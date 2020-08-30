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    GoPro Hero 9 Black renkli ön ekranıyla karşımızda

    Aksiyon kameralarının sevilen ismi GoPro Hero serisinin yeni modeli GoPro Hero 9 Black'in resmi basın görselleri sızdırıldı. GoPro Hero 9 Black renkli ön ekranla geliyor.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    GoPro Hero 9 Black renkli ön ekranıyla karşımızda
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    Aksiyon kameralarının sevilen ismi GoPro Hero serisinin yeni modeli GoPro Hero 9 Black, resmi basın görselleriyle karşımızda. GoPro Hero 9 Black, renkli ön ekranıyla rakibi DJI Osmo Action'a kıyasla en büyük eksiğini gideriyor.

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    Renkli ön ekran

    Daha önceki modellerde karşımıza çıkan kayıtla ilgili bilgilerin gösterildiği küçük LCD ekran, bu kez daha büyük boyutlarda ve üstelik renkli olarak GoPro Hero 9 Black'deki yerini almış durumda. Bu ekran özellikle vLog çekenlerin oldukça işine yarayacaktır.

    GoPro Hero 9 Black'in teknik özellikleriyle ilgiliyse elde tutulur bilgiler bulunmuyor. Ancak yeni aksiyon kamerası hakkında çeşitli spekülasyonlar da yok değil. Öyle ki GoPro Hero 9 Black'in 5K video çekebebileceğine ilişkin çeşitli iddialar ortalıkta dolaşıyor. Yeni aksiyon kamerasının önümüzdeki aylarda duyurulması bekleniyor. 



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 1 sa.
    Ne ara 9 çıktı yav.
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    TheJudgé 3 sa.
    sonunda beklediğim ekran :D
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    SKYFALL (Gökhan ) 3 sa.
    Bu sizdirilma olaylarina o kadar sinir oluyorum ki anlatamam tanitim tarihinden once bu gorsellerin sagda solda gezmesi kadar sinir bozucu bir durum olamaz.
    Millet meraktan yariliyor sanki bekleyemiyorlar tanitim tarihini.
    Birebir aynisi olmasa bile benzer bir urunu gormus oluyor insanlar sonra urunun gercek hali cikiyor hic bir zevki kalmiyor.
    Herif fiziki urun olmasa bile cizimini yayinliyor lanet olsun artik o tasarimci yada sizdiran kisiye davanin davasini acsalar yeridir.
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