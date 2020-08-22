Tarihte ilk defa fonksiyon gören insan kalbi üretildi

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Bilim insanları tarihte ilk defa fonksiyonel işlevi olan minyatür insan kalbi geliştirdi. Laboratuvar ortamında kök hücrelerden üretilen ‘’organoidlerin’’ kalbe ait bütün primer hücreleri içerdiği ve kalp odacıkları ile damarlara sahip olduğu belirtiliyor. Yeni araştırmanın embriyolojik gelişim basamaklarındaki birçok gizeme de ışık tutabileceği belirtiliyor.

İnsan kalp organoidlerini ( hHO ) oluşturmak için pluripotent stem cell adı verilen kök hücrelerden yararlanan araştırma ekibi hücreleri indükleyerek aynı embriyonik gelişimde olduğu gibi bahsi geçen hücrelerin kalp üretimi için farklılaşmalarını sağladı.

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Geliştirilen organoidlerin 6 tanesinin kasılma fonksiyonlarının başladığı belirtilirken 15. günde 1 mm genişliğe sahip olan organoidlerin iç odacıklarının da oluşumunu tamamladığı belirtiliyor. Ayrıca organoidlerin bütün major kalp hücrelerini de içerdiği de açıklanan bilgiler arasında yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "Seryum oksit kavite oluşumunu önleyebilir"

Araştırmacılar yeni araştırmanın konjenital kalp hastalıklarının patogenizini anlama ve bu hastalıklara yeni tedavilerin geliştirilmesi hususunda fayda sağlayacağı görüşünde.

Yeni araştırma Michigan State University platformunda yayımlandı.

https://msutoday.msu.edu/news/2020/michigan-state-scientists-grow-the-first-functioning-mini-human-heart-model

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