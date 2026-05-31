MSI, dünyanın ilk üç modlu QD-OLED oyun monitörünü tanıttı

MSI MPG OLED 322URDX36 neler sunuyor?
Samsung Display, birkaç ay önce 5. nesil QD-OLED panellerini Penta Tandem teknolojisi ile tanıttı. Bu teknoloji, parlaklığı artıran beş katmanlı OLED yapısına dayanıyor. Bir ay önce ise CES 2026’da, üçgen alt piksel düzeninden RGB-şerit düzenine geçen V-stripe QD-OLED panelini sergilemişti. Yeni panel, bu iki teknolojiyi bir araya getiriyor.
Panel ayrıca, VESA DisplayHDR 600 True Black sertifikasını alan dünyadaki ilk QD-OLED panel olma özelliğini taşıyor. Daha önce OLED monitörler True Black 500’ü geçememişti. True Black 600, ekranın %10’luk bir penceresinde 600 nit, tüm ekranda ise 350 nit parlaklık sunuyor.
Monitörde, 4K 360 Hz ve 1080p 680 Hz seçeneklerinin yanı sıra, 1440p 520 Hz üçüncü bir opsiyon da yer alıyor. Çoğu monitör sadece 1080p dual mod sunuyor çünkü 4K çözünürlükten 1080p’ye geçiş integer scaling ile sorunsuz çalışıyor. 1440p ise 4K pikselleri birebir bölemeyeceği için interpolasyon gerektiriyor ve bu da bulanık bir görüntü oluşturabiliyor. 32 inçlik bir ekranda interpolasyonlu 1440p, 1080p’den daha kötü görünebilir. MSI muhtemelen 1440p’yi donanım bazlı bir scaler ile, yani çip düzeyinde interpolasyon yaparak işliyor.
HDR tarafında monitör, küçük alanlarda 1.500 nit tepe parlaklık sunabiliyor. Ayrıca, Uniform Luminance özelliği sayesinde çoğu QD-OLED’de görülen otomatik parlaklık sınırlayıcı (ABL) kullanıcı tarafından ayarlanabiliyor.
Monitörün diğer özellikleri arasında 98W destekli USB-C, OLED bakım fonksiyonları ve yüksek kaliteli OLED'lerde standart olan 3 yıllık burn-in garantisi yer alıyor. MSI, monitörde "Gaming Intelligence" uygulaması ve kullanıcı monitörden uzaklaştığında ekranı kapatan AI Care Sensor gibi yapay zeka destekli özellikler de sunuyor. Monitörün fiyatı ise Computex 2026'da açıklanacak.Kaynakça https://www.msi.com/news/detail/The-World-s-First-Triple-Mode-QD-OLED-Gaming-Monitor--MPG-OLED-322URDX36-31-5-Inch-4K-360Hz-Debuts-at-COMPUTEX-2026-148961 https://www.tomshardware.com/monitors/gaming-monitors/msis-new-32-oled-monitor-can-switch-between-4k-360-hz-1440p-520-hz-and-1080p-680-hz-featuring-a-penta-tandem-qd-oled-panel-with-rgb-stripe-subpixels
