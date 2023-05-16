Renault, büyük coupe-SUV modeli Rafale'yi önümüzdeki ay tanıtacak

Rafale ismi Fransız üretici tarafından daha önce de kullanılmıştı ancak bir otomobilde değil. Renault, 1933 yılında uçak şirketi Caudron'u satın aldıktan sonra Caudron-Renault isimli havacılık şirketini kurdu ve tüm uçakların isimlerini değiştirdi. Bu kapsamda, C460 isimli tek koltuklu yarış uçağı da Fransızca'da 'rüzgar' anlamına gelen Rafale adını aldı.
Şimdilik sadece kamuflajlı ipucu görselleri paylaşılan yeni Renault Rafale'nin keskin çizgilere sahip görüntüsü dikkat çekiyor. Ön bölümde ise Austral'deki gibi geniş bir panjur ve yeni Clio'dakilere benzeyen gündüz LED'leri karşımıza çıkıyor. Rafale'nin tanıtımı 18 Haziran tarihinde Paris Havacılık Fuarı kapsamında yapılacak.
Not: Haber kapağındaki görsel Carscoops tarafından oluşturulan bir render görüntüsüdür.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.