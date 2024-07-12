Elektrikli Zeekr 7X'in detayları ortaya çıktı: Sınıfının en genişi olacak

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Tam Boyutta Gör Zeekr, yıl sonunda tanıtacağı elektrikli SUV'si 7X ile ilgili detayları paylaştı. Bu detaylarda, aracın görselleri, boyutu, motor ve batarya seçenekleri yer alıyor.

Zeekr 7X modelinin isminde yer alan 7, aracın lükse segmentte yer aldığın belirtirken, X otomobilin SUV gövde tipinde olduğunu gösteriyor. Aracın tasarımına baktığımızda, geleneksel SUV tarzına sahip olduğunu görüyoruz. Ön ve arkada boydan boya uzanan ışık şeritleri günümüzün modern otomobillerindeki tasarım anlayışını takip ediyor.

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Zeekr 7X neler sunacak?

Kompakt Zeekr X SUV'nin üstüne konumlanan 7X, büyük boyutlarıyla yolculara geniş ve ferah bir alan vadediyor. Otomobil, 4825 mm uzunluğa, 1930 mm genişliğe, 1656 mm yüksekliğe ve 2925 mm aks mesafesine sahip. Zeekr, bu aks mesafesinin araca, sınıfının en geniş iç hacmini sağladığını söylüyor.

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Zeekr, otomobilin çift motorlu AWD versiyonunun olacağını ve toplam 475kW (165kW ve 310 kW) güç sunacağını belirtiyor. Bu modelin 0-100km/h hızlanma süresi 4 saniye olacak. Ayrıca şirket, 310 kW güce sahip ve silisyum karbür teknolojini kullanan arka tahrik ünitesinin bütün modellerde standart olacağını belirtiyor.

Batarya tarafında ise konfigürasyona göre lityum demir fosfat (LFP) ve lityum üçlü (NMC) batarya seçenekleri sunulacak. 800 V mimarisiyle bataryalar ultra hızlı şarjı destekleyecek.

Zeekr, otomobilin fiyatlandırmasını resmi olarak açıklamasa da 33 bin dolar ile 48 bin dolar arasında olacağı tahmin ediliyor. Yıl sonuna doğru resmi tanıtımı yapılacak olan Zeekr 7X, Tesla Model Y'ye rakip olarak konumlandırılıyor.

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Elektrikli Zeekr 7X'in detayları ortaya çıktı: Neler sunacak?