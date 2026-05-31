MSI, dünyanın ilk üç modlu QD-OLED oyun monitörünü tanıttı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör MSI, Computex 2026 öncesinde amiral gemisi yeni OLED monitörünü tanıttı. MPG OLED 322URDX36, 32 inç boyutunda, 4K çözünürlük ve 360 Hz yenileme hızı sunan bir QD-OLED monitör olarak dikkat çekiyor. Samsung’un en yeni çift modlu Penta Tandem QD-OLED paneli ile güçlendirilen monitör, MSI’ın geliştirdiği üç modlu sistem sayesinde 1080p çözünürlükte 680 Hz’e kadar çıkabiliyor.

MSI MPG OLED 322URDX36 neler sunuyor?

Samsung Display, birkaç ay önce 5. nesil QD-OLED panellerini Penta Tandem teknolojisi ile tanıttı. Bu teknoloji, parlaklığı artıran beş katmanlı OLED yapısına dayanıyor. Bir ay önce ise CES 2026’da, üçgen alt piksel düzeninden RGB-şerit düzenine geçen V-stripe QD-OLED panelini sergilemişti. Yeni panel, bu iki teknolojiyi bir araya getiriyor.

Panel ayrıca, VESA DisplayHDR 600 True Black sertifikasını alan dünyadaki ilk QD-OLED panel olma özelliğini taşıyor. Daha önce OLED monitörler True Black 500’ü geçememişti. True Black 600, ekranın %10’luk bir penceresinde 600 nit, tüm ekranda ise 350 nit parlaklık sunuyor.

Samsung, dünyanın ilk 4K 360Hz QD-OLED panelini tanıttı

Monitörde, 4K 360 Hz ve 1080p 680 Hz seçeneklerinin yanı sıra, 1440p 520 Hz üçüncü bir opsiyon da yer alıyor. Çoğu monitör sadece 1080p dual mod sunuyor çünkü 4K çözünürlükten 1080p’ye geçiş integer scaling ile sorunsuz çalışıyor. 1440p ise 4K pikselleri birebir bölemeyeceği için interpolasyon gerektiriyor ve bu da bulanık bir görüntü oluşturabiliyor. 32 inçlik bir ekranda interpolasyonlu 1440p, 1080p’den daha kötü görünebilir. MSI muhtemelen 1440p’yi donanım bazlı bir scaler ile, yani çip düzeyinde interpolasyon yaparak işliyor.

Tam Boyutta Gör MPG OLED 322URDX36, DisplayPort 2.1 UHBR20 ile 80 Gbps’e kadar veri aktarımı sunabiliyor. Penta Tandem paneli sayesinde monitör, DarkArmor filmi ile siyah seviyelerini %40 daha derin hale getiriyor ve panelin sertliği 2H’den 3H’ye çıkarılarak çizilmelere karşı 2,5 kat daha dayanıklı hale getirilmiş.

HDR tarafında monitör, küçük alanlarda 1.500 nit tepe parlaklık sunabiliyor. Ayrıca, Uniform Luminance özelliği sayesinde çoğu QD-OLED’de görülen otomatik parlaklık sınırlayıcı (ABL) kullanıcı tarafından ayarlanabiliyor.

Monitörün diğer özellikleri arasında 98W destekli USB-C, OLED bakım fonksiyonları ve yüksek kaliteli OLED’lerde standart olan 3 yıllık burn-in garantisi yer alıyor. MSI, monitörde “Gaming Intelligence” uygulaması ve kullanıcı monitörden uzaklaştığında ekranı kapatan AI Care Sensor gibi yapay zeka destekli özellikler de sunuyor. Monitörün fiyatı ise Computex 2026'da açıklanacak.

