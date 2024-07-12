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    Elektrikli Zeekr 7X'in detayları ortaya çıktı: Sınıfının en genişi olacak

    Zeekr, yıl sonunda tanıtacağı elektrikli SUV'si 7X ile ilgili detayları paylaştı. Sınıfının en geniş hacmine sahip olacak olan otomobil, 800 V mimarisi ve güçlü motoruyla dikkat çekiyor.
    Elektrikli Zeekr 7X'in detayları ortaya çıktı: Neler sunacak? Tam Boyutta Gör
    Zeekr, yıl sonunda tanıtacağı elektrikli SUV'si 7X ile ilgili detayları paylaştı. Bu detaylarda, aracın görselleri, boyutu, motor ve batarya seçenekleri yer alıyor.

    Zeekr 7X modelinin isminde yer alan 7, aracın lükse segmentte yer aldığın belirtirken, X otomobilin SUV gövde tipinde olduğunu gösteriyor. Aracın tasarımına baktığımızda, geleneksel SUV tarzına sahip olduğunu görüyoruz. Ön ve arkada boydan boya uzanan ışık şeritleri günümüzün modern otomobillerindeki tasarım anlayışını takip ediyor.

    Elektrikli Zeekr 7X'in detayları ortaya çıktı: Neler sunacak? Tam Boyutta Gör

    Zeekr 7X neler sunacak?

    Kompakt Zeekr X SUV'nin üstüne konumlanan 7X, büyük boyutlarıyla yolculara geniş ve ferah bir alan vadediyor. Otomobil, 4825 mm uzunluğa, 1930 mm genişliğe, 1656 mm yüksekliğe ve 2925 mm aks mesafesine sahip. Zeekr, bu aks mesafesinin araca, sınıfının en geniş iç hacmini sağladığını söylüyor.

    Zeekr, otomobilin çift motorlu AWD versiyonunun olacağını ve toplam 475kW (165kW ve 310 kW) güç sunacağını belirtiyor. Bu modelin 0-100km/h hızlanma süresi 4 saniye olacak. Ayrıca şirket, 310 kW güce sahip ve silisyum karbür teknolojini kullanan arka tahrik ünitesinin bütün modellerde standart olacağını belirtiyor.

    Batarya tarafında ise konfigürasyona göre lityum demir fosfat (LFP) ve lityum üçlü (NMC) batarya seçenekleri sunulacak. 800 V mimarisiyle bataryalar ultra hızlı şarjı destekleyecek.

    Zeekr, otomobilin fiyatlandırmasını resmi olarak açıklamasa da 33 bin dolar ile 48 bin dolar arasında olacağı tahmin ediliyor. Yıl sonuna doğru resmi tanıtımı yapılacak olan Zeekr 7X, Tesla Model Y'ye rakip olarak konumlandırılıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 saat önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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