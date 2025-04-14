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    Anlık Bildirim

    OpenAI, yeni amiral gemisi modeli GPT-4.1'i tanıttı

    OpenAI, GPT-4.1’in hemen her açıdan GPT-4o’dan daha iyi olduğunu belirterek, özellikle kodlama ve talimatları takip etme konusunda büyük gelişmeler sağladığını söylüyor.
    OpenAI, yeni amiral gemisi modeli GPT-4.1'i tanıttı Tam Boyutta Gör
    OpenAI, geçen yıl piyasaya sürdüğü GPT-4o isimli çok modlu yapay modelinin halefi olan GPT-4.1'i tanıttı. Şirket, GPT-4.1’in hemen her açıdan GPT-4o’dan daha iyi olduğunu belirterek, özellikle kodlama ve talimatları takip etme konusunda büyük gelişmeler sağladığını söyledi.

    Üç farklı versiyonu bulunuyor

    GPT-4.1 şu anda geliştiricilerin kullanımına sunuldu ve bununla birlikte iki daha küçük model versiyonu da piyasaya çıktı: GPT-4.1 Mini ve GPT-4.1 Nano. Mini modeli, önceki sürümde olduğu gibi geliştiriciler için daha uygun maliyetli bir seçenek sunarken, Nano modeli OpenAI’nin bugüne kadarki en küçük, en hızlı ve en ucuz modeli olarak ön plana çıkıyor.

    Her üç model de 1 milyona kadar bağlamı (metin, resim veya video) işleyebiliyor. Bu değer, GPT-4o'nun 128.000 bağlam sınırından çok daha fazla. Ayrıca, uzun ve kısa bağlamlarda dikkat dağıtıcıları göz ardı edip, ilgili metni fark etmede GPT‑4o’dan çok daha güvenilir oldukları belirtiliyor.

    OpenAI, yeni amiral gemisi modeli GPT-4.1'i tanıttı Tam Boyutta Gör

    OpenAI, yeni amiral gemisi modeli GPT-4.1'i tanıttı Tam Boyutta Gör

    GPT-4o'dan %26 daha ucuz

    OpenAI ayrıca, GPT 4.1'in GPT-4o'dan %26 daha ucuz olduğunu belirtiyor. Ultra verimli DeepSeek'in piyasaya çıkmasından sonra bu metrik artık çok daha büyük önem taşıyor.

    Bu lansman, OpenAI’nin iki yıllık GPT-4 modelini ChatGPT’den 30 Nisan’da aşamalı olarak kaldırma planlarının ardından geldi. Şirket, GPT-4o'da yaptığı sın güncellemelerin onu doğal bir halef haline getirdiğini söylüyor. OpenAI ayrıca, GPT-4.5 önizleme sürümünün de 14 Temmuz’da API’den kaldırılacağını duyurdu. Çünkü GPT‑4.1 birçok temel yetenekte benzer veya daha iyi performansı çok daha düşük maliyet ve gecikmeyle sunuyor.

    OpenAI'ın merakla beklenen bir sonraki büyük modeli GPT-5 ise gecikecek. Şirketin CEO'su Sam Altman, 4 Nisan'da GPT-5 lansmanının ertelendiğini ve Mayıs ayında gelmesi beklenen modelin birkaç ay gecikeceğini söyledi.

    Kaynakça https://openai.com/index/gpt-4-1/ https://www.theverge.com/news/647896/openai-chatgpt-gpt-4-1-mini-nano-launch-availability
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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    V
    vixx 3 gün önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 5 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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