlendirmesinin yalnızca ABD ile sınırlı olmadığı anlamına geliyor. Google'ın nükleer enerji araştırmaları daha geniş bir sektör trendini yansıtıyor.

Microsoft ve Amazon gibi teknoloji devleri, veri merkezlerinin artan elektrik talebini karşılamak için istikrarlı, düşük karbonlu bir güç kaynağı olarak nükleer enerjiyi kullanıyor. Bu hamle aynı zamanda fosil yakıtlara ve emisyonlara olan bağımlılığı azaltmayı da amaçlıyor.

Örneğin Microsoft, Pensilvanya'daki devre dışı bırakılmış Three Mile Island nükleer santralinden enerji satın almayı kabul ederken, Amazon da yakın zamanda aynı ABD eyaletinde nükleer enerjiyle çalışan bir veri merkezi satın aldı. Corio, Google için istikrarlı bir enerji tedarikinin önemini vurgulayarak, uzun vadeli büyümeyi düşündüğümüzde, aralıklı olmayan 7/24 enerjiye sahip olmanın "kritik öneme sahip" olduğunu söyledi.

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Google, veri merkezlerinde nükleer enerji kullanmak istiyor