Görme engelli genç girişimci yerli ve milli Togg'un gözleri oldu

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "From Your Eyes" uygulamasının kurucusu görme engelli genç girişimci Zülal Tannur'un, küresel düzeyde günden güne büyük başarılara imza atacağını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kacır, "From Your Eyes" uygulamasının kurucusu, görme engelli genç girişimci Zülal Tannur ile bir araya geldi.

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Tannur'un yapay zeka ve insan işbirliğiyle geliştirdiği, görme engelli kullanıcılara anlatım hizmeti sunan teknolojisi hakkında bilgiler alan Kacır, kendisine TEKNOFEST montu hediye etti.

Yüzde 5 görme oranına sahip bir bebek olarak dünyaya gelen Zülal Tannur da gözlerinin görmemesinin kendisine ilham kaynağı olduğuna işaret ederek, sadece görme engelli insanlar için değil göremeyen makineler için de teknoloji ürettiklerini anlattı.

Otomobillerde yolcu ve sürücüler için sadece görselleri tanıyan değil, bu görselleri hikayeleştiren, kaza yapma olasılıklarını aza indiren ürünleri olduğunun altını çizen Tannur, şu ifadeleri kullandı:

"Müşterilerimizden birisi de yerli ve milli otomobilimiz Togg. Yolda gidiyorsunuz, gördüğünüz manzaraları sizin için tarif eden, hikayeleştiren, sizin için kaza tahminlemesi yapıp kendi komponentlerini yapan akıllı araç asistanı olarak çalışıyoruz. Aracın içerisindeki hem sürücüler hem yolcular için çok kapsamlı bir çözümden bahsediyoruz. Togg'un gördüğü görüntüleri anlamlandırıp, Togg'u bir laboratuvar ortamı olarak değerlendirip, sürücü ve yolculara full kapasite hizmet verebilecek bir akıllı asistan haline gelmesini sağladık. Togg'un görebilmesini sağlıyoruz, Togg'un gözü olduk. Dünyada video görüntü işlemeyi hikayeleştirebilen bir teknoloji yoktu. Bunu ilk başaran From Your Eyes aslında."

Tannur, aralık ayının sonunda anlık görüntü işlemeyi hayata geçireceklerini bildirerek, CES 2024'e katılacaklarını, yatırım turlarının da sürdüğünü belirtti. Tannur, 2024'teki ana hedeflerinin "otomotiv sektöründe" büyümek olduğunu ifade etti.

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Görme engelli genç girişimci yerli ve milli Togg'un gözleri oldu