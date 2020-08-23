Göz hareketlerini monitörize edebilen maske geliştirildi

Günümüzde uyku araştırmaları için EEG ile kişinin göz hareketlerinin takibi kulanılıyor ancak göz hareketlerinin takibi için deneklerin yüzüne oldukça fazla miktarda elektrot bağlanması gerekiyor. Bilim insanları ise bahsi geçen durumu iyileştirmek amacıyla kişilerin göz hareketlerini monitörize edebilen aynı zamanda kalp hızını da ölçebilen yüz maskesi geliştirdi.

Elektrookülografi adı verilen yöntem uzun yıllardır noktürnal göz hareketlerinin monitörizasyonu için kullanıyordu ancak birçok insan elektrookülografi monitörizasyonu sırasında zorlanıyor ve uykuya dalmakta zorluk çekiyor, bu durum da uyku kalitesini etkiliyor ve araştırılmak istenen durumların sonuçlarını sapmasına yol açabiliyor.

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University of Massachusetts

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University of Massachusetts Amherst araştırmacıları tarafından geliştirilen yeni yüz maskesi içinde bir dizi elektrot barındırıyor. İletken gümüş ipliklerle hidrojelin birleşiminden üretilen yeni maske yüze çok kolay bir biçimde giyilebiliyor. Ayrıca yeni maskede arter üzerine oturarak kalp hızını monitörize edebilen bir adet sensör de bulunuyor.

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Yeni geliştirilen maskenin tek bir şarj ile 8 saat çalışabildiği belirtiliyor ancak bilim insanları yeni maskenin geliştirildiğinde bu sürenin 3 güne kadar çıkabileceğini belirtiyor. Yeni maskenin sadece uyku monitörizasyonunda değil aynı zamanda VR oyunlarda da kullanılması planlanıyor.

Yeni araştırma Matter dergisinde yayımlandı.

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