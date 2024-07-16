Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Gövde olarak hizmet veren karbon fiber piller, beklenen pil devrimi olabilir

    İsveç'teki Chalmers Teknik Üniversitesi'nden araştırmacılar, hem yapısal bir bileşen hem de pil işlevi gören karbon fiber malzeme geliştirdi. Yeni batarya, ulaşım sektörünü kökünden değiştirebilir.
    Gövde olarak hizmet veren karbon fiber piller, devrim yaratabilir Tam Boyutta Gör
    İsveç'teki Chalmers Teknik Üniversitesi'nin (CTU) bir yan kuruluşu olan Sinonus, elektrik enerjisini depolayabilen çığır açan karbon fiber malzemesiyle ulaştırma sektörünü dönüştürmeyi amaçlıyor. Malzeme, hem yapısal bir bileşen hem de pil işlevi görerek ayrı ağır pillere olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor.

    Şirket, üniversite araştırmacılarının karbon fiber kompozit malzemeleri gerçek dünya uygulamalarında kullanmanın bir yolunu bulmasından bir yıl sonra, 2022 yılında kuruldu. Sinonus şu anda teknolojisini ticarileştirmenin eşiğinde olduğunu söylüyor.

    CTU Malzeme ve Hesaplamalı Mekanik Profesörü Leif Asp, geliştirdikleri teknolojiyi şöyle açıklıyor: "Yapısal piller üretmeye yönelik önceki girişimler, iyi mekanik özelliklere veya iyi elektriksel özelliklere sahip hücrelerle sonuçlandı. Ancak biz, karbon fiber kullanarak, hem rekabetçi enerji depolama kapasitesine hem de sertliğe sahip yapısal bir pil tasarlamayı başardık."

    Hafif ve uzun menzilli elektrikli araçların önünü açabilir

    Bu teknoloji sayesinde, daha uzun menzilli, daha hafif, daha verimli elektrikli araçların ve yakıt tüketimi daha düşük uçakların geliştirilmesi mümkün hale gelebilir.

    Sinonus CEO'su Markus Zetterström ise şunları söyledi: “Çeşitli uygulamalarda yapısal malzemenin bir kısmını çok amaçlı kompozitimizle değiştirerek, ağırlık veya hacim eklemeden elektrik depolama kapasitesini artırmak mümkün. Alternatif olarak, pil kapasitesini korurken sistem ağırlığını ve hacmini azaltabilir."

    Malzemenin enerji yoğunluğunun henüz geliştirilme aşamasında olduğunu belirten Zetterström, enerji yoğunluğunun şu anda geleneksel bir lityum iyon pilin %25'i ile %50'si arasında olduğunu söyledi. Yapısal piller geleneksel pillerle aynı verimlilik seviyesine ulaşamasa da yapısal yük taşıma kapasiteleri nedeniyle sistem düzeyinde önemli kazanımlar sağlıyor. Ayrıca yapısal pillerin düşük enerji yoğunluğu ve uçucu madde içermemeleri, onları standart pillere göre daha güvenli hale getiriyor.

    CTU'da yapısal pillerin geliştirilmesi, belirli karbon fiber türlerini içeren önceki keşifler de dahil olmak üzere uzun yıllar süren araştırmaların sonucu olarak ortaya çıktı. 2018'de yapılan bir CTU araştırmasında, araştırmacılar karbon fiber bazlı yapısal pillerin araçların ve uçakların ağırlığını önemli ölçüde azaltabileceğini buldular.

    2021 yılında, önceki versiyonlara göre 10 kat daha fazla performansa sahip yapısal bir batarya geliştirerek önemli bir dönüm noktasına ulaştılar. Bu batarya, karbon fiberi aynı anda elektrot, iletken ve yük taşıyıcı malzeme olarak kullanmış ve o dönemde piyasada bulunan benzer lityum iyon pillerle karşılaştırıldığında yaklaşık %20 kapasiteye sahip olan 24 Wh/kg enerji yoğunluğuna ulaşmıştı.

    Gövde olarak hizmet veren karbon fiber piller, devrim yaratabilir
    Sinonus, düşük güç tüketimli cihazlarda AAA pillerin yerini alarak bu teknolojinin uygulanabilirliğini başarıyla kanıtladığını belirtiyor. Şirketin amacı, teknolojiyi nesnelerin interneti cihazları gibi uygulamalardan dronlara, bilgisayarlara, daha büyük elektrikli araçlara ve hatta uçaklara genişletmek.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 3 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 5 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 5 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    google bu hesabın size ait olduğunu doğrulayamadı bedava robux muhabbet kuşu ölürken acı çeker mi lexar ram alınır mı 0.9 tce neden kaldırıldı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    12.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A35 5G
    Samsung Galaxy A35 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Asus M6500QF-OF061 R5-5600H
    Asus M6500QF-OF061 R5-5600H
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız