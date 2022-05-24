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    2022 Hyundai Staria Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Hyundai, geçtiğimiz yıl örtüsünü kaldırdığı yeni ticarisi Staria'nın Türkiye lansmanını gerçekleştirdi. Ülkemizde 2.2 litre dizel motorla satılacak olan 2022 Hyundai Staria'nın özellikleri ve fiyatı:
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    2022 Hyundai Staria Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
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    Geçtiğimiz yıl tanıtılan yeni Hyundai Staria, bugün düzenlenen bir etkinlik ile Türkiye'de satışa sunuldu. 2022 Hyundai Staria fiyatı lansmana özel 659.900 TL olarak açıklandı.

    2022 Hyundai Staria, özellikleriyle neler sunuyor?

    Yeni Hyundai Staria ilk etapta tek motor ve donanım seviyesiyle karşımıza çıkıyor. Staria'nın kaputu altında 2.2 CRDi dizel ünite görev yapıyor. Söz konusu motor, 177 PS güç ve 430 Nm tork üretiyor. 8 ileri otomatik şanzımanla tercih edilebilen araçta sürüş modu seçimi de bulunuyor. Azami hızı 185 km/s olan Staria, 0-100 km/s hızlanmasını 12,4 saniyede tamamlıyor. Aracın birleşik yakıt tüketimi de 8.5 lt/100 km olarak açıklandı.

    Staria, iç mekanında farklı koltuk sayısıyla dikkat çekecek. İlk etapta Türkiye'ye gelen Prime donanım seviyesinde sürücü dahil 9 koltuk (8+1) standart. Koltuklarda kumaş döşeme mevcut. 2 ve 3. sıra koltuklar bagaj hacmini artırmak için öne kaydırılabiliyor. Koltukların kullanımına göre Hyundai Staria'nın bagaj hacmi 831 ile 1,303 litre arasında değişiyor.

    2022 Hyundai Staria Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
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    Standart donanımlar

    2022 Hyundai Staria'da 18 inç alaşımlı jantlar standart. Diğer standart donanımlar arasında LED ön farlar, LED gündüz sürüş ve pozisyon lambaları, ısıtmalı ve elektrikli katlanabilir yan aynalar, elektrikli sağ ve sol kayar kapılar, LED spoyler, ön-arka park sensörü yukarı açılan arka kapı bulunuyor.

    Staria'nın yaşam alanındaki standart donanımlar ise 4.2 inç gösterge bilgi ekranı, elektronik park freni, start&stop sistemi, otomatik klima, yolcu bölümüne ilave klima kontrol paneli, kendiliğinden kararan iç dikiz aynası, USB girişi ve 12V elektrik güç kaynağı, akıllı telefon şarj sistemi, 6 hoparlör, Bluetooth bağlantısı ve sesli komut, 8 inç dokunmatik multimedya ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto, geri görüş kamerası ve otomatik yanan farlar mevcut.

    Yeni Hyundai Staria'da sunulan güvenlik özelliklerine baktığımızda da yokuş kalkış destek sistemi, ikincil çarpışma freni, hız sabitleyici, acil çağrı sistemi, yan hava yastıkları, sürücü ve ön yolcu hava yastıkları ile arka yolcu/eşya uyarısı gibi özelliklerin standart donanım listesinde yer aldığını görmekteyiz.

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    AirSupport 2 gün önce

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    TheEndBeqins 2 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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    Hyundai, staria ve
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