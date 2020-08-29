LG'nin "T" şeklindeki çift ekranlı telefonu oyun oynanırken görüntülendi

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Güney Koreli teknoloji devi LG, "Wing" isimli akıllı telefon modeliyle yepyeni bir tasarım deniyor. Daha önce bir navigasyon programı açıkken, ikinci ekranın müzik çaları kontrol etmek ya da gelen çağrıları yanıtlamak gibi fonksiyonlar için kullanılabileceğini gösteren videoda görüntülenen LG Wing, şimdi de oyun oynanış videosuyla kendini gösterdi.

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İkinci ekran oyun deneyimini iyileştiriyor

"T" şeklinde dönebilen çift ekranıyla dikkat çeken LG Wing, 6.8 inç boyutunda ana ekrana ve bir de 4 inçlik 1: 1 formatında ikinci ekrana ev sahipliği yapıyor. Telefon bu sayede aşağıdaki videoda olduğu gibi ana ekranda oyunu oynatırken, ikinci ekranda da haritayı gösterebiliyor.

İkinci ekranın kullanım senaryolarını genişletebilmek mümkün. Tabii burada iş, geliştiricilere düşüyor. Ekim ayının başlarında duyurulması beklenen telefonun, 1000$ civarında fiyatlandırılması bekleniyor.

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