Gövde olarak hizmet veren karbon fiber piller, beklenen pil devrimi olabilir

Şirket, üniversite araştırmacılarının karbon fiber kompozit malzemeleri gerçek dünya uygulamalarında kullanmanın bir yolunu bulmasından bir yıl sonra, 2022 yılında kuruldu. Sinonus şu anda teknolojisini ticarileştirmenin eşiğinde olduğunu söylüyor.
CTU Malzeme ve Hesaplamalı Mekanik Profesörü Leif Asp, geliştirdikleri teknolojiyi şöyle açıklıyor: "Yapısal piller üretmeye yönelik önceki girişimler, iyi mekanik özelliklere veya iyi elektriksel özelliklere sahip hücrelerle sonuçlandı. Ancak biz, karbon fiber kullanarak, hem rekabetçi enerji depolama kapasitesine hem de sertliğe sahip yapısal bir pil tasarlamayı başardık."
Hafif ve uzun menzilli elektrikli araçların önünü açabilir
Bu teknoloji sayesinde, daha uzun menzilli, daha hafif, daha verimli elektrikli araçların ve yakıt tüketimi daha düşük uçakların geliştirilmesi mümkün hale gelebilir.
Sinonus CEO'su Markus Zetterström ise şunları söyledi: “Çeşitli uygulamalarda yapısal malzemenin bir kısmını çok amaçlı kompozitimizle değiştirerek, ağırlık veya hacim eklemeden elektrik depolama kapasitesini artırmak mümkün. Alternatif olarak, pil kapasitesini korurken sistem ağırlığını ve hacmini azaltabilir."
Malzemenin enerji yoğunluğunun henüz geliştirilme aşamasında olduğunu belirten Zetterström, enerji yoğunluğunun şu anda geleneksel bir lityum iyon pilin %25'i ile %50'si arasında olduğunu söyledi. Yapısal piller geleneksel pillerle aynı verimlilik seviyesine ulaşamasa da yapısal yük taşıma kapasiteleri nedeniyle sistem düzeyinde önemli kazanımlar sağlıyor. Ayrıca yapısal pillerin düşük enerji yoğunluğu ve uçucu madde içermemeleri, onları standart pillere göre daha güvenli hale getiriyor.
CTU'da yapısal pillerin geliştirilmesi, belirli karbon fiber türlerini içeren önceki keşifler de dahil olmak üzere uzun yıllar süren araştırmaların sonucu olarak ortaya çıktı. 2018'de yapılan bir CTU araştırmasında, araştırmacılar karbon fiber bazlı yapısal pillerin araçların ve uçakların ağırlığını önemli ölçüde azaltabileceğini buldular.
2021 yılında, önceki versiyonlara göre 10 kat daha fazla performansa sahip yapısal bir batarya geliştirerek önemli bir dönüm noktasına ulaştılar. Bu batarya, karbon fiberi aynı anda elektrot, iletken ve yük taşıyıcı malzeme olarak kullanmış ve o dönemde piyasada bulunan benzer lityum iyon pillerle karşılaştırıldığında yaklaşık %20 kapasiteye sahip olan 24 Wh/kg enerji yoğunluğuna ulaşmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.