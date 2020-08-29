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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LG'nin "T" şeklindeki çift ekranlı telefonu oyun oynanırken görüntülendi

    Bambaşka bir akıllı telefon deneyimi sunmaya hazırlanan LG Wing, oyun oynanırken görüntülendi. T şeklinde dönebilen ekranıyla dikkat çeken telefona ait son görüntüler ve fiyat iddiaları haberimizde.
    9 sa.
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    Cep Telefonları
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    LG'nin
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    Güney Koreli teknoloji devi LG, "Wing" isimli akıllı telefon modeliyle yepyeni bir tasarım deniyor. Daha önce bir navigasyon programı açıkken, ikinci ekranın müzik çaları kontrol etmek ya da gelen çağrıları yanıtlamak gibi fonksiyonlar için kullanılabileceğini gösteren videoda görüntülenen LG Wing, şimdi de oyun oynanış videosuyla kendini gösterdi. 

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    İkinci ekran oyun deneyimini iyileştiriyor

    "T" şeklinde dönebilen çift ekranıyla dikkat çeken LG Wing, 6.8 inç boyutunda ana ekrana ve bir de 4 inçlik 1: 1 formatında ikinci ekrana ev sahipliği yapıyor. Telefon bu sayede aşağıdaki videoda olduğu gibi ana ekranda oyunu oynatırken, ikinci ekranda da haritayı gösterebiliyor.

    İkinci ekranın kullanım senaryolarını genişletebilmek mümkün. Tabii burada iş, geliştiricilere düşüyor. Ekim ayının başlarında duyurulması beklenen telefonun, 1000$ civarında fiyatlandırılması bekleniyor.



    Kaynakça https://www.androidauthority.com/lg-wing-gaming-1152135/ https://www.xda-developers.com/lg-wing-us-launch-pricing/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    0zkanK. (Özkan K) 7 sa. yeni yorumcu
    Telefon gerçekten iyimiş tasarım olarak çok iyi düşünülmüş ama konsept telefon gibi duruyor piyasaya sürüleceğini sanmıyorum. Yada sürülsede 3-5 bin $ dan başlar biz alamayız.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 12 dk. 0zkanK.
    Lg'nin zaten kıymeti bilinmeyen çok başarılı bir çift ekranlı telefonu var (LG V60). Bunu da piyasaya sürerler.
    https://www.youtube.com/watch?v=E9mB0IMFvBQ&t=1340s
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    hömmgüzel (Tugay Sandıkcı) 8 sa.
    Değişik
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    soneday (Soner Çakır) 8 sa.
    oyun dondu la
    ve
    kullanışlı beğendim
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    Ussuz (mehmet ) 8 sa.
    İşe yarayabilir güzel fikir
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    Elenya 8 sa. (düzenlendi) yeni yorumcu
    Developer:

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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