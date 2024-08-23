Google, Windows PC'ler için Essentials uygulamasını tanıttı: Google servislerine tek yerden erişim

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Tam Boyutta Gör Google, Mesajlar ve Fotoğraflar gibi birçok Google hizmetini indirmek için bağlantılar sunan Essentials isimli Windows uygulamasını tanıttı. İlk olarak HP bilgisayarlarda sunulacak olan Essentials, daha sonra diğer Windows dizüstü bilgisayarlara gelecek.

Birçok Google uygulamasına tek bir yerden erişmek mümkün olacak

Google sunulacak uygulamaların listesini yayınlamadı ancak Google'ın duyuru görselinde Google Sheets, Google Drive, Yakındakilerle Paylaş ve Google One gibi hizmetler yer alıyor. Google ayrıca, yeni aboneler için Essentials aracılığıyla iki aylık ücretsiz 100 GB Google One hizmeti sunacağını açıkladı.

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Google Essentials ayrıca, Clash of Clans gibi popüler Android oyunlarını bilgisayarınıza indirmenize olanak tanıyan Google'ın Play Games uygulamasını da içeriyor. Google Play Games'e Essentials uygulaması (veya HP Omen Gaming Hub uygulaması) aracılığıyla erişebilir, oyun oynayabilir ve uyumlu oyunların bulunduğu bir Android cihazda ilerlemenize devam edebilirsiniz.

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Google, Windows PC'ler için Essentials uygulamasını tanıttı