Google, yunuslarla konuşmak için yeni bir yapay zeka geliştirdi

Yunuslar uzun zamandır yüksek zekalarıyla biliniyor. Kendilerini aynada tanıyabiliyor, yeni beceriler öğrenip diğerlerine öğretebiliyor ve topluluk içinde iş birliği yapabiliyorlar. Ancak en gizemli yönlerinden biri, birbirleriyle kurdukları karmaşık iletişim sistemi. Bilim insanları yıllardır yaptıkları tıklama ve ıslıklardan oluşan ses düzenini çözmeye çalışıyor.
DolphinGemma
Google ise bu belirsizliklerin üstünden gelmek veya gelinmesine yardımcı olmak için Gemma adını verdiği açık yapay zeka modelini yunuslara uyarlayarak DolphinGemma'yı oluşturdu. Temelinde, insan diline odaklı büyük dil modellerinin (LLM) mantığı yatıyor: Girdi olarak bir ses alınıyor ve model, bir sonraki sesi tahmin ediyor. Ancak burada fark, giriş ve çıkışların metin değil, ses olması.
Bununla birlikte DolphinGemma yalnızca bir araştırma modeli değil, aynı zamanda taşınabilir ve verimli. Google, modelin yaklaşık 400 milyon parametreye sahip olduğunu belirtiyor—bu sayı, klasik bir LLM’ye göre küçük ama mobil kullanım için ideal.
CHAT cihazı, hem nesneleri tanıtmak için yapay yunus sesleri üretiyor hem de doğal sesleri analiz edip yanıt veriyor. DolphinGemma’nın doğrudan bu cihaz aracılığıyla yunuslara “konuşturulması” şimdilik hedeflenmese de, iki çalışma paralel ilerliyor ve birbirini besleyebilecek potansiyele sahip. Google, yaz aylarında modeli tüm araştırmacılara açmayı planlıyor.