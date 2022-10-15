Gotham Knights’ın minimum sistem gereksinimleri açıklandı

Tam Boyutta Gör Warner Bros. Games Montreal tarafından geliştirilen ve Bruce Wayne’in öldüğü bir evrende geçecek Gotham Knights, çıkışına yakın yeni bilgiler ile karşımıza çıkıyor. Çıkışına bir haftadan az kalmışken oyun için yeni PC bilgileri paylaşıldı. PC üzerinde Gotham Knights, 21:9 geniş ekran, çoklu ekran, ışın izleme, Intel XeSS ve NVIDIA DLSS 2 desteğine sahip olacak. NVIDIA, Gotham Knights için hazırladığı sürücüyü (sürüm: 522.25) de şimdiden yayınlamış durumda. Gotham Knights’ın Steam üzerinden yayınlanan minimum sistem gereksinimlerini aşağıda inceleyebilirsiniz.

Miles Morales için PC çıkış tarihi açıklandı 2 sa. önce eklendi

Gotham Knights Minimum Sistem Gereksinimleri

1080p 60fps (Düşük Ayarlar)

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: Intel Core i5-9600K veya AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i5-9600K veya AMD Ryzen 5 3600 RAM: 8GB

8GB Ekran Kartı: GeForce GTX 1660 Ti veya Radeon RX 590

GeForce GTX 1660 Ti veya Radeon RX 590 DirectX: 12

12 Depolama: 45GB

Batman öldü. Giderek genişleyen yeni yer altı suç dünyası, Gotham City'nin sokaklarını kasıp kavuruyor. Artık Gotham'ı korumak, bu şehrin yurttaşlarına umut aşılamak, polislerini disiplin altına almak ve suçlulara korku salmak Batman Ailesi'ne, yani Batgirl, Nightwing, Red Hood ve Robin'e düşüyor.

Gotham City’de geçen açık dünyalı aksiyon RPG oyunu Gotham Knights, 21 Ekim’de yeni nesil konsollar, Steam ve Epic Games için yayınlanacak.

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Gotham Knights'ın sistem gereksinimleri açıklandı