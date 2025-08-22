Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Google, kamu kurumlarına özel geliştirdiği Gemini for Government platformunu duyurdu. Şirket, yapay zeka paketini ABD’deki devlet kurumlarına neredeyse sıfır maliyetle sunarak pazardaki rekabeti kızıştırmayı hedefliyor.

Yeni paket NotebookLM, gelişmiş arama, video ve görsel üretim araçları gibi mevcut çözümleri bir araya getiriyor. Ayrıca platformda hazır araştırma ve fikir geliştirme ajanları bulunuyor. Kurumlar, bu önceden hazırlanmış ajanları kullanabilecekleri gibi kendi ihtiyaçlarına özel özel yapay zeka ajanları da geliştirebilecek.

Yıllık sadece 0,50 dolar

Google, kamuya sunduğu bu yapay zeka modelinde tehdit koruması ve veri gizliliği için ek güvenlik katmanları sağlıyor. Ayrıca çözüm, Sec4 ve FedRAMP gibi bulut güvenlik standartlarıyla uyumlu olacak.

En dikkat çekici nokta ise fiyatlandırma. Şirket, Gemini for Government platformunu devlet kurumlarına yıllık sadece 0,50 dolara sunuyor. Daha gelişmiş güvenlik özellikleri isteyenler için ise ek ödeme seçenekleri mevcut. Bu fiyat, son aylarda OpenAI ve Anthropic’in 1 dolarlık hükümet anlaşmalarına doğrudan bir yanıt niteliğinde görülüyor.

Google’ın bu hamlesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Temmuz ayında açıkladığı Yapay Zeka Eylem Planı ile aynı döneme denk geliyor. Plan, yapay zekayı bir ihracat kalemine dönüştürmeyi, federal kurumların bu alandaki yatırımlarını artırmayı ve “ideolojik önyargıları” ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Google’dan devletlere özel yapay zeka: Gemini for Government

