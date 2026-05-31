Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia'nın ARM tabanlı dizüstü işlemcileri N1 ve N1X'in teknik özellikleri sızdı

    Nvidia'nın uzun süredir gündemde olan ARM tabanlı PC işlemcileri resmiyet kazanmaya hazırlanıyor. Computex 2026'da tanıtması beklenen N1 serisi işlemcilere ait teknik detaylar sızdırıldı.

    Nvidia'nin dizüstü işlemcileri N1 ve N1X'in özellikleri sızdı Tam Boyutta Gör
    Nvidia'nın uzun süredir gündemde olan ARM tabanlı PC işlemcileri nihayet resmiyet kazanmaya hazırlanıyor. Şirketin Computex 2026 etkinliğinde tanıtması beklenen N1 serisi işlemcilere ait teknik detaylar etkinlik öncesinde sızdırıldı. Videocardz tarafından paylaşılan bilgilere göre Nvidia, farklı kullanıcı gruplarını hedefleyen N1 ve N1X olmak üzere iki yeni SoC (System-on-Chip) modeliyle dizüstü bilgisayar pazarına geri dönmeye hazırlanıyor.

    N1 serisi orta segmente odaklanacak

    Sızıntıya göre standart N1 modeli iki farklı yapılandırmayla sunulacak. Üst versiyonda 12 çekirdekli CPU (8 adet Cortex-X925 performans çekirdeği + 4 adet Cortex-A725 verimlilik çekirdeği) ve 2.560 CUDA çekirdeği bulunurken, diğer sürümde 10 çekirdekli (7+3) CPU ve 2.048 CUDA çekirdeği yer alacak.

    Her iki model de 8 adet PCIe 5.0 ve 3 adet PCIe 4.0 hattına sahip olacak. Ayrıca iki adede kadar M.2 SSD desteği sunan işlemciler, sekiz kanallı LPDDR5X bellek mimarisiyle en fazla 64 GB RAM destekleyecek. Güç tüketiminin ise modele bağlı olarak 18W ile 45W arasında değişeceği belirtiliyor.

    N1X, RTX 5070 seviyesinde grafik performansı sunabilir

    Serinin en dikkat çekici üyesi ise N1X olacak. Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın daha önce doğruladığı üzere, üst düzey N1X modeli DGX Spark mini bilgisayarda kullanılan GB10 yongasıyla aynı temeli paylaşacak.

    N1X'in en güçlü sürümü 20 çekirdekli (10 performans + 10 verimlilik) CPU ve 6.144 CUDA çekirdeğiyle gelecek. Bu CUDA çekirdeği sayısı, masaüstü sınıfı GeForce RTX 5070 ekran kartıyla aynı seviyede bulunuyor. Daha düşük modelde ise 18 çekirdekli (9+9) CPU ve 5.120 CUDA çekirdeği yer alacak. Her iki N1X varyantının da 45W ile 80W arasında değişen TDP değerlerine sahip olması bekleniyor.

    Sızıntılar, N1X platformunun 16 GB LPDDR5X bellekle başlayacağını ancak toplamda 128 GB'a kadar kapasiteyi destekleyeceğini gösteriyor. 16 bellek kanalı kullanan sistemin 8.533 MT/s hızında çalışabileceği ve bu sayede AMD'nin Strix Halo platformundan daha yüksek bellek bant genişliği sunabileceği öne sürülüyor. Depolama ve genişleme tarafında ise N1X, 12 adet PCIe 5.0 ve 5 adet PCIe 4.0 hattıyla üç adede kadar M.2 SSD desteği sağlayacak.

    Nvidia dizüstü bilgisayar pazarına geri dönüyor

    Tüm işaretler Nvidia'nın N1 ve N1X işlemcilerini Computex'te resmen duyuracağını gösteriyor. Böylece şirket, yıllar sonra yeniden PC işlemci pazarına giriş yaparak AMD, Intel ve Apple'a doğrudan rakip olacak. Nvidia daha önce 2011 yılında ARM tabanlı PC işlemcileriyle benzer bir girişimde bulunmuş ancak beklenen başarıyı yakalayamamıştı.

    Yeni nesil N1 platformunun yalnızca dizüstü bilgisayarlarda değil, taşınabilir oyun cihazları, mini PC'ler ve hatta uzun süredir güncellenmeyen Shield TV serisinde de kullanılabileceği konuşuluyor.

    Fiyatlandırma tarafında ise N1X tabanlı cihazların 2.000 doların üzerinde konumlanarak MacBook Pro modellerine rakip olması beklenirken, standart N1 işlemcili sistemlerin 1.500 doların altında daha erişilebilir seçenekler sunabileceği tahmin ediliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 1 hafta önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 2 hafta önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 2 hafta önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    garanti davet kodu mondial nerenin malı orman testi fiat 500l neden tutulmuyor termosifon tavsiye

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Mate X7
    HUAWEI Mate X7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250R G9
    HP 250R G9
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum