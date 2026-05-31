Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    MSI, dünyanın ilk üç modlu QD-OLED oyun monitörünü tanıttı

    MSI, 4K 360 Hz, 1440p 520 Hz ve 1080p 680 Hz modları arasında geçiş yapabilen dünyanın ilk üç modlu QD-OLED monitörünü tanıttı. 32 inç büyüklüğündeki oyun monitörü neler sunuyor?

    MSI, dünyanın ilk üç modlu QD-OLED oyun monitörünü tanıttı Tam Boyutta Gör
    MSI, Computex 2026 öncesinde amiral gemisi yeni OLED monitörünü tanıttı. MPG OLED 322URDX36, 32 inç boyutunda, 4K çözünürlük ve 360 Hz yenileme hızı sunan bir QD-OLED monitör olarak dikkat çekiyor. Samsung’un en yeni çift modlu Penta Tandem QD-OLED paneli ile güçlendirilen monitör, MSI’ın geliştirdiği üç modlu sistem sayesinde 1080p çözünürlükte 680 Hz’e kadar çıkabiliyor.

    MSI MPG OLED 322URDX36 neler sunuyor?

    Samsung Display, birkaç ay önce 5. nesil QD-OLED panellerini Penta Tandem teknolojisi ile tanıttı. Bu teknoloji, parlaklığı artıran beş katmanlı OLED yapısına dayanıyor. Bir ay önce ise CES 2026’da, üçgen alt piksel düzeninden RGB-şerit düzenine geçen V-stripe QD-OLED panelini sergilemişti. Yeni panel, bu iki teknolojiyi bir araya getiriyor.

    Panel ayrıca, VESA DisplayHDR 600 True Black sertifikasını alan dünyadaki ilk QD-OLED panel olma özelliğini taşıyor. Daha önce OLED monitörler True Black 500’ü geçememişti. True Black 600, ekranın %10’luk bir penceresinde 600 nit, tüm ekranda ise 350 nit parlaklık sunuyor.

    Monitörde, 4K 360 Hz ve 1080p 680 Hz seçeneklerinin yanı sıra, 1440p 520 Hz üçüncü bir opsiyon da yer alıyor. Çoğu monitör sadece 1080p dual mod sunuyor çünkü 4K çözünürlükten 1080p’ye geçiş integer scaling ile sorunsuz çalışıyor. 1440p ise 4K pikselleri birebir bölemeyeceği için interpolasyon gerektiriyor ve bu da bulanık bir görüntü oluşturabiliyor. 32 inçlik bir ekranda interpolasyonlu 1440p, 1080p’den daha kötü görünebilir. MSI muhtemelen 1440p’yi donanım bazlı bir scaler ile, yani çip düzeyinde interpolasyon yaparak işliyor. 

    MSI, dünyanın ilk üç modlu QD-OLED oyun monitörünü tanıttı Tam Boyutta Gör
    MPG OLED 322URDX36, DisplayPort 2.1 UHBR20 ile 80 Gbps’e kadar veri aktarımı sunabiliyor. Penta Tandem paneli sayesinde monitör, DarkArmor filmi ile siyah seviyelerini %40 daha derin hale getiriyor ve panelin sertliği 2H’den 3H’ye çıkarılarak çizilmelere karşı 2,5 kat daha dayanıklı hale getirilmiş.

    HDR tarafında monitör, küçük alanlarda 1.500 nit tepe parlaklık sunabiliyor. Ayrıca, Uniform Luminance özelliği sayesinde çoğu QD-OLED’de görülen otomatik parlaklık sınırlayıcı (ABL) kullanıcı tarafından ayarlanabiliyor.

    Monitörün diğer özellikleri arasında 98W destekli USB-C, OLED bakım fonksiyonları ve yüksek kaliteli OLED’lerde standart olan 3 yıllık burn-in garantisi yer alıyor. MSI, monitörde “Gaming Intelligence” uygulaması ve kullanıcı monitörden uzaklaştığında ekranı kapatan AI Care Sensor gibi yapay zeka destekli özellikler de sunuyor. Monitörün fiyatı ise Computex 2026'da açıklanacak.

    Kaynakça https://www.msi.com/news/detail/The-World-s-First-Triple-Mode-QD-OLED-Gaming-Monitor--MPG-OLED-322URDX36-31-5-Inch-4K-360Hz-Debuts-at-COMPUTEX-2026-148961 https://www.tomshardware.com/monitors/gaming-monitors/msis-new-32-oled-monitor-can-switch-between-4k-360-hz-1440p-520-hz-and-1080p-680-hz-featuring-a-penta-tandem-qd-oled-panel-with-rgb-stripe-subpixels
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 1 hafta önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 2 hafta önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 2 hafta önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    araç süpürgesi tavsiye honda 50 cc motor 1 bar kaç kg olgun milf instagram ücretsiz takipçi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno CAMON 40
    Tecno CAMON 40
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Vivobook X1504VAPA77-BQ5456A77
    Asus Vivobook X1504VAPA77-BQ5456A77
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum