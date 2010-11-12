Google'ın mobil işletim sistemi Android, 3 yaşında.

Google'ın özellikle 2010 yılına damgasını vuran mobil işletim sistemi Android, 3. yaşını kutluyor.

5 Kasım 2007'de Google tarafından resmen duyurulan Android, 3 yıllık süreç içinde durmaksızın gelişme kaydetti ve birbiri ardına yeni versiyonlara sahip oldu. Açık kaynaklı olarak hazırlanan Android, her versiyonunda bir tatlı adıyla kodlandırıldı. Cupcake adıyla başlıyan Android serisi, Donut, Eclair ve Froyo ile devam etti. Yakın bir süre içinde de Gingerbread kod adlı Android 2.3'ü yayınlanması beklenirken, 3.0 versiyonlu Android'in kod adının da Honeycomb olacağı belirtiliyor. Google'ın her versiyona bir tatlı ismi vermesinin dışında isimlerin alfabetik sırayı takip ediyor olması da ilgi çekici ayrı bir nokta.

Android'i 5 Kasım 2007'den itibaren kaydettiği aşamaları ve kilometre taşlarını listemek gerekirse;

5 Kasım 2007

Google, açık kaynak kodlu bir işletim sisteminin akıllı telefon pazarında olması gerektiğini vurgulayarak, Android'i duyurdu.

Ağustos 2008

Google, Android Market'i duyurdu.

Eylül 2008

Android işletim sistemli ilk akıllı telefon G1 ortaya çıktı. Kısa bir süre sonra açık kaynak kodlarıyla birlikte kullanıcıların beğenisine sunuldu. Akıllı telefon pazarına farklı bir soluk getiren Android ile oldukça başarılı bir giriş yapan G1, teknoloji tutkunlarının beğenisini kazandı.

Şubat 2009

Cupcake kod adlı Android güncellemesi yayınlandı.

Eylül 2009

Donut kod adlı Android güncellemesi yayınlandı.

Ekim 2009

Android'in Eclair kod adlı versiyonu kullanıcılarla buluştu.

Kasım 2009

Motorola Droid satışa sunuldu ve ilk haftasında 100.000'lik satış rakamı elde etti.

Ocak 2010

Google'ın telefonu olarak nitelendirilen Nexus One duyuruldu. Google tarafından SDK olarak sınıflandırılan Nexus One, tasarımı ve performansıyla dikkat çekti ve en önemli Android telefonları arasındaki yerini aldı. Akıllı telefon pazarının en önemli ürünlerinden iPhone ile yarışta oldukça geride kalmış olsa da Android sevenlerin beğenisini kazandı.

Mayıs 2010

Android ve Chrome uyumlu Google TV tanıtıldı.

Temmuz-Ağustos 2010

Android'in en yüksek performanslı ve Flash 10.1 uyumlu sürümü Froyo (2.2) yayınlandı. Telefon üreticilerinin kendilerine ait arayüzleri ve yazılım desteği nedeniyle Froyo'nun bütün telefonlara uyarlanması konusunda sancılı bir dönem oldu.

Eylül-Ekim 2010

Android işletim sistemi Samsung Galaxy Tab ile tablet pazarındaki yerini de aldı. Tablet piyasasının hakimi olan Apple iPad'in karşısına çıkan en ciddi ürün olan Galaxy Tab, Android işletim sistemi, çift kamera ve GSM fonksiyonlarıyla adından sıkça söz ettirdi. 2010 yılı sonuna kadar 1 milyonluk satış bekleniyor.

Ekim 2010

Android Market, 2. yılında 100000 uygulama barajını geçti.

Kasım 2010

Android 3. yaşını doldurdu. Kasım ayı içinde Gingerbread kod adlı Android 2.3'ün yayınlanması bekleniyor.

Google'a 3. yaşını dolduran işletim sistemi Android'i akıllı telefon pazarına ve teknoloji severlere sunduğu için teşekkür ediyoruz.