GoPro Hero 9 Black renkli ön ekranıyla karşımızda

Tam Boyutta Gör

Aksiyon kameralarının sevilen ismi GoPro Hero serisinin yeni modeli GoPro Hero 9 Black, resmi basın görselleriyle karşımızda. GoPro Hero 9 Black, renkli ön ekranıyla rakibi DJI Osmo Action'a kıyasla en büyük eksiğini gideriyor.

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Renkli ön ekran

Daha önceki modellerde karşımıza çıkan kayıtla ilgili bilgilerin gösterildiği küçük LCD ekran, bu kez daha büyük boyutlarda ve üstelik renkli olarak GoPro Hero 9 Black'deki yerini almış durumda. Bu ekran özellikle vLog çekenlerin oldukça işine yarayacaktır.

GoPro Hero 9 Black'in teknik özellikleriyle ilgiliyse elde tutulur bilgiler bulunmuyor. Ancak yeni aksiyon kamerası hakkında çeşitli spekülasyonlar da yok değil. Öyle ki GoPro Hero 9 Black'in 5K video çekebebileceğine ilişkin çeşitli iddialar ortalıkta dolaşıyor. Yeni aksiyon kamerasının önümüzdeki aylarda duyurulması bekleniyor.

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