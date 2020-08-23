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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Göz hareketlerini monitörize edebilen maske geliştirildi

    Yeni geliştirilen maskenin tek bir şarj ile 8 saat çalışabildiği belirtiliyor ancak bilim insanları yeni maskenin geliştirildiğinde bu sürenin 3 güne kadar çıkabileceğini belirtiyor.
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Göz hareketlerini monitörize edebilen maske geliştirildi
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    Günümüzde uyku araştırmaları için EEG ile kişinin göz hareketlerinin takibi kulanılıyor ancak göz hareketlerinin takibi için deneklerin yüzüne oldukça fazla miktarda elektrot bağlanması gerekiyor. Bilim insanları ise bahsi geçen durumu iyileştirmek amacıyla kişilerin göz hareketlerini monitörize edebilen aynı zamanda kalp hızını da ölçebilen yüz maskesi geliştirdi.

    Elektrookülografi adı verilen yöntem uzun yıllardır noktürnal göz hareketlerinin monitörizasyonu için kullanıyordu ancak birçok insan elektrookülografi monitörizasyonu sırasında zorlanıyor ve uykuya dalmakta zorluk çekiyor, bu durum da uyku kalitesini etkiliyor ve araştırılmak istenen durumların sonuçlarını sapmasına yol açabiliyor.

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    University of Massachusetts

    Göz hareketlerini monitörize edebilen maske geliştirildi
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    University of Massachusetts Amherst araştırmacıları tarafından geliştirilen yeni yüz maskesi içinde bir dizi elektrot barındırıyor. İletken gümüş ipliklerle hidrojelin birleşiminden üretilen yeni maske yüze çok kolay bir biçimde giyilebiliyor. Ayrıca yeni maskede arter üzerine oturarak kalp hızını monitörize edebilen bir adet sensör de bulunuyor.

    Ayrıca Bkz. "Tarihte ilk defa fonksiyon gören insan kalbi üretildi"

    Yeni geliştirilen maskenin tek bir şarj ile 8 saat çalışabildiği belirtiliyor ancak bilim insanları yeni maskenin geliştirildiğinde bu sürenin 3 güne kadar çıkabileceğini belirtiyor. Yeni maskenin sadece uyku monitörizasyonunda değil aynı zamanda VR oyunlarda da kullanılması planlanıyor.

    Yeni araştırma Matter dergisinde yayımlandı.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    xtatic 3 gün
    Editörler bu kelimeyi çok seviyor ama Türkçe de monitorize, monitorize etmek diye kelime, kullanım yok...
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