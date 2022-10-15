Gotham Knights’ın minimum sistem gereksinimleri açıklandı

Gotham Knights Minimum Sistem Gereksinimleri
1080p 60fps (Düşük Ayarlar)
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
- İşlemci: Intel Core i5-9600K veya AMD Ryzen 5 3600
- RAM: 8GB
- Ekran Kartı: GeForce GTX 1660 Ti veya Radeon RX 590
- DirectX: 12
- Depolama: 45GB
Batman öldü. Giderek genişleyen yeni yer altı suç dünyası, Gotham City'nin sokaklarını kasıp kavuruyor. Artık Gotham'ı korumak, bu şehrin yurttaşlarına umut aşılamak, polislerini disiplin altına almak ve suçlulara korku salmak Batman Ailesi'ne, yani Batgirl, Nightwing, Red Hood ve Robin'e düşüyor.
Gotham City’de geçen açık dünyalı aksiyon RPG oyunu Gotham Knights, 21 Ekim’de yeni nesil konsollar, Steam ve Epic Games için yayınlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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