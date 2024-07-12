Elektrikli Zeekr 7X'in detayları ortaya çıktı: Sınıfının en genişi olacak

Zeekr 7X modelinin isminde yer alan 7, aracın lükse segmentte yer aldığın belirtirken, X otomobilin SUV gövde tipinde olduğunu gösteriyor. Aracın tasarımına baktığımızda, geleneksel SUV tarzına sahip olduğunu görüyoruz. Ön ve arkada boydan boya uzanan ışık şeritleri günümüzün modern otomobillerindeki tasarım anlayışını takip ediyor.
Zeekr 7X neler sunacak?
Kompakt Zeekr X SUV'nin üstüne konumlanan 7X, büyük boyutlarıyla yolculara geniş ve ferah bir alan vadediyor. Otomobil, 4825 mm uzunluğa, 1930 mm genişliğe, 1656 mm yüksekliğe ve 2925 mm aks mesafesine sahip. Zeekr, bu aks mesafesinin araca, sınıfının en geniş iç hacmini sağladığını söylüyor.
Zeekr, otomobilin çift motorlu AWD versiyonunun olacağını ve toplam 475kW (165kW ve 310 kW) güç sunacağını belirtiyor. Bu modelin 0-100km/h hızlanma süresi 4 saniye olacak. Ayrıca şirket, 310 kW güce sahip ve silisyum karbür teknolojini kullanan arka tahrik ünitesinin bütün modellerde standart olacağını belirtiyor.
Batarya tarafında ise konfigürasyona göre lityum demir fosfat (LFP) ve lityum üçlü (NMC) batarya seçenekleri sunulacak. 800 V mimarisiyle bataryalar ultra hızlı şarjı destekleyecek.
Zeekr, otomobilin fiyatlandırmasını resmi olarak açıklamasa da 33 bin dolar ile 48 bin dolar arasında olacağı tahmin ediliyor. Yıl sonuna doğru resmi tanıtımı yapılacak olan Zeekr 7X, Tesla Model Y'ye rakip olarak konumlandırılıyor.
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.