GPU-Z'nin PCIe 3.0 ve GeForce GTX 570 desteği getiren 0.4.9 versiyonu çıktı

Donanım tutkunlarının alet çantasındaki popüler uygulamalardan biri olan ve ücretsiz olarak dağıtılan GPU-Z'nin, 0.4.9 sürüm numaralı yeni versiyonu yayınlandı. Önemli güncellemeler içeren yeni sürümdeki yeniliklere baktığımızda en dikkat çekici gelişme olarak yakın zamanda tamamlanan PCI Express 3.0 standardına destek sunması gösterilebilir. Nvidia tarafından resmi tanıtımı haftaya yapılacak GeForce GTX 570'e destek getiren yeni sürümde Radeon HD 6310 ve Radeon HD 6370'e de destek veriliyor.

Nvidia'nın GT215 GPU'sunu kullandığı GeForce GT 220 modeline de destek getiren ve GF104 GPU'su için doku sayısı gösterimdeki hatanın düzeltildiği GPU-Z 0.4.9'u indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.