GoPro HERO8 Black için flaş aksesuarı satışa çıktı

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Önceki modellerin aksine bu yıl GoPro HERO8 aksiyon kamerasını olabildiğince çok aksesuar ile desteklemeyi seçen GoPro yeni bir aksesuarı daha piyasaya sürüyor. Light Mod karanlık ortamlarda en iyi yardımcınız olacak.

Light Mod özellikleri ve fiyatı

Light Mod bir LED flaş aksesuarı. Aksiyon kamerasına uygun bir şekilde tasarlanan aksesuar 4 farklı parlaklık seviyesi sunuyor. Ayrıca farklı ihtiyaçlar için sürekli yanıp sönen bir modu da bulunuyor.

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Magnetic Swivel Clip, The Handler ve Head Strap gibi aksesuarlarla uyumlu olan flaş su altında kullanıma uygun. USB Tip-C üzerinden şarj edilen batarya 6 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Parlaklık seviyesine göre kullanım süreleri değişiklik gösteriyor.

Örneğin 125 lumens parlaklık seviyesinde aksesuarı 1 saat kullanmak mümkün. 200 lumens seviyesi en parlak seviye ve sadece 30 saniye kullanılabiliyor. Işığın 5000K ısısı mevcut ve dağıtıcı ile 90+ CRI geri verim oranı yer alıyor. Lighting Mod akesuarı 50$ fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda.

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https://www.slashgear.com/gopro-launches-light-mod-flash-accessory-for-hero8-black-21604097/