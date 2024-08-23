Google, Windows PC'ler için Essentials uygulamasını tanıttı: Google servislerine tek yerden erişim

Birçok Google uygulamasına tek bir yerden erişmek mümkün olacak
Google sunulacak uygulamaların listesini yayınlamadı ancak Google'ın duyuru görselinde Google Sheets, Google Drive, Yakındakilerle Paylaş ve Google One gibi hizmetler yer alıyor. Google ayrıca, yeni aboneler için Essentials aracılığıyla iki aylık ücretsiz 100 GB Google One hizmeti sunacağını açıkladı.
Google Essentials ayrıca, Clash of Clans gibi popüler Android oyunlarını bilgisayarınıza indirmenize olanak tanıyan Google'ın Play Games uygulamasını da içeriyor. Google Play Games'e Essentials uygulaması (veya HP Omen Gaming Hub uygulaması) aracılığıyla erişebilir, oyun oynayabilir ve uyumlu oyunların bulunduğu bir Android cihazda ilerlemenize devam edebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.