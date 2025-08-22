Giriş
    Meta, Google arasında 10 milyar dolarlık dev anlaşma

    Meta, altı yıl sürecek ve 10 milyar doları aşacak Google Cloud anlaşmasıyla yapay zeka altyapısını güçlendiriyor. Meta, AI yatırımlarını artırırken bulut rekabeti de iyiden iyiye kızışıyor.

    Meta, Google arasında 10 milyar dolarlık dev anlaşma Tam Boyutta Gör
    Meta, önümüzdeki altı yıl boyunca Google Cloud hizmetlerine 10 milyar dolardan fazla harcama yapmayı kabul etti. Konuya yakın iki kaynak bu bilgiyi The Information’a doğruladı. Google, bulut altyapısı pazarında Amazon Web Services ve Microsoft Azure gibi büyük rakiplerinin peşinden gidiyor.

    Meta, AI altyapısını büyütüyor

    Bu yılın başında şirket, daha önce Microsoft Azure’a bağımlı olan OpenAI’dan de bulut hizmeti sözleşmesi kazanmıştı. Alphabet’in Temmuz ayında açıkladığı verilere göre Google Cloud birimi ikinci çeyrekte 13,6 milyar dolar gelir ve 2,83 milyar dolar işletme geliri elde etti. Birimin gelir büyümesi yüzde 32 ile şirket genelindeki yüzde 13,8’lik artışın oldukça üzerinde gerçekleşmişti.

    Aktarılanalra göre Meta’nın Google ile yaptığı anlaşmanın özellikle yapay zeka altyapısı üzerine odaklanıyor. Meta, geçen ay açıkladığı finansal raporunda, 2025 yılı toplam giderlerinin 114 milyar ile 118 milyar dolar arasında olmasını beklediğini paylaşmıştı. Şirket, yapay zeka altyapısına ve yeteneklerine ciddi yatırımlar yapıyor, Llama model ailesini geliştiriyor ve tüm hizmet portföyüne yapay zekayı entegre ediyor.

    Meta ve Google uzun yıllardır çevrimiçi reklam alanında rakip olsalar da Meta, yapay zeka hedeflerine erişebilmek için mümkün olan her türlü bulut altyapısına ihtiyaç duyuyor. Şirketin halihazırda kendi veri merkezleri bulunurken Amazon ile Microsoft’tan da bulut hizmetleri alıyor.

