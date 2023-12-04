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    Görme engelli genç girişimci yerli ve milli Togg'un gözleri oldu

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "From Your Eyes" uygulamasının kurucusu görme engelli genç girişimci Zülal Tannur ile tanıştı ve ileride başarılara imza atacağına inandığını söyledi.

    Görme engelli genç girişimci yerli ve milli Togg'un gözleri oldu Tam Boyutta Gör

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "From Your Eyes" uygulamasının kurucusu görme engelli genç girişimci Zülal Tannur'un, küresel düzeyde günden güne büyük başarılara imza atacağını belirtti.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kacır, "From Your Eyes" uygulamasının kurucusu, görme engelli genç girişimci Zülal Tannur ile bir araya geldi.

    Tannur'un yapay zeka ve insan işbirliğiyle geliştirdiği, görme engelli kullanıcılara anlatım hizmeti sunan teknolojisi hakkında bilgiler alan Kacır, kendisine TEKNOFEST montu hediye etti.

    Yüzde 5 görme oranına sahip bir bebek olarak dünyaya gelen Zülal Tannur da gözlerinin görmemesinin kendisine ilham kaynağı olduğuna işaret ederek, sadece görme engelli insanlar için değil göremeyen makineler için de teknoloji ürettiklerini anlattı.

    Otomobillerde yolcu ve sürücüler için sadece görselleri tanıyan değil, bu görselleri hikayeleştiren, kaza yapma olasılıklarını aza indiren ürünleri olduğunun altını çizen Tannur, şu ifadeleri kullandı:

    "Müşterilerimizden birisi de yerli ve milli otomobilimiz Togg. Yolda gidiyorsunuz, gördüğünüz manzaraları sizin için tarif eden, hikayeleştiren, sizin için kaza tahminlemesi yapıp kendi komponentlerini yapan akıllı araç asistanı olarak çalışıyoruz. Aracın içerisindeki hem sürücüler hem yolcular için çok kapsamlı bir çözümden bahsediyoruz. Togg'un gördüğü görüntüleri anlamlandırıp, Togg'u bir laboratuvar ortamı olarak değerlendirip, sürücü ve yolculara full kapasite hizmet verebilecek bir akıllı asistan haline gelmesini sağladık. Togg'un görebilmesini sağlıyoruz, Togg'un gözü olduk. Dünyada video görüntü işlemeyi hikayeleştirebilen bir teknoloji yoktu. Bunu ilk başaran From Your Eyes aslında."

    Tannur, aralık ayının sonunda anlık görüntü işlemeyi hayata geçireceklerini bildirerek, CES 2024'e katılacaklarını, yatırım turlarının da sürdüğünü belirtti. Tannur, 2024'teki ana hedeflerinin "otomotiv sektöründe" büyümek olduğunu ifade etti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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