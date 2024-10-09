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    Google, veri merkezlerine güç sağlamak için nükleer enerji kullanmak istiyor

    İstikrarlı enerji tedariğinin önemini vurgulayan Google, Microsoft ve Amazon gibi teknoloji devlerinin izinden giderek veri merkezlerine güç sağlamak için nükleer enerjinin kullanımını araştırıyor.
    Google, veri merkezlerinde nükleer enerji kullanmak istiyor Tam Boyutta Gör
    Google, yapay zeka patlamasının neden olduğu artan elektrik talebini karşılamak amacıyla veri merkezleri için potansiyel bir enerji kaynağı olarak nükleer enerjiye iyi bir seçenek olarak görüyor. Google'dan Amanda Peterson Corio, teknoloji devinin bu olasılığı araştırmak için ABD ve diğer ülkelerdeki kamu hizmetleri şirketleriyle birlikte çalıştığını söyledi.

    Teknoloji devleri veri merkezleri için nükleer enerjiye yöneliyor

    Corio, Google'ın doğrudan elektrik satın alımının mümkün olmadığı, sıkı düzenlemelerin olduğu pazarlardaki stratejisini açıkladı. "Bu yeni teknolojileri (nükleer de bunlardan biri olabilir) şebekeye nasıl getirebileceğimizi bulmak için enerji ortaklarımız ve üreticilerle birlikte çalışıyoruz" dedi. Bu, Google'ın veri merkezleri için yenilikçi enerji çözümleri keşfetmeye ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor.

    Corio, Japonya gibi ülkelerde nükleer enerji kullanma fikrini dışlamıyor. Bu, Google'ın veri merkezleri için potansiyel bir enerji kaynağı olarak nükleer gücü değerlendirmesinin yalnızca ABD ile sınırlı olmadığı anlamına geliyor. Google'ın nükleer enerji araştırmaları daha geniş bir sektör trendini yansıtıyor.

    Microsoft ve Amazon gibi teknoloji devleri, veri merkezlerinin artan elektrik talebini karşılamak için istikrarlı, düşük karbonlu bir güç kaynağı olarak nükleer enerjiyi kullanıyor. Bu hamle aynı zamanda fosil yakıtlara ve emisyonlara olan bağımlılığı azaltmayı da amaçlıyor.

    Örneğin Microsoft, Pensilvanya'daki devre dışı bırakılmış Three Mile Island nükleer santralinden enerji satın almayı kabul ederken, Amazon da yakın zamanda aynı ABD eyaletinde nükleer enerjiyle çalışan bir veri merkezi satın aldı. Corio, Google için istikrarlı bir enerji tedarikinin önemini vurgulayarak, uzun vadeli büyümeyi düşündüğümüzde, aralıklı olmayan 7/24 enerjiye sahip olmanın "kritik öneme sahip" olduğunu söyledi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 4 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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