Google'ın yeni yapay zeka aracı, çalınan YouTube hesaplarının geri alınmasına yardımcı olacak

Tam Boyutta Gör YouTube, hacklenen kullanıcıların hesaplarını kurtarmalarına ve gelecekteki saldırılara karşı korumalarına olanak tanıyan yeni yapay zeka asistan özelliğini sundu. Yeni çalınan YouTube kanalı asistanı, uygun içerik oluşturuculara hesapları saldırıya uğradığında sorunu gidermeleri için bir yol sunacak.

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Yapay zeka aracı adım adım yönlendirecek

Asistan, etkilenen kullanıcıların Google oturum açma bilgilerini güvence altına almalarına, bilgisayar korsanının kanallarında yapmış olabileceği herhangi bir değişikliği (kanal ismini değiştirme, videoları silme gibi) geri almalarına ve kanallarını hacker’lardan korumalarına yardımcı olmak için bir dizi soru soracak. Araç, kullanıcı dostu olacak şekilde tasarlanmış ve kurtarma süreci boyunca kullanıcıyı adım adım yönlendirecek.

Bu özellik şu anda yalnızca İngilizce olarak ve belirli içerik oluşturucu grubunun kullanımına açık. YouTube, yeni aracı tüm içerik oluşturuculara ne zaman açacağına dair bir bilgi paylaşmadı. Araca erişimi olmayanlar için YouTube, sosyal medya aracılığıyla destek ekibine (@TeamYouTube) ulaşılmasını öneriyor.

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Google, çalınan YouTube hesapları için yapay zeka aracını sundu