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    Tarihte ilk defa fonksiyon gören insan kalbi üretildi

    Araştırmacılar yeni araştırmanın konjenital kalp hastalıklarının patogenizini anlama ve bu hastalıklara yeni tedavilerin geliştirilmesi hususunda fayda sağlayacağı görüşünde.
    8 sa.
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Tarihte ilk defa fonksiyon gören insan kalbi üretildi
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    Bilim insanları tarihte ilk defa fonksiyonel işlevi olan minyatür insan kalbi geliştirdi. Laboratuvar ortamında kök hücrelerden üretilen ‘’organoidlerin’’ kalbe ait bütün primer hücreleri içerdiği ve kalp odacıkları ile damarlara sahip olduğu belirtiliyor. Yeni araştırmanın embriyolojik gelişim basamaklarındaki birçok gizeme de ışık tutabileceği belirtiliyor.

    İnsan kalp organoidlerini ( hHO ) oluşturmak için pluripotent stem cell adı verilen kök hücrelerden yararlanan araştırma ekibi hücreleri indükleyerek aynı embriyonik gelişimde olduğu gibi bahsi geçen hücrelerin kalp üretimi için farklılaşmalarını sağladı.

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    Human Heart Organoids

    Tarihte ilk defa fonksiyon gören insan kalbi üretildi

    Geliştirilen organoidlerin 6 tanesinin kasılma fonksiyonlarının başladığı belirtilirken 15. günde 1 mm genişliğe sahip olan organoidlerin iç odacıklarının da oluşumunu tamamladığı belirtiliyor. Ayrıca organoidlerin bütün major kalp hücrelerini de içerdiği de açıklanan bilgiler arasında yer alıyor.

    Ayrıca Bkz. "Seryum oksit kavite oluşumunu önleyebilir"

    Araştırmacılar yeni araştırmanın konjenital kalp hastalıklarının patogenizini anlama ve bu hastalıklara yeni tedavilerin geliştirilmesi hususunda fayda sağlayacağı görüşünde.

    Yeni araştırma Michigan State University platformunda yayımlandı.



    https://msutoday.msu.edu/news/2020/michigan-state-scientists-grow-the-first-functioning-mini-human-heart-model Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    gokhanvai (Gökhan Tuna) 7 sa. en beğenilen
    İnşallah tüm organlar ve uzuvların yenisi yapılabilir. İleride ihtiyacı olan insanlar normal hayatlarına çok kolay dönebilirler. Engelli insanlarımız için muhteşem olur. Bilimkurgu filmlerde gördüğümüz gibi.
    İnşallah tüm organlar ve uzuvların yenisi yapılabilir. İleride ihtiyacı olan insanlar normal hayatlarına çok kolay dönebilirler. Engelli insanlarımız için muhte...
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    Nevfel (T. I. ) 7 sa. Elektrikliarabasever
    Kardeş bizim dinimize göre zaten kıyamet dünya da hiç imanlı insan kalmayınca kopuyor. Biz kıyametin kafirlerin başına kopacağını çok iyi biliyoruz. Allah böyle vaad ediyor.



    Sevindiğin şey çok acı bir son olacak maalesef. Allah hidayet versin.
    Kardeş bizim dinimize göre zaten kıyamet dünya da hiç imanlı insan kalmayınca kopuyor. Biz kıyametin kafirlerin başına kopacağını çok iyi biliyoruz. Allah böyle...
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    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Metal-Gear (Evren ) 3 sa.
    Bir yandan tıp gelişirken ve hastalıklara çareler artarken, bir yandan da dünyaya verilen zarardan ötürü, yeni ve kalitesiz beslenme alışkanlıklarından ötürü ve daha pek çok sebepten ötürü yeni yeni hastalıklar türüyor. Hastalık ve şifa arasında sürekli bir denge var. Biri ilerliyor diğeri de ilerliyor. Acayip bir durum. :)
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    sciro (Zafer Ünal) 3 sa.
    Bir biyomedikal mühendisi olarak en başından beri takip ediyordum bu süreci tahminlerin aksine çok daha uzun sürede gelişti ama sonunda elle tutulur gözle görülür bir sonuç var ortada insan varlığı devam ettikçe sağlık sektörü gelişecek sığ beyinliler kabul etse de etmese de
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    interwap (Volkan ) 6 sa.
    Siparişle organ yapacaklar
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    gokhanvai (Gökhan Tuna) 7 sa. en beğenilen
    İnşallah tüm organlar ve uzuvların yenisi yapılabilir. İleride ihtiyacı olan insanlar normal hayatlarına çok kolay dönebilirler. Engelli insanlarımız için muhteşem olur. Bilimkurgu filmlerde gördüğümüz gibi.
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 7 sa.
    En azından çalışıp çabalıyorlar ve bir şeyler üretiyorlar. Sen kalvye başında gülerken, adamlar üretıp satıyorlar. Kullandıgın her şey güldüğün insanların icadı.
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    IceRulez (Osman R.F) 7 sa.
    Yapay kalp yaparlarsa ilk olarak kendimde denemelerini isterim. Çünkü bu şekilde evrimsel sürecimizi geliştirmiş olacağız. Günümüzüde kalp hastalıklarına bağlı ölüm oranları çok yüksek. Sapasağlam insanlar kalpten dolayı ölüyorlar. En kötü vucudumuza yedek kalp bulundursunlar. Ana kalbimiz durunca yedek olan bizi acile kadar 2 saat idare etsin mesela. Hayal tabi umarım olur.
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    YOURMOVE 8 sa.
    Yıllardır ölümsüzlükte bulunacaktı daha virüse aşı bulamıyorlar, sözde adamlar kalp üretmişler.
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    Elektrikliarabasever 8 sa. YOURMOVE
    sen gül gün bir 100 yıl sonra dninize inanan bulursanız iyi ;)
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    CanDemirci12 (Can Demirci) 3 sa. YOURMOVE
    Nee kadar cahil bir görüş yarabbim, ölümsüzlük arayanların düpedüz hayalperest olduğu belli ama bunun bu konuyla ne alakası var ? Ayrıca ilaç içinde binbir tane test ve örnekler başladı, bu kadar iddaalı konuşuyorsan mümkünse ilaç ortaya çıkınca kullanma kardeş. Yarın zatüre olunca 5 gün sonra ölmek yerine 2 iğneyle seni ölümden kurtarıyorlar, arı sokunca 24 saate ölmek yerine seni iğneyle kurtarıyorlar, kalp krizi geçirince kalbine pil takıp veya stent atıp hayatını kurtarıyorlar. Sen bu bilim insanlarına dua etmek yerine “güya kalp yapmışlar” veya “aşı bile bulamadılar” diyip nankörlük yapıyorsun, yapma birader bu kadar cahil olma.
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    firat_kilic 51 dk. YOURMOVE
    amelasyon yorum yazmayın...
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    Wacom Intuos (Can Tavas) 8 sa. (düzenlendi)
    Güzel başarı. Umarım herkese iyi fayda sağlar.
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