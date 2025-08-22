Giriş
    Google’dan devletlere özel yapay zeka: Gemini for Government

    Google, kamu kurumlarına özel geliştirdiği Gemini platformunu duyurdu. Gemini for Government adını alan platform, yıllık yalnızca 0,50 dolara devlet kurumlarına sunulacak.

    Google’dan devletlere özel yapay zeka: Gemini for Government Tam Boyutta Gör
    Google, kamu kurumlarına özel geliştirdiği Gemini for Government platformunu duyurdu. Şirket, yapay zeka paketini ABD’deki devlet kurumlarına neredeyse sıfır maliyetle sunarak pazardaki rekabeti kızıştırmayı hedefliyor.

    Yeni paket NotebookLM, gelişmiş arama, video ve görsel üretim araçları gibi mevcut çözümleri bir araya getiriyor. Ayrıca platformda hazır araştırma ve fikir geliştirme ajanları bulunuyor. Kurumlar, bu önceden hazırlanmış ajanları kullanabilecekleri gibi kendi ihtiyaçlarına özel özel yapay zeka ajanları da geliştirebilecek.

    Yıllık sadece 0,50 dolar

    Google, kamuya sunduğu bu yapay zeka modelinde tehdit koruması ve veri gizliliği için ek güvenlik katmanları sağlıyor. Ayrıca çözüm, Sec4 ve FedRAMP gibi bulut güvenlik standartlarıyla uyumlu olacak.

    En dikkat çekici nokta ise fiyatlandırma. Şirket, Gemini for Government platformunu devlet kurumlarına yıllık sadece 0,50 dolara sunuyor. Daha gelişmiş güvenlik özellikleri isteyenler için ise ek ödeme seçenekleri mevcut. Bu fiyat, son aylarda OpenAI ve Anthropic’in 1 dolarlık hükümet anlaşmalarına doğrudan bir yanıt niteliğinde görülüyor.

    Google’ın bu hamlesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Temmuz ayında açıkladığı Yapay Zeka Eylem Planı ile aynı döneme denk geliyor. Plan, yapay zekayı bir ihracat kalemine dönüştürmeyi, federal kurumların bu alandaki yatırımlarını artırmayı ve “ideolojik önyargıları” ortadan kaldırmayı hedefliyor.

