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    Renault, büyük coupe-SUV modeli Rafale'yi önümüzdeki ay tanıtacak

    Renault, yenilenen ürün gamı kapsamında ilk olarak Austral'i ve ardından onu temel alan 7 kişilik SUV modeli Espace'ı tanıttı. Şimdi sıra yine Austral temelli bir model olan Renault Rafale'ye geldi.
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    2024 Renault Rafale coupe-SUV geliyor Tam Boyutta Gör
    Keskin çizgilere sahip coupe-SUV gövde tipiyle üçüzlerin en sportifi olarak piyasaya sürülecek olan yeni Renault Rafale, markaya göre D-SUV segmentinde standartları yeniden belirleyecek. CMF-CD platformu üzerine inşa edilecek olan model, E-Tech hibrit motorlardan güç alacak.

    Rafale ismi Fransız üretici tarafından daha önce de kullanılmıştı ancak bir otomobilde değil. Renault, 1933 yılında uçak şirketi Caudron'u satın aldıktan sonra Caudron-Renault isimli havacılık şirketini kurdu ve tüm uçakların isimlerini değiştirdi. Bu kapsamda, C460 isimli tek koltuklu yarış uçağı da Fransızca'da 'rüzgar' anlamına gelen Rafale adını aldı.

    2024 Renault Rafale coupe-SUV geliyor Tam Boyutta Gör
    Şirketin açıklamasına göre yeni modelin ismi buradan geliyor. Bunun dışında Fransa merkezli havacılık şirketi Dassault tarafından üretilen ve 2000 yılında Fransa Hava Kuvvetleri'nde hizmete giren bir savaş uçağının da Rafale ismine sahip olduğunu belirtelim.

    Şimdilik sadece kamuflajlı ipucu görselleri paylaşılan yeni Renault Rafale'nin keskin çizgilere sahip görüntüsü dikkat çekiyor. Ön bölümde ise Austral'deki gibi geniş bir panjur ve yeni Clio'dakilere benzeyen gündüz LED'leri karşımıza çıkıyor. Rafale'nin tanıtımı 18 Haziran tarihinde Paris Havacılık Fuarı kapsamında yapılacak.

    Not: Haber kapağındaki görsel Carscoops tarafından oluşturulan bir render görüntüsüdür.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 1 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 4 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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