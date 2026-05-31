Nvidia'nın ARM tabanlı dizüstü işlemcileri N1 ve N1X'in teknik özellikleri sızdı

Tam Boyutta Gör Nvidia'nın uzun süredir gündemde olan ARM tabanlı PC işlemcileri nihayet resmiyet kazanmaya hazırlanıyor. Şirketin Computex 2026 etkinliğinde tanıtması beklenen N1 serisi işlemcilere ait teknik detaylar etkinlik öncesinde sızdırıldı. Videocardz tarafından paylaşılan bilgilere göre Nvidia, farklı kullanıcı gruplarını hedefleyen N1 ve N1X olmak üzere iki yeni SoC (System-on-Chip) modeliyle dizüstü bilgisayar pazarına geri dönmeye hazırlanıyor.

N1 serisi orta segmente odaklanacak

Sızıntıya göre standart N1 modeli iki farklı yapılandırmayla sunulacak. Üst versiyonda 12 çekirdekli CPU (8 adet Cortex-X925 performans çekirdeği + 4 adet Cortex-A725 verimlilik çekirdeği) ve 2.560 CUDA çekirdeği bulunurken, diğer sürümde 10 çekirdekli (7+3) CPU ve 2.048 CUDA çekirdeği yer alacak.

Her iki model de 8 adet PCIe 5.0 ve 3 adet PCIe 4.0 hattına sahip olacak. Ayrıca iki adede kadar M.2 SSD desteği sunan işlemciler, sekiz kanallı LPDDR5X bellek mimarisiyle en fazla 64 GB RAM destekleyecek. Güç tüketiminin ise modele bağlı olarak 18W ile 45W arasında değişeceği belirtiliyor.

N1X, RTX 5070 seviyesinde grafik performansı sunabilir

Serinin en dikkat çekici üyesi ise N1X olacak. Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın daha önce doğruladığı üzere, üst düzey N1X modeli DGX Spark mini bilgisayarda kullanılan GB10 yongasıyla aynı temeli paylaşacak.

N1X'in en güçlü sürümü 20 çekirdekli (10 performans + 10 verimlilik) CPU ve 6.144 CUDA çekirdeğiyle gelecek. Bu CUDA çekirdeği sayısı, masaüstü sınıfı GeForce RTX 5070 ekran kartıyla aynı seviyede bulunuyor. Daha düşük modelde ise 18 çekirdekli (9+9) CPU ve 5.120 CUDA çekirdeği yer alacak. Her iki N1X varyantının da 45W ile 80W arasında değişen TDP değerlerine sahip olması bekleniyor.

Sızıntılar, N1X platformunun 16 GB LPDDR5X bellekle başlayacağını ancak toplamda 128 GB'a kadar kapasiteyi destekleyeceğini gösteriyor. 16 bellek kanalı kullanan sistemin 8.533 MT/s hızında çalışabileceği ve bu sayede AMD'nin Strix Halo platformundan daha yüksek bellek bant genişliği sunabileceği öne sürülüyor. Depolama ve genişleme tarafında ise N1X, 12 adet PCIe 5.0 ve 5 adet PCIe 4.0 hattıyla üç adede kadar M.2 SSD desteği sağlayacak.

Nvidia dizüstü bilgisayar pazarına geri dönüyor

Tüm işaretler Nvidia'nın N1 ve N1X işlemcilerini Computex'te resmen duyuracağını gösteriyor. Böylece şirket, yıllar sonra yeniden PC işlemci pazarına giriş yaparak AMD, Intel ve Apple'a doğrudan rakip olacak. Nvidia daha önce 2011 yılında ARM tabanlı PC işlemcileriyle benzer bir girişimde bulunmuş ancak beklenen başarıyı yakalayamamıştı.

Yeni nesil N1 platformunun yalnızca dizüstü bilgisayarlarda değil, taşınabilir oyun cihazları, mini PC'ler ve hatta uzun süredir güncellenmeyen Shield TV serisinde de kullanılabileceği konuşuluyor.

Fiyatlandırma tarafında ise N1X tabanlı cihazların 2.000 doların üzerinde konumlanarak MacBook Pro modellerine rakip olması beklenirken, standart N1 işlemcili sistemlerin 1.500 doların altında daha erişilebilir seçenekler sunabileceği tahmin ediliyor.

