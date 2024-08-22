Google'ın yeni yapay zeka aracı, çalınan YouTube hesaplarının geri alınmasına yardımcı olacak

Yapay zeka aracı adım adım yönlendirecek
Asistan, etkilenen kullanıcıların Google oturum açma bilgilerini güvence altına almalarına, bilgisayar korsanının kanallarında yapmış olabileceği herhangi bir değişikliği (kanal ismini değiştirme, videoları silme gibi) geri almalarına ve kanallarını hacker’lardan korumalarına yardımcı olmak için bir dizi soru soracak. Araç, kullanıcı dostu olacak şekilde tasarlanmış ve kurtarma süreci boyunca kullanıcıyı adım adım yönlendirecek.
Bu özellik şu anda yalnızca İngilizce olarak ve belirli içerik oluşturucu grubunun kullanımına açık. YouTube, yeni aracı tüm içerik oluşturuculara ne zaman açacağına dair bir bilgi paylaşmadı. Araca erişimi olmayanlar için YouTube, sosyal medya aracılığıyla destek ekibine (@TeamYouTube) ulaşılmasını öneriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.