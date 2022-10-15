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    Gotham Knights’ın minimum sistem gereksinimleri açıklandı

    Batman’in öldüğü bir evrende Robin, Nightwing, Batgirl ve Red Hood’un Batman'siz bir Gotham'da maceralarına odaklanacak Gotham Knights’tan minimum sistem gereksinimleri yayınlandı.
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    Gotham Knights'ın sistem gereksinimleri açıklandı Tam Boyutta Gör
    Warner Bros. Games Montreal tarafından geliştirilen ve Bruce Wayne’in öldüğü bir evrende geçecek Gotham Knights, çıkışına yakın yeni bilgiler ile karşımıza çıkıyor. Çıkışına bir haftadan az kalmışken oyun için yeni PC bilgileri paylaşıldı. PC üzerinde Gotham Knights, 21:9 geniş ekran, çoklu ekran, ışın izleme, Intel XeSS ve NVIDIA DLSS 2 desteğine sahip olacak. NVIDIA, Gotham Knights için hazırladığı sürücüyü (sürüm: 522.25) de şimdiden yayınlamış durumda. Gotham Knights’ın Steam üzerinden yayınlanan minimum sistem gereksinimlerini aşağıda inceleyebilirsiniz.

    Gotham Knights Minimum Sistem Gereksinimleri

    1080p 60fps (Düşük Ayarlar)

    • İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
    • İşlemci: Intel Core i5-9600K veya AMD Ryzen 5 3600
    • RAM: 8GB
    • Ekran Kartı: GeForce GTX 1660 Ti veya Radeon RX 590
    • DirectX: 12
    • Depolama: 45GB

    Batman öldü. Giderek genişleyen yeni yer altı suç dünyası, Gotham City'nin sokaklarını kasıp kavuruyor. Artık Gotham'ı korumak, bu şehrin yurttaşlarına umut aşılamak, polislerini disiplin altına almak ve suçlulara korku salmak Batman Ailesi'ne, yani Batgirl, Nightwing, Red Hood ve Robin'e düşüyor.

    Gotham City’de geçen açık dünyalı aksiyon RPG oyunu Gotham Knights, 21 Ekim’de yeni nesil konsollar, Steam ve Epic Games için yayınlanacak.

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    rayonrx 8 saat önce

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    slamdunk393 1 gün önce

    şu araba için ölmeye hazırım

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