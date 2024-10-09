Google, veri merkezlerine güç sağlamak için nükleer enerji kullanmak istiyor

Teknoloji devleri veri merkezleri için nükleer enerjiye yöneliyor
Corio, Google'ın doğrudan elektrik satın alımının mümkün olmadığı, sıkı düzenlemelerin olduğu pazarlardaki stratejisini açıkladı. "Bu yeni teknolojileri (nükleer de bunlardan biri olabilir) şebekeye nasıl getirebileceğimizi bulmak için enerji ortaklarımız ve üreticilerle birlikte çalışıyoruz" dedi. Bu, Google'ın veri merkezleri için yenilikçi enerji çözümleri keşfetmeye ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor.
Corio, Japonya gibi ülkelerde nükleer enerji kullanma fikrini dışlamıyor. Bu, Google'ın veri merkezleri için potansiyel bir enerji kaynağı olarak nükleer gücü değerlendirmesinin yalnızca ABD ile sınırlı olmadığı anlamına geliyor. Google'ın nükleer enerji araştırmaları daha geniş bir sektör trendini yansıtıyor.
Microsoft ve Amazon gibi teknoloji devleri, veri merkezlerinin artan elektrik talebini karşılamak için istikrarlı, düşük karbonlu bir güç kaynağı olarak nükleer enerjiyi kullanıyor. Bu hamle aynı zamanda fosil yakıtlara ve emisyonlara olan bağımlılığı azaltmayı da amaçlıyor.
Örneğin Microsoft, Pensilvanya'daki devre dışı bırakılmış Three Mile Island nükleer santralinden enerji satın almayı kabul ederken, Amazon da yakın zamanda aynı ABD eyaletinde nükleer enerjiyle çalışan bir veri merkezi satın aldı. Corio, Google için istikrarlı bir enerji tedarikinin önemini vurgulayarak, uzun vadeli büyümeyi düşündüğümüzde, aralıklı olmayan 7/24 enerjiye sahip olmanın "kritik öneme sahip" olduğunu söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.