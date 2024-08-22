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    Google'ın yeni yapay zeka aracı, çalınan YouTube hesaplarının geri alınmasına yardımcı olacak

    Google, YouTube hesabı hacklenen içerik üreticilere yardımcı olacak yeni yapay zeka aracını kullanıma sundu. YouTuber, hacker'ın yaptığı değişiklikleri kolayca geri alabilecek.
    google çalınan youtube hesabı yapay zeka aracı Tam Boyutta Gör
    YouTube, hacklenen kullanıcıların hesaplarını kurtarmalarına ve gelecekteki saldırılara karşı korumalarına olanak tanıyan yeni yapay zeka asistan özelliğini sundu. Yeni çalınan YouTube kanalı asistanı, uygun içerik oluşturuculara hesapları saldırıya uğradığında sorunu gidermeleri için bir yol sunacak.

    Yapay zeka aracı adım adım yönlendirecek

    Asistan, etkilenen kullanıcıların Google oturum açma bilgilerini güvence altına almalarına, bilgisayar korsanının kanallarında yapmış olabileceği herhangi bir değişikliği (kanal ismini değiştirme, videoları silme gibi) geri almalarına ve kanallarını hacker’lardan korumalarına yardımcı olmak için bir dizi soru soracak. Araç, kullanıcı dostu olacak şekilde tasarlanmış ve kurtarma süreci boyunca kullanıcıyı adım adım yönlendirecek.

    Bu özellik şu anda yalnızca İngilizce olarak ve belirli içerik oluşturucu grubunun kullanımına açık. YouTube, yeni aracı tüm içerik oluşturuculara ne zaman açacağına dair bir bilgi paylaşmadı. Araca erişimi olmayanlar için YouTube, sosyal medya aracılığıyla destek ekibine (@TeamYouTube) ulaşılmasını öneriyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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