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GPU-Z'nin yeni versiyonu 0.3.1 kullanıma sunuldu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GPU-Z'nin yeni versiyonu 0.3.1 kullanıma sunuldu
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Ekran kartları hakkında detaylı bilgi veren popüler donanım uygulamalarından GPU-Z'nin 0.3.1 sürüm numaralı yeni vesiyonu yayımlandı. Yazılımın yeni versiyonunda GT200 GPU'sunu kullanan ekran kartları için voltaj takibi, Intel'in Q43 ve Q45 yonga setlerine destek, Nvidia'nın profesyoneller için hazırladığı Quadro FX 4700 X2 modeline ek olarak 8 Ocak'ta lanse edilmesi beklenen GeForce GTX 285 ve 295 modellerine destek sağlanıyor.

Ayrıca yıl içerisinde anons edileceği konuşulan ve 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanacağı iddia edilen GT212, GT214, GT215, GT216, GT218 GPU'larına destek gibi yenilikler geliyor. Ayrıca Forceware 180.xx sürücü serisi için fan hızı takibi ile ATi ekran katları için geliştirilmiş voltaj okuma kodu da yine GPU-Z 0.3.1'in yenilikleri arasında yer alıyor.

GPU-Z 0.3.1'i indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.


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mamad 10 yıl
Geç kaldın fx57 hocam. Gpu-z daha önce haber verdi bana. Kendi reklamını kendi yapıyo meret!
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Wilson Fisk 10 yıl
ayni anda calistirdigim iki versiyon arasindaki ram hizina bakin.cok da kurcalamasinlar bence bu programi.

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mavizaman 10 yıl
gayet başarılı bir program(cık)
benim sonic(550/1440):
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Applejack 10 yıl
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DavutGENC 10 yıl
Valla Arkadaşlar Çok Makbule Geçti Ya Saolun
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